szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Retro

1 órája

Megmutatták mindazt, amit a politikai vezetés látni akart

Címkék#ünnepesség#látvány#műsor

Páratlan képek kerültek elő lapunk archívumából. A kópiák visszarepítenek bennünket a múltba, amelyekkel felidézhetjük az 1980-as felvonulást, május elsejét.

Megmutatták mindazt, amit a politikai vezetés látni akart

Fotó: Lang Róbert

Beköszöntött a naptár szerinti ősz, lassan érezzük az évszakváltást. Egyesek szerint nagyon hamar eljött, mások szerint pedig egy tartalmas nyarat zárhattunk. Ebből a pontból nagyon távolinak tűnik a Május 1. dátum, de még távolibb emlékek őrzik az 1980-ban tartott felvonulást. Egykor minden május elsején hatalmas felvonulásokat tartottak.

felvonuláson a tömeg Kaposvár Kossuth terén
Kaposvár Kossuth téren a felvonulás 1980-ban. Fotó: Lang Róbert

Ebben az évben tartották meg a XII. kongresszust is, amely a párt legfelső döntéshozó fóruma volt, többek közt itt választották meg a párt legfelsőbb vezetőit. 1980. május elseje Kaposváron, ahogy az egész országban, ünnep volt, de nem pusztán pihenésről szólt. Már hajnalban látszott, hogy ez az a nap, amikor az utcák másként telnek meg: a munkásruhák, iskolai egyenruhák, ernyők és transzparensek látványa nem mindennapi volt. A Fő utca, Kossuth tér és környéke zászlókba borult, vörös csillagokkal, munkásmozgalmi jelszavakkal, katonás rendben vonuló tanulókkal, dolgozókkal, párttagokkal telt meg.

Mindenki részt vett a felvonuláson

Felvonultak a helyi vállalatok dolgozói, iskolai csoportok, úttörők, kisdobosok egyaránt. Az archív fotókon jól látszanak azok a pillanatok, amikor az emberek a Fő utca felől vonultak a Kossuth tér irányába meneteltek zászlókkal, hangszórókból szóló ünnepi beszédek közepette.

Helyi vállalatok is részt vettek a felvonuláson. Fotó: Lang Róbert

A felvonulás nem csak látványosság volt, hanem kötelesség is: az iskolák és munkahelyek felelős vezetői gondoskodtak róla, hogy mindenki részt vegyen rajta. Nem csak a munka ünnepe volt az állami ünnepség, hanem a rendszer legitimációjának látványos kifejezése is. A politikai vezetés szemében is fontos szerepet töltött be a tömegek együttléte, a beszédek, a propaganda jelszavak, az együtt dalolt „Éljen május elseje!” mind részei voltak annak az üzenetnek, amit látni akartak. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu