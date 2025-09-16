Rettenetes: ezzel az eszközzel bárki tud autót lopni

A Flipper Zero egy apró, zsebben hordható eszköz, amelyet eredetileg biztonsági szakemberek számára fejlesztettek, hogy teszteljék a különböző rendszerek sebezhetőségét. Azonban az interneten könnyen beszerezhető, és egyre többen használják illegális célokra, például autók központi zárának és kulcs nélküli indításának feltörésére. A készülék képes rögzíteni és visszajátszani a járművek rádiójeleit, így hozzáférést biztosítva az autóhoz anélkül, hogy fizikai kulcsot használnánk.

Flipper Zero az új hackelő eszköz. - Forrás: https://itbusiness.hu/technology/security/kanada-flipper-zero/

Egyre többen választanak kulcs nélküli indítást?

Ahogyan a technika fejlődik, úgy egyre több autóban már nem kényelemi extra, hanem alap felszereltség a kulcs nélküli indítás.

–Nem feltétel a vásárlás alkalmakor, ugyanakkor örömmel fogadják az érdeklődök ezeket az extrákat. Igen, 2015,2016-tól már viszonylag sok autó kulcs nélküli indítással rendelkezik, de nem ez a fő feltétel.–mondta Kurucz Tamás, kaposvári FAIR Kft. autókereskedője.

Az autógyártók fel vannak készülve erre vagy az ehhez hasonló lopási technikára is, így nem olyan gyakoriak az ilyen esetek. A gyártók úgynevezett ugró kóddal oldják meg ezt a problémát, amely szerint egy meghatározott rádió frekvencia sávon belül működnek ezek az eszközök, és minden alkalommal más frekvenciával működnek, így igyekeznek kikerülni a jel másolás lehetőségét. Sőt Kaposváron eddig nem is igazán hallottak ilyenről.

–Nem hallottam a környezetemben senkinél sem, hogy a keyless-es kocsiját feltörték volna vagy ellopták volna.– mondta Kurucz Tamás.

Hogyan működik a Flipper Zero és más hasonló eszközök?

Ahogyan az autó kulcsokat, úgy beléptető kártyákat, távirányítókat és szinte minden olyan eszközt amely vezeték nélkül kommunikál le lehet másolni. Ha nem figyelünk, akkor ilyen apró eszközökkel, mint a Flipper Zero, elképzelhető hogy valaki könnyen hozzáférhet a járműveinkhez. Ezek az eszközök nem igényelnek bonyolult hackelési tudást, a rádiójeleket egyszerűen le lehet másolni és visszajátszani. Érdemes mindig odafigyelni a kulcsok tárolására, és ha lehet, használni további védelmi megoldásokat, például kódolt jeladókat, fizikai blokkolókat.