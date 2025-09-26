Erőszak az út szélén: elvetemült trükkel fosztják ki sorozatban az autósokat

Bárki áldozatául eshet a tükrös trükkel vadászó bűnözőknek. Bár a gyakori rendőri jelenlétnek köszönhetően egyre kevesebb a mértéke a gépjármű-feltöréseknek, akad azonban olyan bátor bűnöző, aki mégis csak próbálkozik valahogy. A szélvédős trükk után újabb csellel akarják eltulajdonítani vagyontárgyainkat a tolvajok.

Újabb trükkel bővült a gépjármű-feltörések repertoárja

Tükrös trükkel vadásznak a bűnözők áldozatikra. Az áldozatok között leginkább turisták szerepelnek, akik egy-egy nyaralás alkalmával jártak pórul. Egy osztrák turista beszámolója szerint éppen Olaszországban töltötte pihenését családjával, amikor egy igencsak veszélyes bűntett áldozatául vált. A Heute című lapban így számolt be az esetről.

Egy viszonylag csendes úton haladtam, amikor egyszer csak nagyot koppant valami az autómon. Hirtelen nem értettem, mi történt, de pár pillanattal később egy kocsi került elém, és villogással, dudálással kényszerített, hogy álljak meg.

Amikor félreálltam, a sofőr dühösen kiszállt, és elkezdett kiabálni. Azt állította, hogy letörtem a visszapillantó tükrét. Észrevettem, hogy a tükör már előre össze volt törve, de a helyzet annyira feszült lett, hogy teljesen nyomás alatt éreztem magam. Olyan volt, mintha csapdába kerültem volna. Végül engedtem a követelésének, és átadtam neki 100 eurót, csak hogy szabaduljak onnan, és mehessünk tovább.

Egy másik történet áldozata már résen volt és nem engedett a követelésnek, de hasonló módon próbálták rászedni őt is.