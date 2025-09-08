szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gordon Bennett 2025

1 órája

Furcsa, lebegő objektumot láttak többen is Somogy felett, le is videózták

Címkék#gázlégballon verseny#Gordon Bennett#Hencse

Vasárnap Somogy felett is különleges légi járművek jelentek meg. A Franciaországból indult Gordon Bennett gázlégballon-verseny résztvevőit ugyanis hazánk felé sodródtak.

Klein Péter Nándor

A Franciaországból induló Gordon Bennett gázlégballon-verseny résztvevői hazánk felé sodródtak vasárnap. A ballonok 3-4 kilométer magasan repültek, így különleges látványt nyújtottak. A Coupe Aéronautique Gordon Bennett, a világ legrangosabb és legrégebbi gázlégballon-távolsági versenye, melyet  James Gordon Bennett Jr. indította útjára 1906-ban. A célja, hogy a pilóták a lehető legtávolabb repüljenek leszállás nélkül a start helyétől, amely a franciaországi Metzben volt, még szeptember ötödikén. 

Franciaországból indultak, Somogyba is lehetett látni a gázlégballon-verseny résztvevőit
Somogyban is lehetett látni a gázlégballon-versenyt
Fotó: Háncs Dávid/olvasói fotó

Még tart a gázlégballon-verseny

A Hencse felett repülő ballonokat Háncs Dávid olvasónk küldte el szerkesztőségünknek.  A verseny, melyet 68. alkalommal rendeznek meg, még mindig zajlik, az érdeklődők itt követhetik az eseményeket. 

A verseny részvevői vasárnap léptek be hazánk légterébe.

Magyarország felé tartottak vasárnap a ballonok

Hogyan működik egy versenyballon?

A ballon burkolata héliummal vagy hidrogénnel van töltve. A 21. században jellemzően hidrogént használnak, mert olcsóbb és könnyebben beszerezhető, bár gyúlékony. Hélium is előfordulhat, de ritkábban, mert drágább és kevésbé hatékony. A ballonosok a magasságukat homokzsákok kidobásával (ballaszt) és a ballon tetején lévő szelep nyitásával szabályozzák. Így a gázlégballon gyakorlatilag csak hőmérsékleti és légnyomási változások miatt veszíthet el valamennyi gázt, de nem szennyezi a levegőt.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu