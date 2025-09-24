szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dezertőr

37 perce

Az idén biztosan nem lép meg a KÁN-ról Ferdinánd, a szökevény tenyészbika – ez lett a sorsa az óriási jószágnak

Címkék#megszökött#tenyészbika#Ferdinánd#kaland#Kaposvári Állattenyésztési Napok

Pontosan egy év telt el azóta, hogy Kaposvár egyik legnagyobb agrárrendezvénye, a KÁN Egyetemi Napok középpontjába egy váratlan főszereplő került. Ferdinánd, a 650 kilós angus tenyészbika látványos szökést rendezett, átugorva a karámot, majd napokra eltűnt a környék mezőgazdasági területein.

Lugosi Laura
Az idén biztosan nem lép meg a KÁN-ról Ferdinánd, a szökevény tenyészbika – ez lett a sorsa az óriási jószágnak

Ferdinánd története azokban a napokban városi legendává vált. Sokan látták a villamossági gyár mögötti erdőben, a keresésbe drónokkal is bekapcsolódott a KÖTÉL Egyesület, a városban pedig még pletykák is szárnyra kaptak: volt, aki biztosra vette, hogy a bikát befogták és már fel is dolgozták.

Ferdinánd az elkóborolt tenyészbika és befogói immár újra rács mögött
Ferdinánd az elkóborolt tenyészbika és befogói immár újra rács mögött Forrás: MATE

Ferdinánd nagy kalandja öt nap alatt véget ért

Szerencsére hamar kiderült, hogy szó sincs erről. Ferdinánd a Kaposvári Állattenyésztési Napok után, a rendezvény végét jelentő vasárnap utáni hétfőn békésen heverészve került elő egy lucernásban, Kaposvár közigazgatási határa és a naperőmű közötti földeken. Elkábították, majd biztonságban hazaszállították.

Akkor, egy éve Ferdinánd igazi helyi sztárrá vált, sokan emlegetik még ma is a nagy szökést.

Megkerestük Mihalecz Andrást, Ferdinánd tulajdonosát, hogy érdeklődjünk a tenyészbika hogylétéről, valamint, hogy találkozhatunk-e vele az idén is az Állattenyésztési Napokon. 

– Tökéletes állapotban van, boldogan teljesíti a szolgálatát mint tenyészbika. Sajnos a KÁN-on az idén kérődzők nem vesznek részt a száj- és körömfájás miatt – mondta el hírportálunknak Mihalecz András, a bika tulajdonosa. Hozzátette: Ferdinánd eredeti neve Dezertőr, a közönség azonban a becenevén, Ferdinándként ismeri.


Nem csak a marhákat keressük majd hiába a KÁN-on, szántóverseny sem lesz

Nemrég írtuk meg, hogy az első hírek szerint „betiltották" a szántóversenyt a KÁN-on, és szerintük a nagy múltú megmérettetés hiányával veszt a somogyi közélet. Kiderült, hogy egészen másról van szó: tiltás helyett a szántóversenyt becserélték talajművelési versenyre a csütörtökön kezdődő KÁN Egyetemi Napokon. Ennek megvolt a maga oka, sőt nyomós érvek szólnak mellette. Az ekét leváltották, és szántás helyett tarlóápolási versenyt rendeznek az idén, ami illeszkedik a fenntartható, környezettudatos gazdálkodási technológiába, s ma egyre népszerűbb, felelte kérdésünkre Princz Zoltán, a MATE Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum igazgatója. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu