Blues a kedvem, irány Szulok! Így csinálta a fesztivált a barcsi banda a Dorf Festen

A blues zene szerelmeseinek már nem kell a világ végéig utazniuk, ha egy igazán jól szóló bandát szeretnének hallani. A nemrégiben megrendezett szuloki Dorf Fest-re egy igazán friss, ropogós összeállítással készült a javarészt barcsiakból álló Hobbi Blues Band, ki felkavarták a fesztivál hangulatát. A közönség igazán élvezte a bulit, a zenekar tagjai maguk is örömmel játszottak a településen, aminek az egyik banda tag szerint megvan a maga szavakba nem önthető varázsa.

Megcsinálta a fesztivált a barcs blues banda

Fotó: Mercz Tamás

Igazán ritka, hogy az ember fia egy sváb hagyományokkal rendelkező település fesztiválján egy blues zenét játszó bandával találja szembe magát. A kötődés szálai gyorsan felfedezhetők: az egyik bandatag szuloki származású. Persze azt sem szabad elfelejteni, hogy a szulokiak imádják a mulatságot, a jó fesztiválokat és bulikat, na meg az igényes élő zenét.

A barcsi banda megcsinálta a fesztivált

A Hobbi Blues Bandet már korábbról is ismerhetik olvasóink, nemrég mutattuk be a majdnem teljesen barcsiakból álló formációt, akik egyre többször próbálgatják szárnyaikat élő zenei koncerteken. Játszottak már Barcson is, ezúttal pedig a szuloki Dorf Festre kaptak meghívást.

– Eddig ugyan fellépőként nem adatott meg, de én mindig is szerettem volna Szulokban játszani. Korábban már több rendezvényen részt vettem vendégként és mindig azt tapasztaltam, hogy van a helynek valami szavakba nem önthető varázsa, ami minden egyes ott töltött alkalommal elfog. Ez most sem volt másképp! Szerencsére az idő is nekünk kedvezett, így most lehetőségünk volt szabadtéren muzsikálni. Úgy gondolom, ezáltal sokkal szebben és dinamikusabban tudtunk megszólalni – mondta el Kovács Zoltán, a zenekar gitárosa.

A hat húr szerelmese fantasztikusan érezte magát a színpadon, szívmelengető érzés volt számára, hogy olyan emberekkel állhatott egy színpadon, akik zenei tudásukon kívül kiváló emberek is. Elmondása szerint neki ez is sokat hozzá tesz egy jó koncerthez.

Ingula Gergő, a zenekar egyik gitárosa hangszerével

Fotó: Ingula Gergő

Remek hangosítás, kevésbé parás hangulat – így emlékezett vissza a fellépésre Szili Kitti énekesnő. –Ezt a fellépést is, mint az előzőt, rettenetesen vártam. Kevésbé izgultam most, de azért volt bennem egy kis drukk. Szerintem nagyon jó hangulatot csináltunk, minden percét élveztem. A hangosítás sokkal-sokkal jobb volt, az idő is nekünk kedvezett szerencsére, és azt vettem észre, hogy több embert megmozgattunk most, mint ezelőtt. Imádom a srácokat, profi zenészek, ha volt is egy-két hiba, tökéletesen megoldották, észre sem lehetett venni – mesélte az énekesnő.