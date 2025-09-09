30 perce
Milliós fizetés, diploma sem kell hozzá – ez a legjobban fizető munka ma Magyarországon
Népszerű munka és még könnyen sem adják. Milliós fizetést is elérhet, aki ebben, a diplomát nem igénylő munkakörben tengeti minden napjait.
Milliós fizetés Magyarországon is jár, csak meg kell érte küzdeni
Forrás: index.hu
Pontosan 993 000 forint bruttó fizetést vihet ma haza az a fizikai munkát végző szakember, aki ebben a pozícióban dolgozik Magyarországon. A munka nem könnyű és nagy felelősséggel jár, és bizony, olykor több műszakot is kell vállalni és persze gyakran nagyon távol van az ember otthonától. Az az összeg azonban, ami a hónap elején a munkás bankszámlájára kerül, kárpótolhat mindenért, nem is beszélve az egyéb juttatásokért, amik szintén megint csak jól feltornázzák az apanázst.
2025-ben Magyarországon a legjobban kereső fizikai munkát végzők közé tartozik a mozdonyvezető. A KSH adatai szerint a 2025 júniusában a teljes munkaidős foglalkoztatottak bruttó átlagbére 704 ezer forint volt, addig a legfrissebb adatok szerint ez a szám ma már eléri a 993 000 forintot, szintén a bruttó értéket tekintve. A MÁV álláshirdetései között a pályakezdők bére 400-600 forint között indul, a tapasztalattal rendelkezők már 800 000 forint felett keresnek, egy nemzetközi járaton dolgozó mozdonyvezető pedig akár már 1,2 millió forintot is hazavihet.
Milliós fizetés és még diploma sem kell hozzá
A KSH mozdonyvezetői bérekkel kapcsolatos adatközlése arra ösztökéli az embert, hogy azonnal rákeressen, vajon vannak-e még nyitott pozíciók a cégnél, és mi lehet a csavar a történetben, mert hát kicsit olyan, túl szép, hogy igaz legyen feeling-je is lehet az embernek az összeg hallatán.
A MÁV karrierportálján jelenleg is aktívan zajlik a mozdonyvezető gyakornok toborzás, akik számára képzéssel együtt hosszabb távú elköteleződést kínál a cég, amit versenyképes alapbérekkel, vonzó pótlékokkal és juttatásokkal egészít ki.
A munka betöltésének feltételi
- betöltött 18. életév, a tanfolyam végére (a gyakorlati vizsga időpontjára) betöltött 20. életév
- orvosi alkalmasság
- erkölcsi bizonyítvány
- a tanfolyam ideje alatt a részére előírt hatósági vizsgakövetelményeknek való megfelelés
Amit pedig a kínál a cég kecsegtető
- stabil háttérrel rendelkező nagyvállalatnál hosszútávú munkalehetőség
- bejelentett munkaviszony, megbízható havi jövedelem
- béren kívüli juttatások
- kedvezményes országbérlet vásárlási lehetőség, valamint ingyenes utazási igazolvány Magyarország egész területére (1 év munkaviszony után számos nemzetközi vasútvonalon is)
- utazási igazolvány a családtagok részére is
A KSH munkabért közlői adatai pedig világosan azt mutatják, hogy a vasúttársaságok, elsősorban a MÁV, jelentős béremeléssel igyekeznek megtartani és vonzóvá tenni a szakmát a munkaerőhiány közepette.
De miért ekkora a népszerűsége a munkának?
Addig, hogy az ember eljusson oda, hogy jó legyen a bére, számára kedvező legyen a munka beosztása, hosszú út vezet. Sokat kell tanulni, kemények a követelmények, de hát nyilván minden ismeretet el kell sajátítaniuk a mozdonyvezetőknek annak érdekében, hogy biztonságosan kezeljék a mozdonyokat.
A tanfolyam ideje alatt is már munkaviszonyban állnak a vasúttársasággal a gyakornokok, így annak ideje alatt munkabérük is van. A képzés több részből áll, műszaki és forgalmi ismertek, szimulátoros gyakorlat, valódi vezetési gyakorlat, így az egész egy, másfél évig biztosan eltart. Aztán jön a hatósági vizsga, ami nemzetközileg elismert képesítést ad. A tanfolyamot viszont úgy állja a cég, ha a képesítés megszerzése után öt évre náluk marad szerződéseben a mozdonyvezető. A sikeres vizsgák után pedig ott vannak a folyamatos időszakos vizsgák, na meg az egészségügyi és pszichológiai vizsgák.
– Ennek a típusú munkának amolyan „adsz és kapsz” típusú behatároltsága van. Sok időt és energiát kell belefektetni, mivel tanulni kell, képzéséken kell részt venni, állandó nyomás alatt lehet a mozdonyvezető az óriási felelősség miatt, de sokat kap érte. A béren felüli juttatások, a kedvező munkabeosztás, a csapatépítők, ezek mind-mind annak a befektetett munkának a gyümölcsei, amit a munkálat a munkáért cserébe ad. Így értékelve érzi magát a melós, úgy érzi, van miért bemenni minden nap. Több ilyen típusú munka van, de alapvetően minden munka lehetne ilyen – mondta el Andok Alíz, kaposvári származású életvezetési tanácsadó.