1 órája
Fűtési szezon: százezreket buksz, ha nem figyelsz ezekre
Idén szeptember 15-én hivatalosan is kezdetét veszi a fűtési szezon, ami sok család számára a megszokottnál magasabb havi kiadásokat jelenthet. A fűtés előtti felkészülés azonban nem csupán a közüzemi számlák miatt fontos, hanem a szükséges karbantartások és ellenőrzések miatt is, amelyekkel elkerülhetjük a hideg hónapokban bekövetkező kellemetlen meghibásodásokat.
Fotó: Bach Máté
Elindul szeptember 15-én az idei évben a fűtési szezon, amellyel megnő a havi kiadásaink mértéke is. De nem csak a keletkezett közüzemi számlák miatt, hanem a szezon indulásakor ajánlott karbantartásokkal is felmerülhetnek költségeink. Érdemes néhány fő szempontot figyelembe vennünk a szezon megkezdése előtt. Időben neki kell állnunk, gondolkodni a szezonra készüléssel kapcsolatban is, mert akár másfél hónapot is várhatunk a szakemberre.
Kezdjünk időben felkészülni a fűtési szezonra
Jelen esetben 2-3 hét a várakozási idő, de amint bejön a hűvösebb időszak, úgy megy felfele ez a szám, akár egy-másfél hónapot is lehet a várólista. - mondta Pintér Bálint, kaposvári kazánszerelő.
Érdemes időben keresni szakembert, és elkezdeni felkészülni a hűvösebb hónapokra. Ne hanyagoljuk az utolsó pillanatban ezen lépéseket, mert ez az elsőre elhanyagolhatónak tűnő lépés, megnehezítheti életünket. Gondoljunk csak bele, hogy mennyire kényelmetlen szituációk adódhatnak abból, ha egy hidegebb hónap közepén meghibásodik a készülékünk. Ilyenkor a készülék átvizsgálásakor felbukkanó kis hibák elharapódzása okozhat bonyodalmat, amelyet könnyen megelőzhetünk. Továbbá, ha ezen túlterhelt időszakban, gyorsan, sietve szeretnénk szakembert találni, akkor bizony számolnunk kell az előbb említett hosszas várakozásokkal is.
Mikre érdemes figyelnünk a fűtési szezon előtt:
- a kazán, radiátorok és csövek állapotának felülvizsgálata,
- a szellőző és kémény kitisztíttatása,
- a megfelelő hőszigetelés biztosítása,
- energiatakarékos megoldások – például okos termosztát – bevezetése.
Érdemes pénzügyileg is készülnünk a fűtés szezont megelőző karbantartásokra, mert több tíz ezer forintos tétel is lehet a szezon megkezdése.
Egy-egy átvizsgálás kazán típusától és a helyszíni kiszállás címétől függően, átlagosan 25-35 ezer forint között alakul. - mondta Pintér Bálint.
Elsőre soknak tűnik évente ennyit költeni pluszban a fűtési rendszerünkre, de érdemes végig gondolni azt, hogy az észre nem vett hibák eluralkodása, olyan műszaki hibákat eredményezhetnek, amelyek súlyosabb költségeket generálhatnak nekünk. Azonban, van néhány olyan egyszerű sarokpont, amelyet a vállalkozó szelleműek is letudnak otthon ellenőrizni.
Érdemes megnéznünk a termosztátjainkban, főleg ha rádiós az elemek töltöttségét, a renderünkben lévő víz mennyiségét, illetve a kazánunk tisztaságát, bár ez utóbbit érdem szakemberre bíznunk. - mondta Pintér Bálint.
Cserépkályhák és kandallók esetében is fontos az átvizsgálás
A mai napig sokan használják fűtési megoldásként a cserépkályhát, kandallókat. Egyes településeken nincs vezetékes gáz, így marad a fűtésnek ezen megoldása. Mások pedig a cserépkályha, kandallók által nyújtott hangulat miatt kedvelik a fűtések ezen megoldását. Ezen megoldásnál is fontos az éves átvizsgálás.
Ősszel az első begyújtásnál ajánlott a kéményt teljesen felmelegíteni, azért hogy a bent lévő pókhálók, megnedvesedés, vagy gőzösödést megindítsuk, hogy egy huzatot tudjunk adni a kályhának. Házilag is eltudjuk végezni a kályhák kitisztítását, azonban ha biztosra szeretnénk menni, érdemes a szakemberhez fordulnunk. A szezon kezdetén, érdemes a kályhánkat mindenképpen megvizsgálni, megnézni hogy van e huzata, ezt célszerű reggeli időben, még a kémény átmelegedése előtt elvégeznünk. - mondta Egyed György, kutasi kályhaépítő
A cserépkályhák, kandallók esetében sem más a helyzet a szakemberek szabad kapacitását tekintve, itt is jelenleg két-három hetes várólistával számolhatunk, azonban a szezon fellendülésével itt is az előbb említett egy-másfél hónapos idő intervallummal kell számolnunk.
Ahogyan arra a szakemberek is kitértek, érdemes ezeket a kulcs pontokat átvizsgálgatni rendszereinken, hogy egy nyugodt szezont biztosítsunk magunknak, illetve fontos hogy ezen felmerülő költségeket betervezzük az aktuális hónapok kiadásaiba.