Közeleg a fűtési szezon

1 órája

Életet menthet a próbafűtés és a rendszeres ellenőrzés

Címkék#Kaposvár#szén monoxid#fa#szezon

A hidegebb idő beköszönte előtt, a fűtési szezonra való felkészülés részeként érdemes otthon próbafűtést végezni. Ennek segítségével időben kiderülhetnek az esetleges meghibásodások, így még a fűtés tényleges megkezdése előtt el lehet végeztetni a szükséges javításokat.

Bodor Nikolett
Életet menthet a próbafűtés és a rendszeres ellenőrzés

Fotó: Berán Dániel

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra figyelmeztet, hogy a szezon előtt elvégzett próbafűtés, valamint a fűtőeszközök és a kémények időben történő, szakember általi ellenőrzése nemcsak kényelmi szempontból fontos, hanem komoly biztonsági kockázatokat is megelőzhet. A jellemzően lánggal működő berendezések meghibásodása lakástüzet vagy szén-monoxid-mérgezést is okozhat, ezért a próbaüzem lehetőséget ad arra, hogy a hibák még a hideg beállta előtt, biztonságosan kijavíthatók legyenek. A szakemberek évente legalább egy alkalommal javasolják ezeknek az eszközöknek az átvizsgálását, különösen a fűtés megkezdése előtt.

A fűtési eszközök ellenőrzése életeket menthet
A fűtési eszközök ellenőrzése életeket menthet

A kéményt gázzal működő fűtési rendszer esetén kétévente, míg fával vagy más szilárd tüzelőanyaggal működő berendezések esetén évente egyszer érdemes kéményseprővel megnézetni.

 

Fűtési rendszerek karbantartása a hideg előtt

A fűtési szezon közeledtével megnövekedhet a várakozási idő az ingyenes kéményellenőrzésre, de az ellenőrzés ezalatt is elvégeztethető. Különösen fontos a vizsgálat abban az esetben, ha olyan fűtőeszközt és kéményt szeretnénk használatba venni, amelyeket évek óta nem használtunk. Ilyen esetekben még a használat előtt meg kell nézetni szakemberrel, a kéményt pedig kéményseprővel.

A társasházakhoz a kéményseprők automatikusan mennek, a családi házakban élőknek azonban időpontot kell egyeztetniük az ingyenes ellenőrzésre. Telefonos időpontfoglalás esetén a 1818-as számot kell hívni, majd a telefonos menüben az 1-es, 9-es, végül ismét az 1-es gombot kell megnyomni. Interneten keresztül a https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ oldalon, az „online ügyintézés, időpontfoglalás” menüpontban lehet időpontot foglalni.

  • Nemcsak a fűtőeszköz és a kémény állapotára kell figyelni, hanem az éghető anyagok tárolására is. A tűzifát nem szabad a kazánházban vagy abban a helyiségben tárolni, ahol a fűtőeszköz található. A kazánnal egy helyiségben csak annyit szabad tartani, amennyi néhány órára elegendő, és azt is biztonságos távolságra kell elhelyezni a fűtőeszköztől. Környezetükből minden gyúlékony, éghető anyagot el kell távolítani. A tüzelőberendezés elé érdemes szikrafogót vagy fém parázsfelfogó tálcát tenni, így egy esetleg kipattanó szikra sem okozhat tüzet. A keletkezett hamut fém edénybe kell tenni, és csak teljesen kihűlt állapotban szabad kidobni. 
  • Kiválasztásánál is fontos az elővigyázatosság. Nem szabad hulladékkal, nedves, festett, lakkozott vagy kezelt fával fűteni. Nedves fa használata esetén a tűz alacsonyabb hőfokon ég, több korom, kátrány és vízgőz szabadul fel, ami lerakódik a kéményben, beszűkíti annak belső átmérőjét, és akadályozza a füstgáz távozását. A kémény falán lerakódott korom- és kátrányréteg idővel meggyulladhat. Évente átlagosan 800 kéménytűz keletkezik.

Mindenképpen érdemes szén-monoxid-érzékelőt elhelyezni, emellett legalább a nappaliba érdemes füstérzékelőt felszerelni, amely tűz esetén azonnal jelez, amikor még van idő cselekedni.

 

Drónokkal ellnőriznek

A korábbi években drónos ellenőrzést tartott Kaposváron a rendőrség, a kormányhivatal és a közterület-felügyelet közreműködésével. A hatóságok több tucat családi ház fölé repültek be, hogy ellenőrizzék, megfelelő tüzelőanyaggal fűtenek-e a lakók. Az egyenruhások arra voltak kíváncsiak, hogy a kéményekből milyen színű füst száll fel. A sötét ugyanis azt jelezi, hogy tűzifa helyett mással csinálnak meleget az ingatlanokban – erre figyeltek a drónnal.

 

 

 

