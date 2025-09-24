szeptember 24., szerda

Negyven éve történt

2 órája

Földrengés: riadalom a Balatonnál, károkról számoltak be Siófokon

A lakók hálóingben, pongyolában tódultak a ház elé. Földrengés történt, volt olyan élelmiszerbolt, ahol ledőlt az áru, egy településen rövid időre megállt a termelés.

Harsányi Miklós

– Kisebb erejű földrengés volt hazánk több körzetében a csütörtök reggeli órákban, írta a Somogyi Néplap 1985 augusztus 16-án, pénteken. Fél hét körül a keleti megyék kivételével szinte az egész országban több ízben is rengést észleltek, amelynek ereje azonban sehol nem haladta meg a 12 fokozatú Mercalli-skála szerinti 4-4,5 fokos értéket. A Földrengésjelző Obszervatórium illetékesei szerint az epicentrum Budapesttől Nyugatra mintegy 80 kilométerre helyezkedett el.
A földmozgás – amelyet az MTI belgrádi tudósítója szerint Horvátországban is észleltek – mindenütt azonos tünetekkel járt: az emeletes házak felső szintjein megmozdultak a bútorok, kilengtek a csillárok, rezegtek az ablakok. Sok helyütt – elsősorban a magasabb épületekben – a földmozgás némi pánikot is okozott; így például Tolna megyében (különösen Szekszárdon és Bonyhádon), ahol sokan az utcákra futottak, de riadalmat keltett Somogy, Bács-Kiskun és Fejér megyékben is.

 A korabeli hírek szerint számottevő anyagi kárról és személyi sérülésről sehonnan nem érkezett jelentés. Arról is beszámoltak: a földrengésjelző obszervatórium kora délutáni első  összesítése szerint a nap folyamán 25 rezgést észleltek. Ezek közül a legnagyobb reggel fél hétkor következett be: az epicentrum Veszprém megyében, Berhida környékén húzódott és itt a rengés erőssége a Richter skálán elérte az ötös fokozatot. 

– Somogyban elsősorban a megye északi részén és Kaposvár körzetében érezték a földmozgást – számolt be 40 éve a Somogyi Néplap. 

 

Siófok: nem tört ki pánik

A lakók hálóingben, pongyolában tódultak a ház elé. A magas épületekből, szállodákból az utcára tódultak a vendégek. Nem tört ki pánik: a lakosság és az üdülőközönség fegyelmezetten viselkedett. Ekkor nyitottak az üzletek. A Sió ABC-ben, a csemegében, a vásárcsarnoki élelmiszerboltban ledőlt az áru a gondolákról. (Később a tejet, kenyeret és a felvágottat az üzletek előtt árusították.) 

A középületekben, iskolákban, óvodákban, az öregek napközi otthonában jelentős kár észlelhető. Néhány kémény ledőlt vagy elferdült. A Siótour központi épületének tűzfala egy helyütt leomlott. Az Állami Biztosító siófoki fiókjához délig körülbelül 300 – estig pedig már 630 – bejelentés érkezett.

 

Tab: megállt a termelés

  • Tabon és környékén is megmozdult a föld. A munkahelyeken rövid időre megállt a termelés. Tabon a 2-es és 10-es számú ABC-ben, valamint a környező községek üzleteiben az áru lehullott a polcokról, néhány helyen megrepedeztek az épületek falai. 
  • Szerencsére jelentősebb anyagi kár, baleset sehol sem történt.

 

Kaposvár:  többen az utcára mentek

  • A megyeszékhelyen fél hét körül észlelték a földmozgásokat: kilengtek a csillárok, összekoccantak a poharak a szekrényekben és a város magasabb épületeinek felső emeletein leestek a polcokról a tárgyak. Pillanatok alatt kinyíltak az erkélyablakok, többen az utcára mentek és izgatottan tárgyalták az eseményeket. A meglepetésen túl – szerencsére – nem okozott jelentős károkat a földrengés. 
  • A Honvéd utca egyik lakásában egy tv-készülék törött össze. Kémény ledőlésekről és kisebb falrepedésekről érkezett még ezen kívül összesen nyolc bejelentés tegnap estig a biztosítóhoz. 

 

