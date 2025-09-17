1 órája
Ne keress kibúvót: ezektől a kajáktól tutira megpuffadsz
Az új kutatások szerint nem kell bonyolult diétákat követni ahhoz, hogy látványosan gyorsuljon a fogyás, elég, ha teljesen elhagyjuk étrendünkből az ultrafeldolgozott ételeket. Amerikai tudósok vizsgálták, milyen hatása van a készételek, chipsek, cukros üdítők és bolti péksütik kerülésének a fogyásra és az egészségre.
Az ultrafeldolgozott ételek nemcsak rengeteg kalóriát tartalmaznak, hanem mesterséges adalékanyagokkal is tele vannak, amik fokozzák az étvágyat és megnehezítik a jóllakottság érzését. Gyorsan felszívódnak, így hamar újra éhesek leszünk, ami hosszútávon megnehezíti a tartós fogyást. Ezekben az élelmiszerekben gyakran találhatók különféle adalékanyagok, mesterséges ízfokozók, valamint tartósítószerek, amelyekhez a háztartási konyhában nem férnénk hozzá. Sok esetben kifejezetten olyan ízvilágot alakítanak ki, amely addiktív hatású, és céljuk nem a tápérték növelése, hanem a fogyasztói élmény fokozása.
- A kísérlet során összesen 100 túlsúlyos felnőttet vontak be, akiket véletlenszerűen két különböző csoportba osztottak. Az egyik csoport tagjai egy hagyományos, kalóriaszámláláson alapuló diétát követtek, ami azt jelentette, hogy szigorúan nyomon kellett követniük az elfogyasztott kalóriamennyiséget, pontosan meg kellett mérniük az adagokat, és részletes étkezési terveket kellett betartaniuk annak érdekében, hogy csökkentsék a napi kalóriabevitelüket. Ez a módszer sok odafigyelést és önkontrollt igényelt, hiszen minden egyes étkezés során tudatosan kellett dönteniük az elfogyasztott ételek mennyiségéről.
- Ezzel szemben a másik csoport tagjai egy sokkal egyszerűbb irányelvet kaptak: nekik nem kellett kalóriákat számolgatni vagy szigorú étkezési menetrendet követniük. Egyetlen szabály volt számukra a fontos, mégpedig az, hogy kerüljék az ultrafeldolgozott élelmiszereket. Ez azt jelentette, hogy nem kellett bonyolult számításokkal vagy adagok méricskélésével bajlódniuk, hanem egyszerűen arra kellett figyelniük, hogy az étkezéseik minél inkább természetes, kevésbé feldolgozott, friss alapanyagokból álljanak. Így a hangsúly nem a kalóriák szigorú nyomon követésén, hanem a minőségi ételválasztáson volt, ami sokak számára könnyebben betartható és fenntarthatóbb megközelítést jelentett a fogyásban.
Vass Bence, kaposvári dietetikus szerint a legnagyobb gond ezekkel a feldolgozott termékekkel az, hogy minél inkább feldolgozott egy élelmiszer, annál szegényebb tápanyagokban: csökken a vitamin-, ásványianyag- és rosttartalma, miközben megnő a kalória-, cukor-, só- és zsírtartalom.
– Példaként elég összehasonlítani a főtt burgonyát és a burgonyachipset: míg az előbbi bőségesen tartalmaz vizet és rostokat, laktató és tápláló, addig a chip sóban és zsírban gazdag, és szinte semmilyen valódi tápanyagot nem nyújt – magyarázta a szakember.
A kutatók szerint nem kell drasztikus változtatásokat bevezetni az életmódban, vagy koplalni, ugyanis már az is hatalmas lépés, ha friss zöldségekre, gyümölcsökre, hüvelyesekre, teljes kiőrlésű gabonákra és valódi húsokra koncentrálunk, és elhagyjuk a feldolgozott felvágottakat.
Az fogyás eredményei önmagukért beszélnek
Hat hónap után azok, akik kizárták az ultrafeldolgozott ételeket, átlagosan 8 kilót fogytak, ez pedig kétszer annyi, mint a kalóriaszámlálós diétát követők eredménye. Ráadásul javult a vércukorszintjük, a vérnyomásuk és csökkentek a gyulladásos tüneteik is.
Ez a kutatás jól mutatja, hogy a természetes alapanyagokra épülő, tudatos étkezés nemcsak hatékony fogyást eredményez, hanem hosszú távon is az egészségünk megőrzésének kulcsa lehet.