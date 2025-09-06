48 perce
Gázolt a vonat: kettő súlyos vasúti baleset történt egymás után
Két vonatgázolás is történt rövid időn belül. Korábban pedig Kaposújlaknál a Gyékényes felé tartó éjszakai vonat gázolt el egy embert.
– Elgázolt egy embert egy személyvonat Gyöngyösön, az Enyedi utcánál, a Kitérőgyár megállónál – tájékoztatott szombaton az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF). – A város hivatásos tűzoltói érkeztek a helyszínre, a szerelvény megemelését követően kiemelték az illetőt, majd átadták a mentőknek. A vonaton a személyzettel együtt hárman utaztak. A mentési munkálatok idejére leállították a vasúti közlekedést az érintett szakaszon.
Egy személyvonat gázolt el egy embert a XIV. kerületi Szolnoki útnál. A szerelvény utasait mentesítő autóbusz szállítja tovább. A fővárosi hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtanak majd segítséget.
Somogyban korábban súlyos vonatgázolás történt Kaposújlaknál, ahol csütörtökön késő este Dombóvárról 21:59-kor Gyékényes irányába induló személyvonat elütött egy embert. A szerelvényen tizenöten utaztak, értük mentesítő vonat érkezett.