Menne, uraim? Mindössze 47 perc kell naponta, hogy a nők boldogok legyenek

Bár maga a 47 perc figyelem nem tudományos kutatás eredménye – inkább közösségi médiában szereplő bejegyzések és anekdoták tették ismertté – az üzenet, amit közvetít, annál fontosabb: a minőségi, fókuszált együtt töltött idő elengedhetetlen a harmonikus kapcsolat fenntartásához.

Urak, vajon nektek menne a napi 47 perc fókuszált figyelem? Fotó: AI

47 perc figyelem – mire is elég?

A hangsúly nem a mennyiségen, hanem a minőségen van. Arról van szó, hogy a párok nem csak pusztán egy helyiségben ülnek, miközben a telefonjukat nyomkodják, hanem arról, hogy valóban egymásra figyelnek. Lehet ez egy beszélgetés egy kávé mellett, közös nevetés, vagy összebújás vagy érintés a kanapén – ezek a mindennapi pillanatok sokkal többet számítanak, mint gondolnánk.

Az ilyen fókuszált figyelemmel töltött idő segít abban, hogy a felek valóban lássák és meghallják egymást. Ez erősíti a bizalmat, a meghittséget, és hosszú távon stabilabbá, boldogabbá teszi a kapcsolatot – hiszen ha a nő boldog, mindenki boldog. Már rövid, de teljes mértékben odafigyelő interakciók is rengeteget számítanak: közös főzés, egy séta a kutyával, vagy egy telefon és képernyőmentes beszélgetés jelentősen javíthatja a párkapcsolati elégedettséget.

Szakértői szemmel nézve

Mátraházi Tibor kaposvári pszichológust is megkérdeztük a „napi 47 perc figyelem” elméletről. Mint mondta, szerinte az emberek ott tévednek nagyot, hogy sok kapcsolatban kialakul az a szemlélet, miszerint együtt vagyunk, és az úgy csak van. A hétköznapokban elmosódik a tudatosság, a párok gyakran elfelejtik, hogy a kapcsolat fenntartásához energiát kell fektetni és figyelmet kell adni egymásnak.

– Az, hogy pontosan 47 perc elég lehet, nem tudom pontosan, nem hiszem, hogy van egy átlagidő – mondta a pszichológus, hangsúlyozta: ez mindig a személyiségtől és a kapcsolat jellegétől függ, attól, hogy a felek miben érzik magukat komfortosan. Nem erőltetni kell, hanem tudatosan odafigyelni, hogy legyenek ilyen közös, minőségi pillanatok. Ahogy pedig ez a gyakorlat beindul, magától beáll arra az időmennyiségre, ami mindkét fél számára megfelelő, mert mindketten megélik, hogy jó dolog együtt lenni.