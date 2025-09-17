Ne keress kibúvót: ezektől a kajáktól tutira megpuffadsz

Az ultrafeldolgozott ételek nemcsak rengeteg kalóriát tartalmaznak, hanem mesterséges adalékanyagokkal is tele vannak, amik fokozzák az étvágyat és megnehezítik a jóllakottság érzését. Gyorsan felszívódnak, így hamar újra éhesek leszünk, ami hosszútávon megnehezíti a tartós fogyást. Ezekben az élelmiszerekben gyakran találhatók különféle adalékanyagok, mesterséges ízfokozók, valamint tartósítószerek, amelyekhez a háztartási konyhában nem férnénk hozzá. Sok esetben kifejezetten olyan ízvilágot alakítanak ki, amely addiktív hatású, és céljuk nem a tápérték növelése, hanem a fogyasztói élmény fokozása.

A fogyás nem csak koplalással lehetséges

A kísérlet során összesen 100 túlsúlyos felnőttet vontak be, akiket véletlenszerűen két különböző csoportba osztottak. Az egyik csoport tagjai egy hagyományos, kalóriaszámláláson alapuló diétát követtek, ami azt jelentette, hogy szigorúan nyomon kellett követniük az elfogyasztott kalóriamennyiséget, pontosan meg kellett mérniük az adagokat, és részletes étkezési terveket kellett betartaniuk annak érdekében, hogy csökkentsék a napi kalóriabevitelüket. Ez a módszer sok odafigyelést és önkontrollt igényelt, hiszen minden egyes étkezés során tudatosan kellett dönteniük az elfogyasztott ételek mennyiségéről.

Vass Bence, kaposvári dietetikus szerint a legnagyobb gond ezekkel a feldolgozott termékekkel az, hogy minél inkább feldolgozott egy élelmiszer, annál szegényebb tápanyagokban: csökken a vitamin-, ásványianyag- és rosttartalma, miközben megnő a kalória-, cukor-, só- és zsírtartalom.

– Példaként elég összehasonlítani a főtt burgonyát és a burgonyachipset: míg az előbbi bőségesen tartalmaz vizet és rostokat, laktató és tápláló, addig a chip sóban és zsírban gazdag, és szinte semmilyen valódi tápanyagot nem nyújt – magyarázta a szakember.