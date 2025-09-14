53 perce
Könnyen összetéveszthető mással, de ha ezt csinálja a gyereked, könnyen lehet, hogy ADHD-s
Az utóbbi években egyre többször halljuk az ADHD és az autizmus kifejezéseket, sokszor olyan emberek kapcsán, akik egy kicsit másképp viselkednek, kicsit kilógnak az általunk megszokott mintákból. Ezek a fogalmak szinte divatszavakká váltak, gyakran használjuk őket, ha valaki furcsán viselkedik. A figyelemhiány mögött azonban komoly társadalmi változás áll. A téma egyre ismerősebb és lassan-lassan belép a mindennapi gondolkodásunkba.
Fotó: Béres Attila
Az elmúlt években folyamatos emelkedést mutat a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral (ADHD) diagnosztizált gyermekek száma. A nemzetközi statisztikák, elsősorban a nyugati világban, jelenleg a gyerekek mintegy 5–6 százalékát érintettként tartják számon. A figyelemzavar vagy a hiperaktivitás tünetei önállóan is jelentkezhetnek és ezek sokszor annyira egyértelműnek tűnnek, hogy egy laikus is könnyedén diagnózist von le. A közgondolkodásban egyre gyakoribb, hogy egy kicsit élénkebb gyereket máris hiperaktívnak címkéznek, míg egy álmodozó, szétszórt iskolást rögtön figyelemzavarosnak tartanak.
– Régebben sokszor rossz nevelésnek, engedetlenségnek tartották a figyelemzavart, mára viszont egy neurobiológiai hátterű állapotként ismerik el. Egy figyelemzavarosnál a környezet nagy gyakorisággal olyanokról számol be, hogy gyakran nem figyel a részletekre, könnyen hibázik figyelmetlenségből. Nehezen tartja fenn a figyelmét, hamar elkalandozik feladat közben az iskolában, házi feladatnál és nem bír nyugton ülni az iskolapadban. Úgy tűnik, nem hallja, amit mondanak neki, mintha átmenne rajta az információ, elveszíti a dolgait, nehezen követi az utasításokat, befejezetlenül hagyja a feladatokat. Gyakran szaladgál, mászik, akkor is, amikor ez nem lenne helyénvaló, állandóan pörög, úgy tűnik, mintha motor hajtaná, mindig mozgásban van –mondta el Dr. Mátraházi Tibor kaposvári pszichológus.
Én nyolc falusi általános iskolában dolgozom 15 éve, rengeteg autista gyereket láttam, vagy foglalkoztam velük. Személyes tapasztalatom, hogy nagyon szerethetőek, hihetetlenül kitartóak tudnak lenni olyan tevékenységben és környezetben, ami megfelelő nekik, és mivel nagyon kevés megértést és toleranciát tapasztalnak már egészen kicsi korban, hihetetlenül tudnak örülni minden kis pillanatnak, amikor megértéssel találkoznak – tette hozzá.
Az ADHD vagyis a figyelemhiányos-hiperaktivitás zavar diagnózisa
A szakemberek egy összetett, többlépcsős folyamat során, különböző forrásokból származó információkat összegyűjtve állapítják meg a zavart, illetve annak súlyosságát is. Ennek során a gyermek viselkedését nemcsak otthon, hanem az iskolai és társas környezetben is figyelembe veszik.
- A diagnózis nemzetközileg elfogadott szakmai irányelveken, egy kritériumrendszerén alapul. Ahhoz, hogy ADHD-t állapítsanak meg, több feltételnek is teljesülnie kell: a figyelemzavar, hiperaktivitás vagy impulzivitás tünetei legalább hat hónapja fenn kell, hogy álljanak és ezek a problémák már 12 éves kor előtt jelentkeznek, valamint a viselkedési zavar több életterületen – például a családban, az iskolában vagy a kortárs kapcsolatokban – is jelentős nehézséget okoz.
- A folyamat szülői interjúval indul, amely segít feltérképezni a gyermek otthoni viselkedését. Emellett fontos szerepet kapnak a pedagógusok véleményei is, hiszen az iskolai közeg más szempontból világít rá a gyermek nehézségeire. Mind a szülők, mind a tanárok kérdőíveket töltenek ki, amelyek segítik a pontosabb értékelést.
- A szakember személyesen is találkozik a gyermekkel, aki megfigyeli viselkedését, beszélget vele, különböző teszteket végez el. A diagnózis csak akkor állítható fel, ha az összegyűjtött adatok alapján más lehetséges okokat is kizártak, például szorongást, depressziót, tanulási zavart, autizmust vagy neurológiai problémákat.
Nem mindegy, mennyire súlyos
Az ADHD-t nemcsak jelenléte, hanem súlyossága alapján is osztályozzák, ez pedig meghatározza, mennyire befolyásolja a gyermek (vagy felnőtt) mindennapi életét. A DSM-5 szerint három fő fokozatot különböztetünk meg:
Enyhe ADHD: A tünetek száma kevés, és nem okoznak komoly nehézséget. A gyermek általában jól boldogul otthon, iskolában, barátai között, bár figyelmetlenebb vagy nyugtalanabb lehet az átlagnál.
Középsúlyos ADHD: Több tünet jelentkezik, amelyek már rendszeresen zavarják a mindennapi életet. Gyakoriak a tanulási nehézségek, fegyelmi problémák, konfliktusok a felnőttekkel és kortársakkal.
Súlyos ADHD: A tünetek száma és intenzitása is magas, és több területen, otthon, iskolában, társas kapcsolatokban is komoly működési zavart okoznak. Gyakran társul egyéb problémákkal, például szorongással, viselkedészavarral vagy tanulási nehézségekkel is.
Miért gond, ha nem ismerik fel és hogyan kezeljük?
A felismerésének hiánya komoly következményekkel járhat. A gyerek nem tanulja meg szabályozni a viselkedését, romlik a tanulmányi teljesítménye, gyakoribbak a konfliktusok, csökken az önbizalma, és elszigetelődhet a kortársaitól. Hosszú távon ez tanulási, munkahelyi, kapcsolati és mentális problémákhoz vezethet. A korai diagnózis és támogatás segít megelőzni a súlyosabb következményeket, és abban, hogy a gyermek megtanulja kezelni a tüneteit.
– Egy ADHD-s gyerek másként tapasztalja meg a világot, mint a körülötte élők. Amit a környezet szétszórtságnak vagy rosszaságnak lát, az belül gyakran egészen más élmény. Egy ilyen egyén gyakran küzdelmesebbnek, zajosabbnak, gyorsabbnak és igazságtalanabbnak éli meg a környezetét, mint egy átlagos gyerek. Ezért különösen fontos a megértő, türelmes, kereteket adó, de elfogadó támogatás. Ilyenkor az érzések intenzívebbek, gyorsabban váltakoznak – hívta fel a figyelmet Dr. Mátraházi Tibor.
Kezelése több pillérre épül, és mindig a gyermek életkorához, tüneteinek súlyosságához, valamint a környezet lehetőségeihez igazodik. Nincs gyógyító tabletta, de komplex megközelítéssel nagyon sokat lehet javítani az életminőségen. Kezelése leghatékonyabb, ha multimodális: pszichoedukáció + viselkedésterápia + iskolai támogatás + szükség esetén gyógyszer együttműködésében valósul meg. A cél nem a tünetek eltüntetése, hanem az, hogy megtanuljon együtt élni vele, és ki tudja bontakoztatni az erősségeit.
Tapasztalatom szerint ez azt jelenti, hogy a felnőtt ADHD-s egy folyamatos intellektuális kontroll alatt tudja tartani a késztetéseit. Egy ADHD-s gyereknek magas szinten lehet segítséget nyújtani, ami fokozott erőfeszítést igényel a gyermek környezetétől is – egészítette ki.
Az ADHD valós, nem puszta neveletlenség, és nem növik ki. Nemcsak a hiperaktív viselkedés jelezheti a problémát, és az érintettek nem lusták, hanem nehezebben szabályozzák a figyelmüket. Nem divathóbort, és a kezelés gyógyszeres esetben nem zombivá, hanem kiegyensúlyozottabbá teszi a gyereket, valamint nem csupán hátrányokkal jár.