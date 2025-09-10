Fűtési szezon: százezreket buksz, ha nem figyelsz ezekre

Elindul szeptember 15-én az idei évben a fűtési szezon, amellyel megnő a havi kiadásaink mértéke is. De nem csak a keletkezett közüzemi számlák miatt, hanem a szezon indulásakor ajánlott karbantartásokkal is felmerülhetnek költségeink. Érdemes néhány fő szempontot figyelembe vennünk a szezon megkezdése előtt. Időben neki kell állnunk, gondolkodni a szezonra készüléssel kapcsolatban is, mert akár másfél hónapot is várhatunk a szakemberre.

Fűtési szezon indulásakor érdemes át tisztíttatni a gázkazán készülékeinket. - Fotó: Nagy Norbert

Kezdjünk időben felkészülni a fűtési szezonra

Jelen esetben 2-3 hét a várakozási idő, de amint bejön a hűvösebb időszak, úgy megy felfele ez a szám, akár egy-másfél hónapot is lehet a várólista. - mondta Pintér Bálint, kaposvári kazánszerelő.

Érdemes időben keresni szakembert, és elkezdeni felkészülni a hűvösebb hónapokra. Ne hanyagoljuk az utolsó pillanatban ezen lépéseket, mert ez az elsőre elhanyagolhatónak tűnő lépés, megnehezítheti életünket. Gondoljunk csak bele, hogy mennyire kényelmetlen szituációk adódhatnak abból, ha egy hidegebb hónap közepén meghibásodik a készülékünk. Ilyenkor a készülék átvizsgálásakor felbukkanó kis hibák elharapódzása okozhat bonyodalmat, amelyet könnyen megelőzhetünk. Továbbá, ha ezen túlterhelt időszakban, gyorsan, sietve szeretnénk szakembert találni, akkor bizony számolnunk kell az előbb említett hosszas várakozásokkal is.

Mikre érdemes figyelnünk a fűtési szezon előtt:

a kazán, radiátorok és csövek állapotának felülvizsgálata,

a szellőző és kémény kitisztíttatása,

a megfelelő hőszigetelés biztosítása,

energiatakarékos megoldások – például okos termosztát – bevezetése.

Érdemes pénzügyileg is készülnünk a fűtés szezont megelőző karbantartásokra, mert több tíz ezer forintos tétel is lehet a szezon megkezdése.

Egy-egy átvizsgálás kazán típusától és a helyszíni kiszállás címétől függően, átlagosan 25-35 ezer forint között alakul. - mondta Pintér Bálint.

Elsőre soknak tűnik évente ennyit költeni pluszban a fűtési rendszerünkre, de érdemes végig gondolni azt, hogy az észre nem vett hibák eluralkodása, olyan műszaki hibákat eredményezhetnek, amelyek súlyosabb költségeket generálhatnak nekünk. Azonban, van néhány olyan egyszerű sarokpont, amelyet a vállalkozó szelleműek is letudnak otthon ellenőrizni.