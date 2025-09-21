Balszerencsét hoz, de ha a függöny mögé, az ablakpárkányra teszed, maradhat

A feng shui ősi kínai térrendezési rendszer, amelynek célja, hogy az életterekben harmonizálja az energiákat, és ezáltal támogatja az ott élők jólétét, egészségét és sikerét. Alapja az a szemlélet, hogy minden térben jelen van az éltető energia, a chi, amelynek szabad és kiegyensúlyozott áramlása kulcsfontosságú az emberek életminősége szempontjából.

A növény amely balszerencsét hoz

A feng shui tanai szerint egy népszerű szobanövény, a kaktusz nem csupán dekoráció, hanem olyan elem, amelynek erős energetizáló hatása lehet az otthonra és az ott élők hangulatára. A kaktusz tüskéi úgynevezett „energianyilaknak” számítanak: finom, de állandó szúró pontként jelennek meg a térben, amelyek – ha rosszul helyezzük el őket – folyamatosan ingerelhetik a pszichét, ronthatják a nyugalom érzését, feszültséget idézhetnek elő. Ezt súlyosbítja, ha a növény olyan mélyen személyes vagy pihenésre szánt terekben található, mint a hálószoba vagy a nappali központi része.

A kaktusznak úgynevezett vágó energiája van. Fotó: MW

A kaktusz az otthon bőség- és jólét-területeit is befolyásolhatja, legalábbis a Feng Shui szerint: ha a szúrós növény domináns helyen van, „meghúzhatja” az energiaáramlást, amely a pénzügyi, érzelmi lendületet gátolhatja. Sokan úgy vélik, hogy a növény formája, állása és az a szög, ahonnan a tüskék kilógnak, kifejezettebbé teszi ezt a hatást.

– Negatív energiában van a kaktusz is, meg minden, aminek hegye van és élve van. Minden olyan bútort, vagy oszlopot, amelyek lakáson belül vannak, amelyeknek éle van és az ér bennünket, úgy hívjuk hogy vágó energia. Ezeket hatástalanítani kell egy kendővel, vagy egy lekerekített formával. Ha van kaktuszunk és nem szeretnénk tőle megszabadulni, akkor azt a függöny és az ablak közé az ablak párkányra javasoljuk rakni. A feng shuiban az a jó, hogy mindennek van orvoslási része is, nem kell eldobnunk, sem kicserélnünk a szeretett tárgyainkat, növényeinket, csak meg kell találnunk a térben azoknak a megfelelő helyét –mondta Fauszt Terézia, Fonyódi Feng Shui galéria tulajdonosa.

Rendezzük be feng shui szerint az élettereket

– A lényege, hogy harmóniát teremtsünk a terekben, és ott érezzük jól magunkat, ahol az energiák jól áramlanak a környezetünkben. A fő negatív dolog a környezetünkben, ha kacatolunk és rendetlenek vagyunk, ott nem fogjuk jól érezni magunkat. Úgy anyagilag, mint erkölcsileg, mint betegségben, egy romlás fog beindulni a családunkban, így a jó környezet megteremtése a legfontosabb. Miután megszabadultunk a kacatoktól, felesleges holmiktól, egy nagy takarítással érdemes kezdenünk, az ablakpucolástól a függönymosásig. Óriási energiák szabadulnak fel, és ez a leglényegesebb. Ha tudjuk, hogy melyik életterületünkben van elakadásunk, problémánk, akár az egészségünkkel, anyagi helyzetünkkel vagy más területtel, s ha azt is tudjuk hogy melyik életterület hol van lakáson belül, azt lehet erősíteni, miután a negatív energiáktól már megszabadítottuk a helyiséget –mondta Fauszt Terézia.