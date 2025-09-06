Itt a vége: elkezdik az életveszélyessé vált a balatoni kilátó bontását, 30 napjuk van rá

Rendkívüli testületi ülésen döntöttek arról, melyik cég végezheti el a fonyódi Várhegyi kilátó bontását. A pályázatra öt ajánlat érkezett, ezek közül kettőt érvénytelennek nyilvánított a testület, így három érvényes maradt.

– A testület végül egy kaposvári céget választott, ők adták a legkedvezőbb ajánlatot – mondta a Sonline.hu-nak Erdei Barnabás, Fonyód polgármestere. A város vezetője hangsúlyozta, a munkaterület átadását szeptember 10-ére tűzték ki. – Alpintechnikával, apránként, gondosan megtervezve fogják elbontani a szerkezetet. A faanyagot a korábbi kezelések miatt veszélyes hulladékként kell elszállítani és ártalmatlanítani – emelte ki.

A fonyódi Várhegyi kilátót tönkre tették a cincérek, szeptember 10-én indul a bontása

Fotó: Kajetán Jácint

Fonyód turisztikai arculatához tartozik a panoráma

A bontás kizárólag a fa kilátót érinti, a mellette álló 40 méteres acéltorony megmarad. Új szerkezet legkorábban 2026–2027-ben épülhet, a város célja, hogy minél előbb új torony álljon a Várhegyen. A polgármester szerint Fonyód turisztikai arculatában a kilátók mindig is központi szerepet játszottak, a Sipos-hegyit például évente 15 ezer fizető vendég keresi fel.

– A kilátók kiemelt szerepet töltenek be Fonyód életében. Úgy gondoljuk, hogy Fonyód egyik legnagyobb hívószava, a piac mellett a panoráma. Ezért építettük meg a Szaplonczay sétányt, és ezért tartjuk kulcsfontosságúnak a a panorámapontok fejlesztését – fogalmazott.

A város a Várhegyen és a Sipos-hegyen tanösvények kialakítását is tervezi. A terület a turisták körében különösen kedvelt, sokan sétálnak az erdőkben a szezon idején. A kilátók és a természetjárás együtt adják Fonyód egyik legnagyobb vonzerejét.

Házi cincérek és farontó gombák végeztek a fonyódi Várhegyi kilátóval

Mint arról a Sonline.hu beszámolt, a Várhegyi kilátót 2011-ben építették közel 80 millió forintos pályázati forrásból, de kiderült, hogy a fa szerkezetet házi cincérek és farontó gombák támadták meg. A faanyag belülről pusztult, és a szakértők egyértelműen kimutatták, hogy a szerkezet életveszélyes, ezért kellett 2021-ben lezárni. Az önkormányzat bírósági úton járt el a kivitelezővel szemben, és 2024-ben 60 millió forintos kártérítést ítéltek meg a városnak.