2 órája
Gátakkal védte meg Andocsot a helyi mentőcsoport
Védművel óvta meg faluját a települési mentőcsoport, amely az újraminősítő gyakorlat során bebizonyította, bármikor bevethető Andocs védelmében.
– A hajnali órákban riasztották a települési önkéntes mentőcsoport tagjait, akik polgármesterük vezetésével vízkár-elhárításban szerzett jártasságukat bizonyították – közölte szerdán a somogyi katasztrófavédelem.
A meghatározott időpontra minden önkéntes megérkezett, a kötelező munkavédelmi oktatást követően – a vízügyi szakemberek vezetésével – a gyakorlati feladat során homokzsákokból nyúlgátat építettek kettős bordás megtámasztással. Sőt, az andocsi patak medrét megtisztították a felgyülemlett hordaléktól és az elburjánzott növényzettől.
Az értékelő bizottság szerint a mentőcsoport tagjai jól tudnak együtt dolgozni. A katasztrófavédelem munkatársai megbizonyosodtak róla, hogy a helyi önkéntesek adott esetben a vízkár-elhárítási feladatokat képesek sikeresen végrehajtani.