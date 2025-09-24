szeptember 24., szerda

Védekezés

2 órája

Gátakkal védte meg Andocsot a helyi mentőcsoport

Védművel óvta meg faluját a települési mentőcsoport, amely az újraminősítő gyakorlat során bebizonyította, bármikor bevethető Andocs védelmében.

Harsányi Miklós

– A hajnali órákban riasztották a települési önkéntes mentőcsoport tagjait, akik polgármesterük vezetésével vízkár-elhárításban szerzett jártasságukat bizonyították – közölte szerdán a somogyi katasztrófavédelem.

Több önkéntes is részt vett a gyakorlaton
Fotó: Siófok KVK

A meghatározott időpontra minden önkéntes megérkezett, a kötelező munkavédelmi oktatást követően – a vízügyi szakemberek vezetésével – a gyakorlati feladat során homokzsákokból nyúlgátat építettek kettős bordás megtámasztással. Sőt, az andocsi patak medrét megtisztították a felgyülemlett hordaléktól és az elburjánzott növényzettől.
Az  értékelő bizottság szerint a mentőcsoport tagjai jól tudnak együtt dolgozni. A katasztrófavédelem munkatársai megbizonyosodtak róla, hogy a helyi önkéntesek adott esetben a vízkár-elhárítási feladatokat képesek sikeresen végrehajtani.

Sikeres volt az andocsi gyakorlat 
Fotó: Siófok KVK

 

