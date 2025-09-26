2 órája
Erőszak az út szélén: elvetemült trükkel fosztják ki sorozatban az autósokat
Mindig van új a nap alatt és sajnos ezt a mondást a tolvajok is ismerik. A gépjármű-feltörések listájára újabb trükk került fel, mutatjuk mi az és hogy készülhetsz fel ellene.
Bárki áldozatául eshet a tükrös trükkel vadászó bűnözőknek. Bár a gyakori rendőri jelenlétnek köszönhetően egyre kevesebb a mértéke a gépjármű-feltöréseknek, akad azonban olyan bátor bűnöző, aki mégis csak próbálkozik valahogy. A szélvédős trükk után újabb csellel akarják eltulajdonítani vagyontárgyainkat a tolvajok.
Újabb trükkel bővült a gépjármű-feltörések repertoárja
Tükrös trükkel vadásznak a bűnözők áldozatikra. Az áldozatok között leginkább turisták szerepelnek, akik egy-egy nyaralás alkalmával jártak pórul. Egy osztrák turista beszámolója szerint éppen Olaszországban töltötte pihenését családjával, amikor egy igencsak veszélyes bűntett áldozatául vált. A Heute című lapban így számolt be az esetről.
Egy viszonylag csendes úton haladtam, amikor egyszer csak nagyot koppant valami az autómon. Hirtelen nem értettem, mi történt, de pár pillanattal később egy kocsi került elém, és villogással, dudálással kényszerített, hogy álljak meg.
Amikor félreálltam, a sofőr dühösen kiszállt, és elkezdett kiabálni. Azt állította, hogy letörtem a visszapillantó tükrét. Észrevettem, hogy a tükör már előre össze volt törve, de a helyzet annyira feszült lett, hogy teljesen nyomás alatt éreztem magam. Olyan volt, mintha csapdába kerültem volna. Végül engedtem a követelésének, és átadtam neki 100 eurót, csak hogy szabaduljak onnan, és mehessünk tovább.
Egy másik történet áldozata már résen volt és nem engedett a követelésnek, de hasonló módon próbálták rászedni őt is.
Az út szélén láttam meg egy parkoló autót. Elhajtottam mellette, és hirtelen hatalmas csattanást hallottam. A zaj nagyon éles volt, de azon kívül semmi furcsát nem észleltem – a Mercedes, amiben a feleségemmel ültünk, meg sem rezdült. Aztán a visszapillantóban feltűnt ugyanaz a kocsi, amit korábban is láttam: a sofőr villogott a fényszóróval és folyamatosan dudált, hogy álljak meg.
Lehúzódtam az út szélére, és ekkor a férfi dühösen kiugrott az autóból. Olaszul kezdett szitkozódni, majd azt állította, hogy én törtem le a visszapillantó tükrét. Nyilvánvaló volt, hogy csak be akart csapni. Nem szálltunk ki az autóból, és nem reagáltunk semmire a követeléseiből. Inkább továbbhajtottam, mert tudtam, hogy ez csak egy trükk.
Országos viszonylatban Somogy vármegye is kiemelt helyet kapott a gépjármű-feltörések listáján
Friss elemzések szerint az gépjármű-feltörések száma az elmúlt 10 évben jelentősen csökkent, ezzel együtt azonban továbbra is problémát jelentenek. A főváros mellett továbbra is a vidéki településekről jelentették a legtöbb feltörést, 2024-ben a feltört gépjárművek több mint 70 százaléka Nógrád, Bács-Kiskun és Somogy vármegyéből származott.
A rendőrségi jelenlét megerősítése is jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a gépjármű-feltörések száma csökkenjen, de mi magunk is tehetünk ellene, hogy áldozattá váljunk. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a következő javaslatokat teszi annak érdekében, hogy a megfelelő módon vértezzük fel magunkat a gépjármű-feltörések ellen.
Így mutat a gépjármű-feltörések megelőzése
A gépjármű-feltörések megelőzése érdekében az első és legfontosabb teendő, hogy semmilyen értéket nem szabad a parkoló gépkocsinkban látható (utastér) helyen hagyni. A feltörésre szakosodott tolvajok egyetlen óvatlan pillanatot is ki tudnak használni, hogy betörjék a gépkocsi ablakot a kiszemelt érték eltulajdonítása érdekében. A fokozott óvatosság elsődleges a bevásárlóközpontok, sírkertek, piacok, autópálya leállók, pihenők környékén.
- Lehetőség szerint válasszunk őrzött parkolót, kerüljük az elhagyatott, kivilágítatlan helyeket!
- Nyitott állapotban egy pillanatra se hagyjuk magára autónkat!
- Ki, illetőleg beszálláskor ügyeljünk arra, hogy semmi és senki ne terelhesse el a figyelmünket! A tolvajok sokszor párban dolgoznak.
- A gépkocsi-lopás megelőzése érdekében alkalmazzunk megfelelő mechanikai és elektronikai védelmet!
- Minden alkalommal győződjünk meg manuálisan is a jármű lezárt állapotáról.
A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja rá a figyelmet, amennyiben mégis autófeltörés áldozatává válnánk azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót, a rendőrség kiérkezéséig ne nyúljunk semmihez, őrizzük meg a helyszín állapotát az eredményes felderítés érdekében!