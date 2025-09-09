szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Juttatások és ingyenes képzések

30 perce

Milliós fizetés, diploma sem kell hozzá – ez a legjobban fizető munka ma Magyarországon

Címkék#KSH#milliók#diploma#szakember#bér#Magyarország#fizetés

Népszerű munka és még könnyen sem adják. Milliós fizetést is elérhet, aki ebben, a diplomát nem igénylő munkakörben tengeti minden napjait.

Dombi Regina
Milliós fizetés, diploma sem kell hozzá – ez a legjobban fizető munka ma Magyarországon

Milliós fizetés Magyarországon is jár, csak meg kell érte küzdeni

Forrás: index.hu

Pontosan 993 000 forint bruttó fizetést vihet ma haza az a fizikai munkát végző szakember, aki ebben a pozícióban dolgozik Magyarországon. A munka nem könnyű és nagy felelősséggel jár, és bizony, olykor több műszakot is kell vállalni és persze gyakran nagyon távol van az ember otthonától. Az az összeg azonban, ami a hónap elején a munkás bankszámlájára kerül, kárpótolhat mindenért, nem is beszélve az egyéb juttatásokért, amik szintén megint csak jól feltornázzák az apanázst. 

fizetés
Milliós fizetés Magyarországon – lehetséges
Forrás: ripost.hu

2025-ben Magyarországon a legjobban kereső fizikai munkát végzők közé tartozik a mozdonyvezető. A KSH adatai szerint a 2025 júniusában a teljes munkaidős foglalkoztatottak bruttó átlagbére 704 ezer forint volt, addig a legfrissebb adatok szerint ez a szám ma már eléri a 993 000 forintot, szintén a bruttó értéket tekintve. A MÁV álláshirdetései között a pályakezdők bére 400-600 forint között indul, a tapasztalattal rendelkezők már 800 000 forint felett keresnek, egy nemzetközi járaton dolgozó mozdonyvezető pedig akár már 1,2 millió forintot is hazavihet. 

Milliós fizetés és még diploma sem kell hozzá

A KSH mozdonyvezetői bérekkel kapcsolatos adatközlése arra ösztökéli az embert, hogy azonnal rákeressen, vajon vannak-e még nyitott pozíciók a cégnél, és mi lehet a csavar a történetben, mert hát kicsit olyan, túl szép, hogy igaz legyen feeling-je is lehet az embernek az összeg hallatán.

A MÁV karrierportálján jelenleg is aktívan zajlik a mozdonyvezető gyakornok toborzás, akik számára képzéssel együtt hosszabb távú elköteleződést kínál a cég, amit versenyképes alapbérekkel, vonzó pótlékokkal és juttatásokkal egészít ki. 

A munka betöltésének feltételi

  • betöltött 18. életév, a tanfolyam végére (a gyakorlati vizsga időpontjára) betöltött 20. életév
  • orvosi alkalmasság
  • erkölcsi bizonyítvány
  • a tanfolyam ideje alatt a részére előírt hatósági vizsgakövetelményeknek való megfelelés
CM20240915_Mozdonyvezetők világnapja_HAON (4)
Akár milliós fizetést is kaphat egy mozdonyvezető ma Magyarországon
Fotó: Czinege Melinda

Amit pedig a kínál a cég kecsegtető

  • stabil háttérrel rendelkező nagyvállalatnál hosszútávú munkalehetőség
  • bejelentett munkaviszony, megbízható havi jövedelem
  • béren kívüli juttatások
  • kedvezményes országbérlet vásárlási lehetőség, valamint ingyenes utazási igazolvány Magyarország egész területére (1 év munkaviszony után számos nemzetközi vasútvonalon is)
  • utazási igazolvány a családtagok részére is

A KSH munkabért közlői adatai pedig világosan azt mutatják, hogy a vasúttársaságok, elsősorban a MÁV, jelentős béremeléssel igyekeznek megtartani és vonzóvá tenni a szakmát a munkaerőhiány közepette. 

De miért ekkora a népszerűsége a munkának?

Addig, hogy az ember eljusson oda, hogy jó legyen a bére, számára kedvező legyen a munka beosztása, hosszú út vezet. Sokat kell tanulni, kemények a követelmények, de hát nyilván minden ismeretet el kell sajátítaniuk a mozdonyvezetőknek annak érdekében, hogy biztonságosan kezeljék a mozdonyokat. 

A tanfolyam ideje alatt is már munkaviszonyban állnak a vasúttársasággal a gyakornokok, így annak ideje alatt munkabérük is van. A képzés több részből áll, műszaki és forgalmi ismertek, szimulátoros gyakorlat, valódi vezetési gyakorlat, így az egész egy, másfél évig biztosan eltart. Aztán jön a hatósági vizsga, ami nemzetközileg elismert képesítést ad. A tanfolyamot viszont úgy állja a cég, ha a képesítés megszerzése után öt évre náluk marad szerződéseben a mozdonyvezető. A sikeres vizsgák után pedig ott vannak a folyamatos időszakos vizsgák, na meg az egészségügyi és pszichológiai vizsgák. 

LUS_2638
Akár milliós bruttó fizetési lehet egy mozdonyvezetőnek ma Magyarországon
Fotó: Kallus Gyorgy

– Ennek a típusú munkának amolyan „adsz és kapsz” típusú behatároltsága van. Sok időt és energiát kell belefektetni, mivel tanulni kell, képzéséken kell részt venni, állandó nyomás alatt lehet a mozdonyvezető az óriási felelősség miatt, de sokat kap érte. A béren felüli juttatások, a kedvező munkabeosztás, a csapatépítők, ezek mind-mind annak a befektetett munkának a gyümölcsei, amit a munkálat a munkáért cserébe ad. Így értékelve érzi magát a melós, úgy érzi, van miért bemenni minden nap. Több ilyen típusú munka van, de alapvetően minden munka lehetne ilyen – mondta el Andok Alíz, kaposvári származású életvezetési tanácsadó.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu