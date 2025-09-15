szeptember 15., hétfő

Az otthon melege

1 órája

Hétfőn indul a fűtési szezon - vagy nem, az időjárás dönt, nem te

Címkék#hideg#kezdet#fűtési szezon#átlaghőmérséklet

Ma hivatalosan is kezdetét veszi a fűtési szezon. A fűtés azonban nem indul el automatikusan minden otthonban, hiszen az időjárás és a szolgáltatói döntések is befolyásolják a rendszer működését.

Fotó: Meszaros Matyas

A fűtési időszak korábban minden évben október 15-én kezdődött és április 15-én ért véget, ám a 676/2023. (XII. 29.) kormányrendelet értelmében 2023-tól ez az időszak módosult: 2025. szeptember 15-én indul és 2026. május 15-én zárul.

Indul a fűtési szezon.
Indul a fűtési szezon. Fotó: MW

Fűtési szezon kisokos 

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ezen a napon minden otthonban automatikusan bekapcsolják a fűtést. A központi fűtéssel rendelkező társasházakban és a távhőrendszereknél általában akkor indítják el a rendszert, ha az átlaghőmérséklet három egymást követő napon 12 °C alá csökken, vagy az előrejelzések tartós lehűlést mutatnak. Ettől az időponttól azonban a szolgáltatónak kötelessége biztosítani a fűtés lehetőségét.

A 2023-as változás azért is lényeges, mert a szolgáltatók és a társasházak így hamarabb el tudják végezni a rendszer tesztelését és karbantartását, csökkentve a téli meghibásodások kockázatát. Emellett rugalmasságot ad a szeszélyes időjárással szemben: ha a hideg korábban érkezik, nem kell még egy hónapig várni, hiszen a fűtés már előbb beindítható.

A családi költségvetést jelentősen befolyásolja a rezsikiadás, hiszen a fűtés az egyik legnagyobb energiafelhasználó. Környezetvédelmi oldalról sem mindegy, milyen hosszú a szezon, és milyen rendszerek biztosítják a háztartások fűtését.

Megkerestük a Kapos Globál 2001 Kft.-t, egy kaposvári társasházkezelő irodát, hogy megtudjuk, melyek a leggyakrabban felmerülő problémák a társasházaknál a fűtésindítás idején. Lőrincz Dorina ügyintéző elmondta, hogy negatív visszajelzést nem kaptak, ugyanakkor egy-két társasház esetében rendszeresen előfordul, hogy levegősödik a rendszer. Hozzátette: ilyenkor, amikor a távhő jelzi a fűtés beindítását, a lakók általában szólnak, hogy nem érzik a meleget.

- A szolgáltató nagyon rugalmas, egy-két napon belül kiszállnak, a lakók kinyitják a radiátorszelepeket, és megtörténik a légtelenítés - mondta. Hozzátette: vannak olyan társasházak, ahol ezt havonta vagy másfél havonta el kell végezni, de a szolgáltató díjmentesen biztosítja, így a lakókat nem éri hátrány.

Lőrincz Dorina kitért arra is, hogy a nyári karbantartások során, amikor a vizet leengedik a rendszerből - például radiátorcserék vagy átszerelések miatt -, előfordulhat, hogy visszatöltéskor a rendszer kissé levegősödik. "Ezt teljesen kivédeni nem lehet, de komolyabb műszaki probléma szerencsére nem jellemző. Nagyon ritkán fordul elő, főleg a régi házaknál, hogy a visszaengedésnél egy csőrepedés történik" - fűzte hozzá.

A leggyakoribb gond tehát a légtelenítés, de ez is csak kevés épületet érint.

 

Mire érdemes figyelni a 2025-ös szezon előtt?

A fűtési időszak kezdete előtt érdemes ellenőrizni néhány fontos dolgot:

  • a kazán, a radiátorok és a csövek állapotát,
  • a szellőzőrendszer és a kémény tisztaságát,
  • a lakás hőszigetelését, amely növeli a fűtés hatékonyságát,
  • az energiatakarékos megoldásokat, például a termosztát vagy okosfűtési rendszerek használatát.

A 2025-ös fűtési szezon tehát hivatalosan szeptember közepén kezdődik, ám a tényleges fűtésindítás az időjárástól és a közösségi döntésektől függ. Jelentősége messze túlmutat azon, hogy otthon meleg van: hatással van a pénztárcára, az egészségre és a környezetre is. Éppen ezért célszerű tudatosan felkészülni, hogy a hideg hónapok ne csak elviselhetők, hanem kényelmesek és fenntarthatóak is legyenek.

 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
