Együttlét

Menne, uraim? Mindössze 47 perc kell naponta, hogy a nők boldogok legyenek

Az utóbbi időben nagy visszhangot kapott az a kijelentés a közösségi médiában, amely szerint a boldog párkapcsolat titka a tudatos, minőségi együttlét. Ezen elmélet szerint ehhez mindössze 47 percnyi fókuszált figyelem a nőre elegendő, hogy boldog legyen.

Lugosi Laura
Bár maga a 47 perc figyelem nem tudományos kutatás eredménye – inkább közösségi médiában szereplő bejegyzések és anekdoták tették ismertté – az üzenet, amit közvetít, annál fontosabb: a minőségi, fókuszált együtt töltött idő elengedhetetlen a harmonikus kapcsolat fenntartásához.

Urak, vajon nektek menne a napi 47 perc fókuszált figyelem?
Urak, vajon nektek menne a napi 47 perc fókuszált figyelem? Fotó: AI

47 perc figyelem – mire is elég?

A hangsúly nem a mennyiségen, hanem a minőségen van. Arról van szó, hogy a párok nem csak pusztán egy helyiségben ülnek, miközben a telefonjukat nyomkodják, hanem arról, hogy valóban egymásra figyelnek. Lehet ez egy beszélgetés egy kávé mellett, közös nevetés, vagy összebújás vagy érintés a kanapén – ezek a mindennapi pillanatok sokkal többet számítanak, mint gondolnánk.

Az ilyen fókuszált figyelemmel töltött idő segít abban, hogy a felek valóban lássák és meghallják egymást. Ez erősíti a bizalmat, a meghittséget, és hosszú távon stabilabbá, boldogabbá teszi a kapcsolatot – hiszen ha a nő boldog, mindenki boldog. Már rövid, de teljes mértékben odafigyelő interakciók is rengeteget számítanak: közös főzés, egy séta a kutyával, vagy egy telefon és képernyőmentes beszélgetés jelentősen javíthatja a párkapcsolati elégedettséget.

Szakértői szemmel nézve

Mátraházi Tibor kaposvári pszichológust is megkérdeztük a „napi 47 perc figyelem” elméletről. Mint mondta, szerinte az emberek ott tévednek nagyot, hogy sok kapcsolatban kialakul az a szemlélet, miszerint együtt vagyunk, és az úgy csak van. A hétköznapokban elmosódik a tudatosság, a párok gyakran elfelejtik, hogy a kapcsolat fenntartásához energiát kell fektetni és figyelmet kell adni egymásnak.

Az, hogy pontosan 47 perc elég lehet, nem tudom pontosan, nem hiszem, hogy van egy átlagidő – mondta a pszichológus, hangsúlyozta: ez mindig a személyiségtől és a kapcsolat jellegétől függ, attól, hogy a felek miben érzik magukat komfortosan. Nem erőltetni kell, hanem tudatosan odafigyelni, hogy legyenek ilyen közös, minőségi pillanatok. Ahogy pedig ez a gyakorlat beindul, magától beáll arra az időmennyiségre, ami mindkét fél számára megfelelő, mert mindketten megélik, hogy jó dolog együtt lenni.

Miért pont 47? Honnan ered a szám?

A 47 perc nem varázsszám, inkább emlékeztető arra, hogy a figyelem az egyik legerősebb szeretetnyelv; időt kell szánni egymásra, még a rohanó, olykor szürke hétköznapokon is. Könnyű elveszni a munka, a rohanás és a napi teendők sűrűjében, mégis éppen ezért van különösen nagy jelentősége annak, ha minőségi időt tudunk eltölteni társunkkal. Aki úgy érzi, hogy kezd ellaposodni a párkapcsolata, érdemes kipróbálni ezt az apró trükköt: reggel 15-20 perc közös minőségi idő – például egy nyugodt kávé vagy beszélgetés indulás előtt –, este pedig körülbelül fél óra, amikor tényleg csak egymásra figyelnek. Nem kell nagy dolgokra gondolni, de ez a kis gesztus képes lehet teljesen új lendületet adni a kapcsolatnak. Ennyi elég ahhoz, hogy a másik igazán érezze: fontos számunkra – és hosszú távon ez mindent megváltoztathat. 
 

 

