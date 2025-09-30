Gyuricza Csaba: A fenntartható agrárium a közös jövőnk kulcsa

Gyuricza Csaba vezetésével a MATE ma Magyarország legjelentősebb agrár-felsőoktatási intézménye, amely nemcsak a jövő szakembereit képzi, hanem aktív szerepet vállal a fenntarthatóságban és az innovációban is. A rektor nemrég a Kaposvári Szabadegyetem nyitóelőadásán az aszályról, az elsivatagosodásról és az élelmiszer-termelés kihívásairól beszélt. A múlt héten pedig a KÁN Egyetemi Napok is megnyitották kapuikat, ahol a legújabb agrárfejlesztések és a fiatalok szerepe is fókuszba kerültek.

Gyuricza Csaba szerint a fenntarthatóság kulcsfontosságú Fotó: MATE

A fenntarthatóság nemcsak az oktatásban és kutatásban jelenik meg, hanem az egyetem működésében is

– Az egyetem a szívügye. A MATE zászlajára tűzte a fenntarthatóságot: csatlakozott a Nemzeti Körforgásos Gazdaság Platformhoz és a Magyar Bioeconomy Fórumhoz is. Például a gödöllői campuson 2023 óta helyben hasznosítják a teljes biológiailag lebomló hulladékot. Mondana pár szót a jövőbeli tervekről ebben a szegmensben?

– Amikor az egyetemet létrehoztuk – négy egyetemből és tizenegy kutatóintézetből összerakva egy hatalmas integrációt –, akkor eldöntöttük, hogy a fenntarthatóságot, a zöld gondolatvilágot nemcsak az oktatásban és a kutatásban szeretnénk megjeleníteni, hanem magában az egyetem működésében, működtetésében is. Ez valóban egyedülálló, hiszen a világon legalább 30 ezer egyetem van, de nincs még egy, amely ilyen komplex módon alakított volna ki működő modellt, ahol a körforgásos gazdálkodást nemcsak oktatják és kutatják, hanem az egyetem működésében is alkalmazzák. Mi ezt összeraktuk, megcsináltuk, és hamarosan felavatjuk azt a biogázüzemet is, amely energiát termel az egyetemen keletkezett hulladékokból. Így válik teljessé a rendszer. Most például építünk egy Európában egyedülálló élménygazdaságot is: egy növénytermesztési és állattenyésztési bemutató farmot, amely ismeretterjesztő, játékos formában mutatja be a mezőgazdaság legfontosabb ágazatait – gyerekek számára is emészthető formában. Ezek teljes egészében megújuló energiával működnek majd. A sportcsarnokunk is zöld épület lesz: nemcsak megjelenésében, hanem tartalmában is. Ez a fajta filozófia határozottan jelen van az oktatásban, a kutatásban és az egész egyetem működtetésében.