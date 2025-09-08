Hihetetlen rekord született: egy 113 kilós harcsát fogtak a somogyi tóban – fotók

Ezzel új országos rekord született a Töröcskei-tavon, írtuk meg 2010 májusában – a gigantikus halszörny mérete azóta is sok horgászt ámulatba ejt.

Fotó: Lang Róbert

Címlapfotó, döbbenetes adatok és a feledhetetlen kaland pillanatainak felidézése – a rekordfogás híre akkor szélsebesen elterjedt. Sokan azóta is csodájára járnak a fantasztikus eredménynek.

– 230 centiméter hosszú és 113 kiló – sorolta büszkén a hatalmasra nőtt ragadozó paramétereit a kaposvári Kovács Gábor. – A harcsa hétfőn este fél tíz körül egy gilisztacsokorra kapott, s alig negyedórás fárasztás után már a miénk volt. Hihetetlen látvány tárult elém – írta a SOmogyi Hírlap másnapi számában.

Akkor az olvasóink azt is megtudhatták, hogy a kaposvári fiatalember már rögtön a bevágás után érezte, hogy „súlyos egyéniséggel” van dolga. Küzdött a hal, a fárasztásban társa, Hegedűs Csaba sietett a segítségére.

– Már több nagy halat fogtam eddig, de álmomba se gondoltam, hogy valaha ekkora akad majd a horgomra – így a fiatalember. – Korábban a merenyei tavon egy 47,5 kilós harcsát emeltem ki, a töröcskei példány ezt jóval felülmúlta.

Méghozzá annyira, hogy a hagyományos mérleg a mérésnél kiakadt. Ezért digitális mérleggel próbálkoztak. Amúgy jellemző a hal méretére, hogy az óriási harcsát csak egy utánfutón lehetett elszállítani.