Könnyen összetéveszthető mással, de ha ezt csinálja a gyereked, könnyen lehet, hogy ADHD-s

Az elmúlt években folyamatos emelkedést mutat a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral (ADHD) diagnosztizált gyermekek száma. A nemzetközi statisztikák, elsősorban a nyugati világban, jelenleg a gyerekek mintegy 5–6 százalékát érintettként tartják számon. A figyelemzavar vagy a hiperaktivitás tünetei önállóan is jelentkezhetnek és ezek sokszor annyira egyértelműnek tűnnek, hogy egy laikus is könnyedén diagnózist von le. A közgondolkodásban egyre gyakoribb, hogy egy kicsit élénkebb gyereket máris hiperaktívnak címkéznek, míg egy álmodozó, szétszórt iskolást rögtön figyelemzavarosnak tartanak.

Amikor nem a rosszaság beszél, csak a figyelemhiány szólal meg

– Régebben sokszor rossz nevelésnek, engedetlenségnek tartották a figyelemzavart, mára viszont egy neurobiológiai hátterű állapotként ismerik el. Egy figyelemzavarosnál a környezet nagy gyakorisággal olyanokról számol be, hogy gyakran nem figyel a részletekre, könnyen hibázik figyelmetlenségből. Nehezen tartja fenn a figyelmét, hamar elkalandozik feladat közben az iskolában, házi feladatnál és nem bír nyugton ülni az iskolapadban. Úgy tűnik, nem hallja, amit mondanak neki, mintha átmenne rajta az információ, elveszíti a dolgait, nehezen követi az utasításokat, befejezetlenül hagyja a feladatokat. Gyakran szaladgál, mászik, akkor is, amikor ez nem lenne helyénvaló, állandóan pörög, úgy tűnik, mintha motor hajtaná, mindig mozgásban van –mondta el Dr. Mátraházi Tibor kaposvári pszichológus.

Én nyolc falusi általános iskolában dolgozom 15 éve, rengeteg autista gyereket láttam, vagy foglalkoztam velük. Személyes tapasztalatom, hogy nagyon szerethetőek, hihetetlenül kitartóak tudnak lenni olyan tevékenységben és környezetben, ami megfelelő nekik, és mivel nagyon kevés megértést és toleranciát tapasztalnak már egészen kicsi korban, hihetetlenül tudnak örülni minden kis pillanatnak, amikor megértéssel találkoznak – tette hozzá.

Az ADHD vagyis a figyelemhiányos-hiperaktivitás zavar diagnózisa

A szakemberek egy összetett, többlépcsős folyamat során, különböző forrásokból származó információkat összegyűjtve állapítják meg a zavart, illetve annak súlyosságát is. Ennek során a gyermek viselkedését nemcsak otthon, hanem az iskolai és társas környezetben is figyelembe veszik.