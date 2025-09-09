Milliós fizetés, diploma sem kell hozzá – ez a legjobban fizető munka ma Magyarországon

Pontosan 993 000 forint bruttó fizetést vihet ma haza az a fizikai munkát végző szakember, aki ebben a pozícióban dolgozik Magyarországon. A munka nem könnyű és nagy felelősséggel jár, és bizony, olykor több műszakot is kell vállalni és persze gyakran nagyon távol van az ember otthonától. Az az összeg azonban, ami a hónap elején a munkás bankszámlájára kerül, kárpótolhat mindenért, nem is beszélve az egyéb juttatásokért, amik szintén megint csak jól feltornázzák az apanázst.

Milliós fizetés Magyarországon – lehetséges

2025-ben Magyarországon a legjobban kereső fizikai munkát végzők közé tartozik a mozdonyvezető. A KSH adatai szerint a 2025 júniusában a teljes munkaidős foglalkoztatottak bruttó átlagbére 704 ezer forint volt, addig a legfrissebb adatok szerint ez a szám ma már eléri a 993 000 forintot, szintén a bruttó értéket tekintve. A MÁV álláshirdetései között a pályakezdők bére 400-600 forint között indul, a tapasztalattal rendelkezők már 800 000 forint felett keresnek, egy nemzetközi járaton dolgozó mozdonyvezető pedig akár már 1,2 millió forintot is hazavihet.

Milliós fizetés és még diploma sem kell hozzá

A KSH mozdonyvezetői bérekkel kapcsolatos adatközlése arra ösztökéli az embert, hogy azonnal rákeressen, vajon vannak-e még nyitott pozíciók a cégnél, és mi lehet a csavar a történetben, mert hát kicsit olyan, túl szép, hogy igaz legyen feeling-je is lehet az embernek az összeg hallatán.

A MÁV karrierportálján jelenleg is aktívan zajlik a mozdonyvezető gyakornok toborzás, akik számára képzéssel együtt hosszabb távú elköteleződést kínál a cég, amit versenyképes alapbérekkel, vonzó pótlékokkal és juttatásokkal egészít ki.

A munka betöltésének feltételi

betöltött 18. életév, a tanfolyam végére (a gyakorlati vizsga időpontjára) betöltött 20. életév

orvosi alkalmasság

erkölcsi bizonyítvány

a tanfolyam ideje alatt a részére előírt hatósági vizsgakövetelményeknek való megfelelés

Akár milliós fizetést is kaphat egy mozdonyvezető ma Magyarországon

Amit pedig a kínál a cég kecsegtető

stabil háttérrel rendelkező nagyvállalatnál hosszútávú munkalehetőség

bejelentett munkaviszony, megbízható havi jövedelem

béren kívüli juttatások

kedvezményes országbérlet vásárlási lehetőség, valamint ingyenes utazási igazolvány Magyarország egész területére (1 év munkaviszony után számos nemzetközi vasútvonalon is)

utazási igazolvány a családtagok részére is

A KSH munkabért közlői adatai pedig világosan azt mutatják, hogy a vasúttársaságok, elsősorban a MÁV, jelentős béremeléssel igyekeznek megtartani és vonzóvá tenni a szakmát a munkaerőhiány közepette.