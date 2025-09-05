szeptember 5., péntek

Helyi közélet

19 perce

A benzinkutasok mentettek meg egy lányt az erőszaktól a balatoni töltőállomáson

Vízzel leöntötte, rúgta és ütötte volna a nőismerősét egy férfi, de közbeléptek. Garázdaság tört ki a benzinkúton, a benzinkutasok mentettek meg egy lányt.

Kovács Gábor László

A garázdaság helyszíne egy balatoni benzinkút volt. 2025 tavaszán a délelőtti órákban egy forgalmas Balaton-parti töltőállomás shopjában összeveszett a vele együtt utazó nőismerősével, akit szándékosan leöntött vízzel. 

A garázdaság pillanatát megörökítették a biztonsági kamerák
Garázdaság a benzinkúton 

A vita a benzinkúton ezután tettlegességig fajult, a férfi erőszakosan megragadta, majd többször megpróbálta megrúgni és megdobni a lányt, akit végül a segítségére siető benzinkutasok mentettek meg a további bántalmazástól. 

A Siófoki Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat a huszonéves siófoki férfi ellen. Az ügyészség a Siófoki Járásbíróságra benyújtott vádiratában a vádlottal szemben felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását és pártfogó felügyeletének elrendelését indítványozta. A fényképet a töltőállomás biztonsági kamerarendszere rögzítette.

 

