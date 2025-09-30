Egyre több a féreg – furcsa ízeltlábú jelent meg a lakásodban? Ne félj tőle, remek vadászt kaptál ajándékba

Poloska, hangya, fülbemászó – egyre több jelenik meg belőle otthonunkban, undorodunk tőlük, pedig egyes fajok még hasznosak is lehetnek számunkra. Na persze házi kedvencnek nem kell fogadni őket, de nem feltétlenül szükségük a kiirtásuk sem. Egyre több otthonban jelenik meg egy furcsa ízeltlábú lény, ami egyáltalán nem veszélyes, sőt. A légyölő pókszázlábú – ahogy arra a neve is utal – levadászhatja a hívatlan vendégeket.

A furcsa ízeltlábú az ország több pontján is megjelent már

Fotó: Jando Benedek / Forrás: inaturalist.org

Furcsa ízeltlábú riogatja a lakosságot

A légyölő pókszázlábú (tudományos néven Scutigera coleoptrata) egy különleges megjelenésű százlábú: karcsú, hosszú, a testéhez viszonyítva nagyon hosszú, kígyószerű lábai vannak, sávos, sárgás–barnás testével és gyors, fürge mozgásával tűnik fel otthonainkban. Rendszertanilag a százlábúak (Chilopoda) osztályán belül a pókszázlábú-alakúak (Scutigeromorpha) rendjébe tartozik, és hazánkban ennek a rendnek az egyetlen ismert képviselője.

– Félni egyáltalán nem kell tőle, hiszen emberre általában nem veszélyes. Csípése ritka és a legtöbb esetben csak fájdalmas, helyi reakciót okoz; súlyos mérgezésről nem számoltak még be a magyar szakirodalomban. Ugyanakkor közvetlen érintésnél óvatosnak érdemes lenni, mint más százlábúaknál is, hiszen elég kegyetlen módon csap le áldozatára: amikor egy lehetséges zsákmányállat – rendszerint rovar, pók vagy féreg – a látóterébe kerül, majd megérinti érzékeny, fonalszerű csápjait, a villámgyors ragadozó azonnal mozdul. Hosszú járólábaival szinte lasszóként fonja körbe az áldozatot, miközben állkapcsi lábaival mérget fecskendez a testébe. Ezután közelebb húzza magához, és erős szájszerveivel – melyeket egy pár rágó és két pár állkapocs alkot – biztosan megragadja, hogy elfogyaszthassa zsákmányát – mondta el Solymán Dániel, entomológiát hallgató barcsi lakos.

A furcsa ízeltlábú lény nem veszélyes, de csípése kellemetlen lehet

Fotó: adras29 megfigyelő / Forrás: inaturalist.org

A rovarok megfigyelésével és tanulmányozásával foglalkozó fiatalember elmondta: nemcsak hogy félni nem kell az állattól, hanem inkább örülni kell a jelenlétének, hiszen éjszakai ragadozó lévén kisebb rovarokkal és pókszerűekkel táplálkozik, ami miatt kifejezetten hasznos lehet a lakásban, mivel csökkenti a kártevőket.