szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Végső napok

2 órája

Itt a vége: elkezdik az életveszélyessé vált a balatoni kilátó bontását, 30 napjuk van rá

Címkék#fonyódi#Várhegyi kilátó#cincér#Erdei Barnabás#gomba#bontás

Szeptember 10-én kezdik bontani a kilátót, mert a faszerkezetet tönkre tették a házi cincérek és a farontó gombák. A fonyódi Várhegyi kilátóról 2021-ben derült ki, hogy életveszélyes, ezért le kellett zárni a látogatók elől. A bontást egy kaposvári cég végzi harminc nap alatt. A városvezetés célja, hogy néhány éven belül új panorámapont épüljön a helyén.

Krausz Andrea

Rendkívüli testületi ülésen döntöttek arról, melyik cég végezheti el a fonyódi Várhegyi kilátó bontását. A pályázatra öt ajánlat érkezett, ezek közül kettőt érvénytelennek nyilvánított a testület, így három érvényes maradt.
– A testület végül egy kaposvári céget választott, ők adták a legkedvezőbb ajánlatot – mondta a Sonline.hu-nak Erdei Barnabás, Fonyód polgármestere. A város vezetője hangsúlyozta, a munkaterület átadását szeptember 10-ére tűzték ki. – Alpintechnikával, apránként, gondosan megtervezve fogják elbontani a szerkezetet. A faanyagot a korábbi kezelések miatt veszélyes hulladékként kell elszállítani és ártalmatlanítani – emelte ki.

Fonyódi Várhegyi kilátó
A fonyódi Várhegyi kilátót tönkre tették a cincérek, szeptember 10-én indul a bontása
Fotó: Kajetán Jácint

Fonyód turisztikai arculatához tartozik a panoráma

A bontás kizárólag a fa kilátót érinti, a mellette álló 40 méteres acéltorony megmarad. Új szerkezet legkorábban 2026–2027-ben épülhet, a város célja, hogy minél előbb új torony álljon a Várhegyen. A polgármester szerint Fonyód turisztikai arculatában a kilátók mindig is központi szerepet játszottak, a Sipos-hegyit például évente 15 ezer fizető vendég keresi fel.
– A kilátók kiemelt szerepet töltenek be Fonyód életében. Úgy gondoljuk, hogy Fonyód egyik legnagyobb hívószava, a piac mellett a panoráma. Ezért építettük meg a Szaplonczay sétányt, és ezért tartjuk kulcsfontosságúnak a a panorámapontok fejlesztését – fogalmazott.

A város a Várhegyen és a Sipos-hegyen tanösvények kialakítását is tervezi. A terület a turisták körében különösen kedvelt, sokan sétálnak az erdőkben a szezon idején. A kilátók és a természetjárás együtt adják Fonyód egyik legnagyobb vonzerejét.

Házi cincérek és farontó gombák végeztek a fonyódi Várhegyi kilátóval

Mint arról a Sonline.hu beszámolt, a Várhegyi kilátót 2011-ben építették közel 80 millió forintos pályázati forrásból, de kiderült, hogy a fa szerkezetet házi cincérek és farontó gombák támadták meg. A faanyag belülről pusztult, és a szakértők egyértelműen kimutatták, hogy a szerkezet életveszélyes, ezért kellett 2021-ben lezárni. Az önkormányzat bírósági úton járt el a kivitelezővel szemben, és 2024-ben 60 millió forintos kártérítést ítéltek meg a városnak.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu