Online fogyasztáskövetés, megújuló energia, új csatlakozó felhasználók

Távhő: itt látod mennyit fogyasztasz, és nálad mikor kapcsolják be egyáltalán

A Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-től Szaka Zsolt vezérigazgató adott tájékoztatást a fűtési szezon indulásának legfontosabb tudnivalóiról.

A kaposvári távhőszolgáltatásban új korszak kezdődik: a felhasználók mostantól interneten keresztül is lekérdezhetik fűtés fogyasztási adataikat a https://app.kaposho.hu weboldalon, számítógépről és okostelefonról egyaránt.

Forrás: eromuvekejszakaja.hu

Újdonság Kaposváron a fűtésben: online is nyomon követhetőek a fogyasztási adatok

Az online rendszerben lehetőség van az energiafogyasztási adatok lekérdezésére, ehhez a díjfizető hely azonosítóját, a hőközpont azonosítóját, valamint egy kezdő és záró dátumot kell megadni. Az oldalon az éves elszámolások megtekintése is elérhető, így a fogyasztók pontos képet kaphatnak saját felhasználásukról és költségeikről. A felület egyszerű, könnyen kezelhető. 

A Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója, Szaka Zsolt közölte, hogy a 2025/2026-os fűtési szezon szeptember 15. és május 15. között biztosított, az általános kezdési időpont október 15., a befejezés pedig április 15. A köztes időszakokban a fűtés akkor indul, ha a lakóközösségek több mint fele igényli, vagy ha a hőmérséklet három egymást követő napon +12 fok alatt marad, illetve egy napon +10 fok alá süllyed.
A társaság a Zöld Fűtőmű üzembe helyezésével a szükséges hőenergia 57 százalékát megújuló forrásból, faapríték tüzelésével biztosítja. Az alapanyag legnagyobb mértékben a somogyi erdőből származik, a SEFAG Zrt. közreműködésével.

Forrás: fataj.hu

A szezonban két új felhasználó is csatlakozik: a Széchenyi tér 5. szám alatti társasház és az Anna utca 6. alatti Somogy Kereskedelmi és Iparkamara épülete. Szaka Zsolt vezérigazgató hangsúlyozta: a szükséges karbantartásokat, beruházásokat és alapanyag-beszerzéseket elvégezték, így a rendszerek készen állnak a fűtési szezon indulására.

 

