A benzinkutasok mentettek meg egy lányt az erőszaktól a balatoni töltőállomáson

A garázdaság helyszíne egy balatoni benzinkút volt. 2025 tavaszán a délelőtti órákban egy forgalmas Balaton-parti töltőállomás shopjában összeveszett a vele együtt utazó nőismerősével, akit szándékosan leöntött vízzel.

A garázdaság pillanatát megörökítették a biztonsági kamerák

Garázdaság a benzinkúton

A vita a benzinkúton ezután tettlegességig fajult, a férfi erőszakosan megragadta, majd többször megpróbálta megrúgni és megdobni a lányt, akit végül a segítségére siető benzinkutasok mentettek meg a további bántalmazástól.

A Siófoki Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat a huszonéves siófoki férfi ellen. Az ügyészség a Siófoki Járásbíróságra benyújtott vádiratában a vádlottal szemben felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását és pártfogó felügyeletének elrendelését indítványozta. A fényképet a töltőállomás biztonsági kamerarendszere rögzítette.