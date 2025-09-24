– Kisebb erejű földrengés volt hazánk több körzetében a csütörtök reggeli órákban, írta a Somogyi Néplap 1985 augusztus 16-án, pénteken. Fél hét körül a keleti megyék kivételével szinte az egész országban több ízben is rengést észleltek, amelynek ereje azonban sehol nem haladta meg a 12 fokozatú Mercalli-skála szerinti 4-4,5 fokos értéket. A Földrengésjelző Obszervatórium illetékesei szerint az epicentrum Budapesttől Nyugatra mintegy 80 kilométerre helyezkedett el.

A földmozgás – amelyet az MTI belgrádi tudósítója szerint Horvátországban is észleltek – mindenütt azonos tünetekkel járt: az emeletes házak felső szintjein megmozdultak a bútorok, kilengtek a csillárok, rezegtek az ablakok. Sok helyütt – elsősorban a magasabb épületekben – a földmozgás némi pánikot is okozott; így például Tolna megyében (különösen Szekszárdon és Bonyhádon), ahol sokan az utcákra futottak, de riadalmat keltett Somogy, Bács-Kiskun és Fejér megyékben is.

Földrengés: riadalom a Balatonnál, károkról számoltak be Siófokon

A korabeli hírek szerint számottevő anyagi kárról és személyi sérülésről sehonnan nem érkezett jelentés. Arról is beszámoltak: a földrengésjelző obszervatórium kora délutáni első összesítése szerint a nap folyamán 25 rezgést észleltek. Ezek közül a legnagyobb reggel fél hétkor következett be: az epicentrum Veszprém megyében, Berhida környékén húzódott és itt a rengés erőssége a Richter skálán elérte az ötös fokozatot.

– Somogyban elsősorban a megye északi részén és Kaposvár körzetében érezték a földmozgást – számolt be 40 éve a Somogyi Néplap.

Siófok: nem tört ki pánik

A lakók hálóingben, pongyolában tódultak a ház elé. A magas épületekből, szállodákból az utcára tódultak a vendégek. Nem tört ki pánik: a lakosság és az üdülőközönség fegyelmezetten viselkedett. Ekkor nyitottak az üzletek. A Sió ABC-ben, a csemegében, a vásárcsarnoki élelmiszerboltban ledőlt az áru a gondolákról. (Később a tejet, kenyeret és a felvágottat az üzletek előtt árusították.)

A középületekben, iskolákban, óvodákban, az öregek napközi otthonában jelentős kár észlelhető. Néhány kémény ledőlt vagy elferdült. A Siótour központi épületének tűzfala egy helyütt leomlott. Az Állami Biztosító siófoki fiókjához délig körülbelül 300 – estig pedig már 630 – bejelentés érkezett.