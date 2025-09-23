Életet menthet a próbafűtés és a rendszeres ellenőrzés

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra figyelmeztet, hogy a szezon előtt elvégzett próbafűtés, valamint a fűtőeszközök és a kémények időben történő, szakember általi ellenőrzése nemcsak kényelmi szempontból fontos, hanem komoly biztonsági kockázatokat is megelőzhet. A jellemzően lánggal működő berendezések meghibásodása lakástüzet vagy szén-monoxid-mérgezést is okozhat, ezért a próbaüzem lehetőséget ad arra, hogy a hibák még a hideg beállta előtt, biztonságosan kijavíthatók legyenek. A szakemberek évente legalább egy alkalommal javasolják ezeknek az eszközöknek az átvizsgálását, különösen a fűtés megkezdése előtt.

A fűtési eszközök ellenőrzése életeket menthet

A kéményt gázzal működő fűtési rendszer esetén kétévente, míg fával vagy más szilárd tüzelőanyaggal működő berendezések esetén évente egyszer érdemes kéményseprővel megnézetni.

Fűtési rendszerek karbantartása a hideg előtt

A fűtési szezon közeledtével megnövekedhet a várakozási idő az ingyenes kéményellenőrzésre, de az ellenőrzés ezalatt is elvégeztethető. Különösen fontos a vizsgálat abban az esetben, ha olyan fűtőeszközt és kéményt szeretnénk használatba venni, amelyeket évek óta nem használtunk. Ilyen esetekben még a használat előtt meg kell nézetni szakemberrel, a kéményt pedig kéményseprővel.

A társasházakhoz a kéményseprők automatikusan mennek, a családi házakban élőknek azonban időpontot kell egyeztetniük az ingyenes ellenőrzésre. Telefonos időpontfoglalás esetén a 1818-as számot kell hívni, majd a telefonos menüben az 1-es, 9-es, végül ismét az 1-es gombot kell megnyomni. Interneten keresztül a https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ oldalon, az „online ügyintézés, időpontfoglalás” menüpontban lehet időpontot foglalni.

Nemcsak a fűtőeszköz és a kémény állapotára kell figyelni, hanem az éghető anyagok tárolására is. A tűzifát nem szabad a kazánházban vagy abban a helyiségben tárolni, ahol a fűtőeszköz található. A kazánnal egy helyiségben csak annyit szabad tartani, amennyi néhány órára elegendő, és azt is biztonságos távolságra kell elhelyezni a fűtőeszköztől. Környezetükből minden gyúlékony, éghető anyagot el kell távolítani. A tüzelőberendezés elé érdemes szikrafogót vagy fém parázsfelfogó tálcát tenni, így egy esetleg kipattanó szikra sem okozhat tüzet. A keletkezett hamut fém edénybe kell tenni, és csak teljesen kihűlt állapotban szabad kidobni.

Kiválasztásánál is fontos az elővigyázatosság. Nem szabad hulladékkal, nedves, festett, lakkozott vagy kezelt fával fűteni. Nedves fa használata esetén a tűz alacsonyabb hőfokon ég, több korom, kátrány és vízgőz szabadul fel, ami lerakódik a kéményben, beszűkíti annak belső átmérőjét, és akadályozza a füstgáz távozását. A kémény falán lerakódott korom- és kátrányréteg idővel meggyulladhat. Évente átlagosan 800 kéménytűz keletkezik.

Mindenképpen érdemes szén-monoxid-érzékelőt elhelyezni, emellett legalább a nappaliba érdemes füstérzékelőt felszerelni, amely tűz esetén azonnal jelez, amikor még van idő cselekedni.