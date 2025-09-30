szeptember 30., kedd

Hírt küldök be
Gyuricza Csaba: A fenntartható agrárium a közös jövőnk kulcsa

Címkék#egyetem#Gyuricza Csaba#MATE#szabadegyetem#mezőgazdaság#Kaposvári Állattenyésztési Napok

A fenntarthatóságról, az agrárium kihívásairól, a mesterséges intelligencia szerepéről, valamint az idei Kaposvári Állattenyésztési Napok üzenetéről beszélgettünk Gyuricza Csabával, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektorával.

Lugosi Laura

Gyuricza Csaba vezetésével a MATE ma Magyarország legjelentősebb agrár-felsőoktatási intézménye, amely nemcsak a jövő szakembereit képzi, hanem aktív szerepet vállal a fenntarthatóságban és az innovációban is. A rektor nemrég a Kaposvári Szabadegyetem nyitóelőadásán az aszályról, az elsivatagosodásról és az élelmiszer-termelés kihívásairól beszélt. A múlt héten pedig a KÁN Egyetemi Napok is megnyitották kapuikat, ahol a legújabb agrárfejlesztések és a fiatalok szerepe is fókuszba kerültek. 

Gyuricza Csaba szerint a fenntarthatóság kulcsfontosságú
Gyuricza Csaba szerint a fenntarthatóság kulcsfontosságú Fotó: MATE

A fenntarthatóság nemcsak az oktatásban és kutatásban jelenik meg, hanem az egyetem működésében is

Az egyetem a szívügye. A MATE zászlajára tűzte a fenntarthatóságot: csatlakozott a Nemzeti Körforgásos Gazdaság Platformhoz és a Magyar Bioeconomy Fórumhoz is. Például a gödöllői campuson 2023 óta helyben hasznosítják a teljes biológiailag lebomló hulladékot. Mondana pár szót a jövőbeli tervekről ebben a szegmensben?

– Amikor az egyetemet létrehoztuk – négy egyetemből és tizenegy kutatóintézetből összerakva egy hatalmas integrációt –, akkor eldöntöttük, hogy a fenntarthatóságot, a zöld gondolatvilágot nemcsak az oktatásban és a kutatásban szeretnénk megjeleníteni, hanem magában az egyetem működésében, működtetésében is. Ez valóban egyedülálló, hiszen a világon legalább 30 ezer egyetem van, de nincs még egy, amely ilyen komplex módon alakított volna ki működő modellt, ahol a körforgásos gazdálkodást nemcsak oktatják és kutatják, hanem az egyetem működésében is alkalmazzák. Mi ezt összeraktuk, megcsináltuk, és hamarosan felavatjuk azt a biogázüzemet is, amely energiát termel az egyetemen keletkezett hulladékokból. Így válik teljessé a rendszer. Most például építünk egy Európában egyedülálló élménygazdaságot is: egy növénytermesztési és állattenyésztési bemutató farmot, amely ismeretterjesztő, játékos formában mutatja be a mezőgazdaság legfontosabb ágazatait – gyerekek számára is emészthető formában. Ezek teljes egészében megújuló energiával működnek majd. A sportcsarnokunk is zöld épület lesz: nemcsak megjelenésében, hanem tartalmában is. Ez a fajta filozófia határozottan jelen van az oktatásban, a kutatásban és az egész egyetem működtetésében.

A hallgatók mennyire lelkesek a fenntarthatóság és a körforgásos gazdálkodás iránt? Könnyű őket bevonni?

– Azt hiszem, ma a fiatalok számára az egyik legfontosabb téma a fenntarthatóság és a klímaváltozás. Sokan tartanak a klímaváltozás következményeitől, hiszen az közvetlenül befolyásolhatja az életüket. Ha ezt meg tudjuk jeleníteni az oktatásban és a tehetséggondozásban is, az növeli az egyetem vonzerejét.

Van-e olyan kezdeményezés, ami kifejezetten a hallgatók részéről indult el?

– Sok ilyen kezdeményezés van. Különböző tehetséggondozási programokat hirdetünk, pályázati lehetőségeket kínálunk, amelyek kifejezetten a hallgatói ötletek megvalósítását szolgálják. Ez lefedi az egyetem teljes portfólióját: kutatásokat, innovációkat, fejlesztéseket. Vannak applikációk, amelyek könnyebbé teszik a gazdálkodást, új technológiák alkalmazását segítik, vagy élelmiszer-előállítási folyamatokat támogatnak.

Aszály, elsivatagosodás, élelmiszer-termelési válság: mit tehet a tudomány?
Aszály, elsivatagosodás, élelmiszer-termelési válság: mit tehet a tudomány? Fotó: Lang Róbert

A Szabadegyetem és a klímaváltozás kihívásai

A MATE Szabadegyeteme kéthetente szerdánként várja a vendégeket a K-Központban. Az első alkalommal Szita Károllyal tartott előadást. Az aszály és az elsivatagosodás mezőgazdasági hatásairól beszélt. Mi a legfontosabb üzenet a témában?

– A legfontosabb cél, hogy az egyetem kapuit kinyissuk a társadalom felé, és megosszuk a mindennapjainkat is érintő tudományos eredményeket. Olyan trendeket vettem végig, amelyek a következő években biztosan befolyásolják majd az életünket – a klímaváltozást, humán egészségügyi problémákat, piaci változásokat. A mesterséges intelligencia már ma is része a mindennapjainknak, és a mezőgazdaságban is egyre nagyobb szerepet kap. Például állatbetegségek előrejelzésében, aszály megelőzésében, növénybetegségek felismerésében. Ezek mind humán egészségügyi és gazdasági szinten is milliárdos nagyságrendű hatással bírnak.

Hogyan használható a mesterséges intelligencia a mezőgazdaságban?

– Például állatjárványok megelőzésében. Ha a mesterséges intelligencia segítségével megfigyeljük az állatok viselkedését, korai stádiumban felismerhetjük a betegségeket, így megelőzhetjük a járványokat. De ilyen a növénybetegségek, például a fuzárium-fertőzés előrejelzése is. Ez csökkenti a gabonák toxinszennyezettségét, amely súlyos egészségügyi problémákat okozhat az emberi szervezetben. A mesterséges intelligencia tehát gazdasági, környezeti és humán egészségügyi szempontból is kulcsszerepet játszik.

Gyuricza Csaba nyitóbeszédet mondott az idei KÁN-on
Gyuricza Csaba nyitóbeszédet mondott az idei KÁN-on Fotó: Lang Róbert

KÁN – minden évben megújulva

Fontos rendezvénye az egyetemnek a Kaposvári Állattenyésztési Napok. Miben volt más az idei KÁN, mint a korábbiak?

– Minden évben igyekszünk valami újat hozzáadni a rendezvényhez. Az idén erősebben jelent meg a mesterséges intelligencia, precíziós gazdálkodási megoldásokat is bemutattunk. Új elemként kutyás bemutatókat hoztunk, valamint könyvbemutatót is szerveztünk. A MATE standja immár ötödik éve hagyomány, minden évben új tudományos eredményeket mutatunk be a nagyközönségnek.

Részt vettek a hallgatók is?

– Igen, természetesen. Sőt, országosan meghirdetjük a szakiskolai napot is, így ezres nagyságrendben érkeznek diákok az ország minden részéből. Ők jelentik a jövő egyetemista generációját.

Mit tart a KÁN legnagyobb üzenetének?

– A szakma felé az, hogy a mezőgazdaság évről évre dinamikusan változik, és ezt a fejlődést itt nyomon lehet követni. A nagyközönség számára pedig azt, hogy a mezőgazdaság szépségeit játékos, szórakoztató formában ismerhetik meg.

Együttműködési megállapodás a PTE-vel
Együttműködési megállapodás a PTE-vel Fotó: MATE Kaposvári Campus Facebook

PTE–MATE együttműködés 

Szeptember 25-én a a Pécsi Tudományegyetemmel együttműködési megállapodást írtak alá. Miről szól a megegyezésük?

– A Pécsi Tudományegyetem bizonyos képzései kiköltöztek a MATE kampuszára Kaposváron, így egy egységes campus alakul. A két intézmény erősíti az együttműködését, például a táplálkozástudomány terén. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem közösen indít táplálkozástudományi mesterszakot a MATE Kaposvári Campuson.

 

 

