Figyelemhiányos a kutyád vagy csak rosszul van nevelve?

Az ADHD, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar kifejezést nap mint nap halljuk, mégis kevesen ismerik pontosan a jelentését. Az ADHD egy neurológiai eredetű rendellenesség, amely lehet veleszületett vagy szerzett, és legfőbb tünete a figyelemzavar

Figyelemhiány vagy mozgásigény? A kutyákat tudni kell kezelni

De mi a helyzet a kutyákkal? Az állatok esetében az ADHD diagnózisa még nem hivatalos, azonban léteznek ADHD-szerű viselkedési minták, amelyeket egyre többen kutatnak. Magyar szakemberek is dolgoznak olyan mérőeszközök kifejlesztésén, amelyekkel majd pontosabban mérhető és diagnosztizálható lehet a kutyák esetleges figyelemzavaros állapota.

Ezek között szerepel a túlzott mozgékonyság, impulzivitás és a koncentrációs nehézségek. Az ilyen kutyák gyakran ugatnak indokolatlanul, nyugtalanok, nehezen tudnak egy helyben maradni, és romboló viselkedést mutathatnak. Ráadásul nehezen viselik az egyedüllétet, és gyakran nem reagálnak megfelelően a gazda utasításaira. Az, hogy ezek a tünetek milyen formában és intenzitással jelentkeznek, függhet a kutya fajtájától, életkorától, nemétől, testméretétől és környezetétől is.

Figyelemhiány vagy ADHD?

– Jelenleg ilyen típusú betegség, mint az ADHD, nincs hivatalosan leírva kutyáknál, így ezt nehéz egyértelműen alátámasztani. Sokkal jobb kifejezés, ha szorongásos tünetekről, hiperaktivitásról vagy általános viselkedési zavarokról, anomáliákról beszélünk. Ezek valóban előfordulnak, különösen bizonyos fajtáknál – pontosított Dr. Garamvölgyi Rita, a kaposvári Városkapu Állatgyógyászati Központ állatorvosa.

Léteznek olyan kutyafajták – például a border collie vagy a vizsla –, amelyek kifejezetten munkavégzésre lettek kitenyésztve. Ezek az állatok hatalmas mozgás- és ingerszükséglettel rendelkeznek. Ha ezeket nem kapják meg, gyakran jelentkeznek náluk különféle viselkedési problémák.A gazdáknak érdemes megismerniük az adott fajta sajátos igényeit. Ebben nagy segítséget nyújthat egy tapasztalt tréner vagy viselkedésterapeuta, aki segíthet felismerni a problémás mintákat, és támogatást ad a nem kívánt viselkedések korrigálásában – hívta fel a figyelmet a szakember.

Vannak olyan kutyák, amelyek már születésüktől fogva félénkebbek, és ez sokszor indokolatlan agresszióban nyilvánulhat meg. Mások dominánsabb természetűek, és hajlamosak arra, hogy társaikat vagy akár a gazdát is irányítani próbálják. Egy jó kiképző ezeket a viselkedési jegyeket hamar felismeri, és ennek megfelelően tud javaslatot tenni a nevelésre, képzésre. Minden fajtának megvannak a maga sajátosságai, ezeket ismerni és tiszteletben tartani elengedhetetlen a harmonikus együttéléshez – tette hozzá a doktornő.