Elszálltak..., egy kisebb városi garázs áráért már zártkerti ingatlant is vehetünk vidéken
Jó típusú ingatlan befektetés, vagy inkább csak nyűg? A tél közeledtével, egyre többen vásárolnak vagy bérelnek garázst gépjárművük számára a hidegebb hónapokra. Körbejártuk, hogy Somogyban mennyibe kerülnek ezek a típusú ingatlanok.
Fotó: Szabó Imre SzI
Sokan keresnek megtakarításuknak egy biztos értékálló megoldást. A légértékállóbb megoldás az ingatlan lehet. De mi a helyzet a nem lakó épület funkciójú ingatlanokkal? A tél közeledtével a legtöbb ember, akinek nincs garázsa gépjárműve számára, elkezdi keresni a piacon kínált bérleményeket.
A legtöbb ilyen típusú bérlemény megyénkben, Kaposvár városában kerül értékesítésre. A városban élő emberek igényét, szinte állandóan igyekeznek kielégíteni az ingatlanosok.
– Befektetésre, vagy saját használatra is folyamatosan van kereslet és kínálat is a garázsokra. Az önálló garázsok jelenleg öt és hét millió forint között elérhetőek, a teremgarázsokban a helyek ára három és öt millió forint között ingadozik - mondta Török Anna, kaposvári ingatlan értékesítő. A nagyobb méretű garázsok után érdeklődnek. A sztenderd méret általában 13-14 négyzetméter, de inkább a 17-19 négyzetméteres garázsokat keresik, főként az autók méretének változása miatt. Még mindig van igény jócskán garázsok vásárlására, főleg a belvárosban. - mondta Török Anna, kaposvári ingatlan értékesítő.
A Balaton part környékén annyira nem jellemző a garázsok iránti kereslet. Siófok városban van egy-kettő ilyen típusú ingatlan ügylet, de nem jellemző.
– Főként az új építésű ingatlanokkal, együtt szokott értékesítésre kerülni a teremgarázsokban az egyes parkoló helyek. De ingatlanosként, az a tapasztalatom, hogy főként Siófok környékén szokott lenni egy-kettő ilyen típusú ingatlan adás-vétel. Ugyanakkor, ezen használt ingatlanok esetében elenyésző, hogy valamilyen ingatlan közvetítői szolgáltatást vegyenek igénybe – mondta Kasza Viktor, siófoki ingatlanértékesítő.
Egy garázs áráért, már vásárolhatunk egy zártkerti ingatlant
– Vannak városrészek, ahol már található öt és hat millió környékén zártkerti ingatlan is, húsz-harminc négyzetméteres alapterülettel. Nagyjából ezek a kis, általában felújítandó ingatlanok már elérhetőek ezért az összegért, mondjuk ha valaki egy hétvégi háznak keres ingatlant – mondta Török Anna, kaposvári ingatlan értékesítő.
Ezeket a típusú ingatlanokat nem lehet hitel segítségével megvásárolni, így meg van a maga hátütője. Továbbá ezek nem is állandó életszerű lakhatásokat biztosítanak ezért a vételárért, hanem inkább egy fajta erősen fejlesztésre szoruló hétvégi házat kapunk. De ha valaki hosszabb távon gondolkodik, akkor a megvételt követően, az évek alatt szépen felújítva, egy remek, elvonulásra alkalmas ingatlan birtokosa lesz.
Egy jó befektetés garázst vásárolni?
Kereslet úgy tűnik folyamatosan van rá, és a legtöbb ügyletet a lakosság saját körében, ingatlanos bevonása nélkül lerendezik. Ez azért is lehet, mert egyszerűen akkora a kereslet ezek iránt az ingatlanok iránt, hogy egymás között, hallomás és hirdetési táblák segítségével gazdát cserélnek. Ha valójában bele gondolunk, akár csak időszakosan is, de a téli hónapok alkalmával, szinte biztosan hozhat bevételt egy garázs. A hirdetések között, átlagosan egy hónapra 30 000 - 40 000 forintért találtunk kiadó garázsokat. Ha egy évet nézünk egy átlagos 30 000 forintos havi bevétellel, akkor 12 hónap alatt ez 360 000 Forint bevételt jelent a számunkra. Természetesen ezt leadózva, tételes költség elszámolás esetén, az így kapott adó mértéke, 31 200 forint lesz egész évre. Tehát egy ilyen ingatlanból, egy év alatt körülbelül 325 000 forint bevételt realizálhatunk.
- Ebből a szempontból megvizsgálva, a vételár miatt, nem a leggyorsabban megtérülő befektetés. Ha kiszámoljuk, a teljesség igény enélkül, akkor jelen piaci körülmények között, az ingatlan körülbelül, 20 év alatt térül meg. Ha viszont nem csak így tekintünk rá, akkor az ingatlan szinte teljesen gond mentes, mert a bérlő sem tud különösebb kárt tenni, illetve nem is jelentős a használatból adódó amortizáció sem.