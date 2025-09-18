Megmutatták mindazt, amit a politikai vezetés látni akart

Beköszöntött a naptár szerinti ősz, lassan érezzük az évszakváltást. Egyesek szerint nagyon hamar eljött, mások szerint pedig egy tartalmas nyarat zárhattunk. Ebből a pontból nagyon távolinak tűnik a Május 1. dátum, de még távolibb emlékek őrzik az 1980-ban tartott felvonulást. Egykor minden május elsején hatalmas felvonulásokat tartottak.

Kaposvár Kossuth téren a felvonulás 1980-ban. Fotó: Lang Róbert

Ebben az évben tartották meg a XII. kongresszust is, amely a párt legfelső döntéshozó fóruma volt, többek közt itt választották meg a párt legfelsőbb vezetőit. 1980. május elseje Kaposváron, ahogy az egész országban, ünnep volt, de nem pusztán pihenésről szólt. Már hajnalban látszott, hogy ez az a nap, amikor az utcák másként telnek meg: a munkásruhák, iskolai egyenruhák, ernyők és transzparensek látványa nem mindennapi volt. A Fő utca, Kossuth tér és környéke zászlókba borult, vörös csillagokkal, munkásmozgalmi jelszavakkal, katonás rendben vonuló tanulókkal, dolgozókkal, párttagokkal telt meg.

Mindenki részt vett a felvonuláson

Felvonultak a helyi vállalatok dolgozói, iskolai csoportok, úttörők, kisdobosok egyaránt. Az archív fotókon jól látszanak azok a pillanatok, amikor az emberek a Fő utca felől vonultak a Kossuth tér irányába meneteltek zászlókkal, hangszórókból szóló ünnepi beszédek közepette.

Helyi vállalatok is részt vettek a felvonuláson. Fotó: Lang Róbert

A felvonulás nem csak látványosság volt, hanem kötelesség is: az iskolák és munkahelyek felelős vezetői gondoskodtak róla, hogy mindenki részt vegyen rajta. Nem csak a munka ünnepe volt az állami ünnepség, hanem a rendszer legitimációjának látványos kifejezése is. A politikai vezetés szemében is fontos szerepet töltött be a tömegek együttléte, a beszédek, a propaganda jelszavak, az együtt dalolt „Éljen május elseje!” mind részei voltak annak az üzenetnek, amit látni akartak.