Furcsa, lebegő objektumot láttak többen is Somogy felett, le is videózták

A Franciaországból induló Gordon Bennett gázlégballon-verseny résztvevői hazánk felé sodródtak vasárnap. A ballonok 3-4 kilométer magasan repültek, így különleges látványt nyújtottak. A Coupe Aéronautique Gordon Bennett, a világ legrangosabb és legrégebbi gázlégballon-távolsági versenye, melyet James Gordon Bennett Jr. indította útjára 1906-ban. A célja, hogy a pilóták a lehető legtávolabb repüljenek leszállás nélkül a start helyétől, amely a franciaországi Metzben volt, még szeptember ötödikén.

Somogyban is lehetett látni a gázlégballon-versenyt

Fotó: Háncs Dávid/olvasói fotó

Még tart a gázlégballon-verseny

A Hencse felett repülő ballonokat Háncs Dávid olvasónk küldte el szerkesztőségünknek. A verseny, melyet 68. alkalommal rendeznek meg, még mindig zajlik, az érdeklődők itt követhetik az eseményeket.

A verseny részvevői vasárnap léptek be hazánk légterébe.

Magyarország felé tartottak vasárnap a ballonok

Hogyan működik egy versenyballon?

A ballon burkolata héliummal vagy hidrogénnel van töltve. A 21. században jellemzően hidrogént használnak, mert olcsóbb és könnyebben beszerezhető, bár gyúlékony. Hélium is előfordulhat, de ritkábban, mert drágább és kevésbé hatékony. A ballonosok a magasságukat homokzsákok kidobásával (ballaszt) és a ballon tetején lévő szelep nyitásával szabályozzák. Így a gázlégballon gyakorlatilag csak hőmérsékleti és légnyomási változások miatt veszíthet el valamennyi gázt, de nem szennyezi a levegőt.