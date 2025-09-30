szeptember 30., kedd

Házi vadászt nevelhetsz!

2 órája

Egyre több a féreg – furcsa ízeltlábú jelent meg a lakásodban? Ne félj tőle, remek vadászt kaptál ajándékba

Eleged van haszontalan rovarokból az otthonodban? Íme egy hasznos, ám furcsa ízeltlábú, akit nem kitessékelned kell, hanem magad mellé állítani.

Dombi Regina
A furcsa ízeltlábú az ország több pontján is megjelent már

Forrás: inaturalist.hu

Fotó: Jando Benedek

Poloska, hangya, fülbemászó – egyre több jelenik meg belőle otthonunkban, undorodunk tőlük, pedig egyes fajok még hasznosak is lehetnek számunkra. Na persze házi kedvencnek nem kell fogadni őket, de nem feltétlenül szükségük a kiirtásuk sem. Egyre több otthonban jelenik meg egy furcsa ízeltlábú lény, ami egyáltalán nem veszélyes, sőt. A légyölő pókszázlábú – ahogy arra a neve is utal – levadászhatja a hívatlan vendégeket.

Fotó: Jando Benedek / Forrás: inaturalist.org

Furcsa ízeltlábú riogatja a lakosságot

A légyölő pókszázlábú (tudományos néven Scutigera coleoptrata) egy különleges megjelenésű százlábú: karcsú, hosszú, a testéhez viszonyítva nagyon hosszú, kígyószerű lábai vannak, sávos, sárgás–barnás testével és gyors, fürge mozgásával tűnik fel otthonainkban. Rendszertanilag a százlábúak (Chilopoda) osztályán belül a pókszázlábú-alakúak (Scutigeromorpha) rendjébe tartozik, és hazánkban ennek a rendnek az egyetlen ismert képviselője. 

Félni egyáltalán nem kell tőle, hiszen emberre általában nem veszélyes. Csípése ritka és a legtöbb esetben csak fájdalmas, helyi reakciót okoz; súlyos mérgezésről nem számoltak még be a magyar szakirodalomban. Ugyanakkor közvetlen érintésnél óvatosnak érdemes lenni, mint más százlábúaknál is, hiszen elég kegyetlen módon csap le áldozatára: amikor egy lehetséges zsákmányállat – rendszerint rovar, pók vagy féreg – a látóterébe kerül, majd megérinti érzékeny, fonalszerű csápjait, a villámgyors ragadozó azonnal mozdul. Hosszú járólábaival szinte lasszóként fonja körbe az áldozatot, miközben állkapcsi lábaival mérget fecskendez a testébe. Ezután közelebb húzza magához, és erős szájszerveivel – melyeket egy pár rágó és két pár állkapocs alkot – biztosan megragadja, hogy elfogyaszthassa zsákmányát – mondta el Solymán Dániel, entomológiát hallgató barcsi lakos. 

A furcsa ízeltlábú lény nem veszélyes, de csípése kellemetlen lehet
Fotó: adras29 megfigyelő / Forrás: inaturalist.org

A rovarok megfigyelésével és tanulmányozásával foglalkozó fiatalember elmondta: nemcsak hogy félni nem kell az állattól, hanem inkább örülni kell a jelenlétének, hiszen éjszakai ragadozó lévén kisebb rovarokkal és pókszerűekkel táplálkozik, ami miatt kifejezetten hasznos lehet a lakásban, mivel csökkenti a kártevőket.

Somogyban is egyre több van a hasznos ízeltlábúból

– Eredetileg a Földközi-tenger környékéről származik, de az emberi településekhez alkalmazkodva ma már jóval északabbra is elterjedt; lakásokban, pincékben, meleg, párás, sötét rejtekhelyeken fordul elő a leggyakrabban. Magyarországon is már sokfelé elterjedt a faj, Somogy megyében is egyre több lakossági megosztásban lehet felismerni a furcsa ízeltlábú lényt – tette hozzá a szakember. 

Ezt a légyölő pókszázlábút Gyulán rögzítették még szeptember 16.-án
Fotó: Nagy Pál / Forrás: inaturalist.org
  • Az iNaturalist oldalán – ahol természetkedvelők mutatják be egymásnak megfigyeléseiket –  a fajt illetőleg a legtöbb bejelentés Baranya és Fejér megyéből érkezett, de Balaton északi partján is nagy volt az előfordulása a légyölő pókszázlábúnak. A legutolsó észlelést szeptember 16.-án Gyulán rögzítették, de a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban is sikerült valakinek lencsevégre fognia a furcsa ízeltlábút augusztusban. Májusban és áprilisban is több észlelés érkezett Balatoncsicsóról és Balatonalmádiból is. 

 

 

