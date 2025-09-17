Az orvos válaszol: mitől fullad a gyerek, és mit tehetsz te?

A nyugodt pillanatokat egy szempillantás alatt széttépheti egy fuldokló gyerek. A fulladás a kisgyermekeknél az egyik legsúlyosabb, hirtelen bekövetkező veszély. Szerencsére a legtöbb ilyen betegség, vagy baleset megelőzhető, hogy ha ismerjük a leggyakoribb kockázatokat, és alkalmazzuk a korosztálynak megfelelő elővigyázatosságot.

Gyermek evésközben félrenyelt. - Forrás: hazipatika.com

Mitől fulladhatnak a gyermekek?

Legtöbbször élelmiszerek és kis méretű tárgyak tömítik el a légutakat. A legveszélyesebb ételek formája és állaga miatt fulladást okozhatnak a kerek, sima, kemény vagy ragacsos darabok. A gyermekjátékok kis elemei, pénzérmék, golyók, gombok és hasonló tárgyak szintén súlyos kockázatot jelentenek. A tárgyakon kívül még felmerülő kockázatok a gyermekeknél előforduló betegségek, amelyek szintén okozhatnak fulladást.

–Betegségek esetén a vírusok okozta gége gyulladások enyhék, akár egy nap alatt túl lehet rajta lenni, de nagyon fontos a védőoltás. Az asztma szokott még gyakori betegség lenni, régebben nem voltak ilyen gyógyszerek a kezelésére mint manapság. Ezeken kívül van a rovarok okozta fulladások, mint a darázs csípés, erre nagyon oda kell figyelnünk, mert általában az első csípések nem allergizálnak.– mondta Bognár Márta kaposvári gyermek házi orvos.

Betegségek is okozhatnak fulladást

Forrás: pixabay

Különböző snack-ek is okozhatnak fulladást

Az egyes ételek állaga és típusai különböző korosztályú gyermekek számára ajánlott, amelyekre érdemes oda figyelnünk. Alapvetően figyelnünk kell arra hogy gyermekünknek életkorának és fogazatának megfelelő ételek adjunk. Vannak olyan falatok, amelyektől jobb ha gyermekként még megkíméljük őket. Érdemes megválogatni és oda figyelni ezekre, ugyanis a méretükből, alakjukból és állagukból kifolyólag veszélyesek lehetnek a kisgyermekek számára.

6-12 hónap korban: puha, pépes, darabosított ételek bevezetése. Amire figyeljünk, hogy kerülendőek az egész diófélék, popcorn, kemény cukrok, egész szőlő.

1-3 év korban: fokozott figyelem mellett, de többnyire tiltott: egész szőlő, koktélparadicsom, egész dió, kemény cukorka, egész mogyoró, pillecukor, popcorn.

3–5 év korban: Óvatosan vezessük be a rágósabb ételeket és snackes ételeket. A popcorn fogyasztása általánosan 4 éves kor fölött ajánlott, de csak felügyelettel.

Hogy elkerüljük ezeket a veszélyes helyzeteket, érdemes néhány alapvető dologra odafigyelnünk. Minden evés alkalmakor ültessük le a gyermeket evéshez és ne engedjük rohangálni, futni. Aprítsuk kicsire, vagy pépesítsük azokat az ételeket, melyek veszélyesek lehetnek, hogy könnyebb legyen az evés. Nagyon fontos hogy a játékoknál tartsuk be a korhatár-javaslatokat, s ellenőrizzük a kis alkatrészeket. Figyeljünk hogy olyan játékokat adjunk amelyekről apróbb darabok nem tudnak leesni.