Elszálltak..., egy kisebb városi garázs áráért már zártkerti ingatlant is vehetünk vidéken

Sokan keresnek megtakarításuknak egy biztos értékálló megoldást. A légértékállóbb megoldás az ingatlan lehet. De mi a helyzet a nem lakó épület funkciójú ingatlanokkal? A tél közeledtével a legtöbb ember, akinek nincs garázsa gépjárműve számára, elkezdi keresni a piacon kínált bérleményeket.

Garázs funkciójú ingatlanok. - Fotó: Karnok Csaba

A legtöbb ilyen típusú bérlemény megyénkben, Kaposvár városában kerül értékesítésre. A városban élő emberek igényét, szinte állandóan igyekeznek kielégíteni az ingatlanosok.

– Befektetésre, vagy saját használatra is folyamatosan van kereslet és kínálat is a garázsokra. Az önálló garázsok jelenleg öt és hét millió forint között elérhetőek, a teremgarázsokban a helyek ára három és öt millió forint között ingadozik - mondta Török Anna, kaposvári ingatlan értékesítő. A nagyobb méretű garázsok után érdeklődnek. A sztenderd méret általában 13-14 négyzetméter, de inkább a 17-19 négyzetméteres garázsokat keresik, főként az autók méretének változása miatt. Még mindig van igény jócskán garázsok vásárlására, főleg a belvárosban. - mondta Török Anna, kaposvári ingatlan értékesítő.

A Balaton part környékén annyira nem jellemző a garázsok iránti kereslet. Siófok városban van egy-kettő ilyen típusú ingatlan ügylet, de nem jellemző.

– Főként az új építésű ingatlanokkal, együtt szokott értékesítésre kerülni a teremgarázsokban az egyes parkoló helyek. De ingatlanosként, az a tapasztalatom, hogy főként Siófok környékén szokott lenni egy-kettő ilyen típusú ingatlan adás-vétel. Ugyanakkor, ezen használt ingatlanok esetében elenyésző, hogy valamilyen ingatlan közvetítői szolgáltatást vegyenek igénybe – mondta Kasza Viktor, siófoki ingatlanértékesítő.

Egy garázs áráért, már vásárolhatunk egy zártkerti ingatlant

– Vannak városrészek, ahol már található öt és hat millió környékén zártkerti ingatlan is, húsz-harminc négyzetméteres alapterülettel. Nagyjából ezek a kis, általában felújítandó ingatlanok már elérhetőek ezért az összegért, mondjuk ha valaki egy hétvégi háznak keres ingatlant – mondta Török Anna, kaposvári ingatlan értékesítő.