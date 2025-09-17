1 órája
Az orvos válaszol: mitől fullad a gyerek, és mit tehetsz te?
A szülők gyakran úgy érzik, hogy otthon vagy a játszótéren biztonságban van a gyermekük – pedig a legnagyobb veszély sokszor éppen a mindennapi falatokban és játékokban rejlik. A fulladás a kisgyermekek egyik leggyakoribb, hirtelen bekövetkező életveszélyes állapota, amelyet apró ételek, rágcsálnivalók vagy játékdarabok is kiválthatnak. A megelőzés és a gyors elsősegély-nyújtás azonban életet menthet.
A nyugodt pillanatokat egy szempillantás alatt széttépheti egy fuldokló gyerek. A fulladás a kisgyermekeknél az egyik legsúlyosabb, hirtelen bekövetkező veszély. Szerencsére a legtöbb ilyen betegség, vagy baleset megelőzhető, hogy ha ismerjük a leggyakoribb kockázatokat, és alkalmazzuk a korosztálynak megfelelő elővigyázatosságot.
Mitől fulladhatnak a gyermekek?
Legtöbbször élelmiszerek és kis méretű tárgyak tömítik el a légutakat. A legveszélyesebb ételek formája és állaga miatt fulladást okozhatnak a kerek, sima, kemény vagy ragacsos darabok. A gyermekjátékok kis elemei, pénzérmék, golyók, gombok és hasonló tárgyak szintén súlyos kockázatot jelentenek. A tárgyakon kívül még felmerülő kockázatok a gyermekeknél előforduló betegségek, amelyek szintén okozhatnak fulladást.
–Betegségek esetén a vírusok okozta gége gyulladások enyhék, akár egy nap alatt túl lehet rajta lenni, de nagyon fontos a védőoltás. Az asztma szokott még gyakori betegség lenni, régebben nem voltak ilyen gyógyszerek a kezelésére mint manapság. Ezeken kívül van a rovarok okozta fulladások, mint a darázs csípés, erre nagyon oda kell figyelnünk, mert általában az első csípések nem allergizálnak.– mondta Bognár Márta kaposvári gyermek házi orvos.
Különböző snack-ek is okozhatnak fulladást
Az egyes ételek állaga és típusai különböző korosztályú gyermekek számára ajánlott, amelyekre érdemes oda figyelnünk. Alapvetően figyelnünk kell arra hogy gyermekünknek életkorának és fogazatának megfelelő ételek adjunk. Vannak olyan falatok, amelyektől jobb ha gyermekként még megkíméljük őket. Érdemes megválogatni és oda figyelni ezekre, ugyanis a méretükből, alakjukból és állagukból kifolyólag veszélyesek lehetnek a kisgyermekek számára.
- 6-12 hónap korban: puha, pépes, darabosított ételek bevezetése. Amire figyeljünk, hogy kerülendőek az egész diófélék, popcorn, kemény cukrok, egész szőlő.
- 1-3 év korban: fokozott figyelem mellett, de többnyire tiltott: egész szőlő, koktélparadicsom, egész dió, kemény cukorka, egész mogyoró, pillecukor, popcorn.
- 3–5 év korban: Óvatosan vezessük be a rágósabb ételeket és snackes ételeket. A popcorn fogyasztása általánosan 4 éves kor fölött ajánlott, de csak felügyelettel.
Hogy elkerüljük ezeket a veszélyes helyzeteket, érdemes néhány alapvető dologra odafigyelnünk. Minden evés alkalmakor ültessük le a gyermeket evéshez és ne engedjük rohangálni, futni. Aprítsuk kicsire, vagy pépesítsük azokat az ételeket, melyek veszélyesek lehetnek, hogy könnyebb legyen az evés. Nagyon fontos hogy a játékoknál tartsuk be a korhatár-javaslatokat, s ellenőrizzük a kis alkatrészeket. Figyeljünk hogy olyan játékokat adjunk amelyekről apróbb darabok nem tudnak leesni.
Egy Japán édesség, amely speciális veszély nem csak a gyermekeknek
A ragacsos, tömör japán rizsédesség (mochi) különösen veszélyes lehet: tapadós, kemény állaga könnyen elzárja a légutat, és idős vagy rágási nehézséggel küzdő embereknél gyakran végződik fulladással.
A mochi Japán egyik legismertebb tradicionális édessége, amelyet ragacsos rizsből (glutinous rice, mochigome) készítenek. A rizst először órákon át áztatják, majd gőzölik, végül pedig speciális fakalapácsokkal addig döngölik, amíg nyúlós, egynemű masszává nem válik. Ez a folyamat, a "mochitsuki", gyakran ünnepi esemény, ahol családok és közösségek együtt vesznek részt a készítésben. A végeredményt kis gombócokká formázzák, amelyeket édes vagy sós töltelékkel (például vörösbab-pürével) is ízesíthetnek. A látványos mochi-készítés Japán újévi szertartásainak is elengedhetetlen része, hiszen a szerencse és bőség szimbólumának tartják.
Mit tegyünk fulladás esetén?
Ha egy gyermek félrenyel vagy fulladozni kezd, minden másodperc számít. Először igyekezzünk nyugodtnak maradni, és gyorsan felmérni a helyzetet: ha a kicsi köhög, sír vagy hangot ad ki, akkor még kap levegőt, ebben az esetben bátorítsuk a köhögést, de ne üssük hátba. Ha azonban nem tud levegőt venni, nem jön ki hang a torkán, vagy az arcán kékülés látszik, azonnal cselekedni kell.
Csecsemők (1 év alatt): fordítsuk a babát hasra az alkarunkra, fejét kissé lefelé tartva, majd határozott, de óvatos mozdulatokkal adjunk 5 hátbaütést a lapockák közé. Ha ez nem segít, fordítsuk hátra, és két ujjunkkal végezzünk 5 mellkasi nyomást.
Gyermekeknél (1 év felett): ha a hátbaütések nem hoznak eredményt, alkalmazzuk a Heimlich-fogást: álljunk mögé, karunkat fonjuk át a derekán, egyik öklünket a szegycsont és köldök közé helyezve, másik kezünkkel ráfogva végezzünk erőteljes, felfelé irányuló nyomásokat.
Ha a gyermek elveszti az eszméletét, azonnal kezdjük meg az újraélesztést (mellkasi nyomások és lélegeztetés), és azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót. A mentésirányító telefonon keresztül is segít a lépésekben, amíg a mentők megérkeznek.