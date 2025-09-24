Az idén biztosan nem lép meg a KÁN-ról Ferdinánd, a szökevény tenyészbika – ez lett a sorsa az óriási jószágnak

Ferdinánd története azokban a napokban városi legendává vált. Sokan látták a villamossági gyár mögötti erdőben, a keresésbe drónokkal is bekapcsolódott a KÖTÉL Egyesület, a városban pedig még pletykák is szárnyra kaptak: volt, aki biztosra vette, hogy a bikát befogták és már fel is dolgozták.

Ferdinánd az elkóborolt tenyészbika és befogói immár újra rács mögött Forrás: MATE

Ferdinánd nagy kalandja öt nap alatt véget ért

Szerencsére hamar kiderült, hogy szó sincs erről. Ferdinánd a Kaposvári Állattenyésztési Napok után, a rendezvény végét jelentő vasárnap utáni hétfőn békésen heverészve került elő egy lucernásban, Kaposvár közigazgatási határa és a naperőmű közötti földeken. Elkábították, majd biztonságban hazaszállították.

Akkor, egy éve Ferdinánd igazi helyi sztárrá vált, sokan emlegetik még ma is a nagy szökést.

Megkerestük Mihalecz Andrást, Ferdinánd tulajdonosát, hogy érdeklődjünk a tenyészbika hogylétéről, valamint, hogy találkozhatunk-e vele az idén is az Állattenyésztési Napokon.

– Tökéletes állapotban van, boldogan teljesíti a szolgálatát mint tenyészbika. Sajnos a KÁN-on az idén kérődzők nem vesznek részt a száj- és körömfájás miatt – mondta el hírportálunknak Mihalecz András, a bika tulajdonosa. Hozzátette: Ferdinánd eredeti neve Dezertőr, a közönség azonban a becenevén, Ferdinándként ismeri.



Nem csak a marhákat keressük majd hiába a KÁN-on, szántóverseny sem lesz

Nemrég írtuk meg, hogy az első hírek szerint „betiltották" a szántóversenyt a KÁN-on, és szerintük a nagy múltú megmérettetés hiányával veszt a somogyi közélet. Kiderült, hogy egészen másról van szó: tiltás helyett a szántóversenyt becserélték talajművelési versenyre a csütörtökön kezdődő KÁN Egyetemi Napokon. Ennek megvolt a maga oka, sőt nyomós érvek szólnak mellette. Az ekét leváltották, és szántás helyett tarlóápolási versenyt rendeznek az idén, ami illeszkedik a fenntartható, környezettudatos gazdálkodási technológiába, s ma egyre népszerűbb, felelte kérdésünkre Princz Zoltán, a MATE Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum igazgatója.