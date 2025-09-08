38 perce
Hihetetlen rekord született: egy 113 kilós harcsát fogtak a somogyi tóban – fotók
230 centi hosszú és 113 kiló, óriási harcsát fogott egy kaposvári horgász. A gigantikus halszörny híre villámgyorsan elterjedt a horgászközösségben. Éppen 15 éve regisztrálták a rekord harcsát Somogyban.
Ezzel új országos rekord született a Töröcskei-tavon, írtuk meg 2010 májusában – a gigantikus halszörny mérete azóta is sok horgászt ámulatba ejt.
Feledhetetlen élmény, elképesztő méretek, címlapfotó, rekordfogás, hihetetlen látvány
Címlapfotó, döbbenetes adatok és a feledhetetlen kaland pillanatainak felidézése – a rekordfogás híre akkor szélsebesen elterjedt. Sokan azóta is csodájára járnak a fantasztikus eredménynek.
– 230 centiméter hosszú és 113 kiló – sorolta büszkén a hatalmasra nőtt ragadozó paramétereit a kaposvári Kovács Gábor. – A harcsa hétfőn este fél tíz körül egy gilisztacsokorra kapott, s alig negyedórás fárasztás után már a miénk volt. Hihetetlen látvány tárult elém – írta a SOmogyi Hírlap másnapi számában.
Akkor az olvasóink azt is megtudhatták, hogy a kaposvári fiatalember már rögtön a bevágás után érezte, hogy „súlyos egyéniséggel” van dolga. Küzdött a hal, a fárasztásban társa, Hegedűs Csaba sietett a segítségére.
Gigantikus halszörny: rekordharcsát akasztottak
– Már több nagy halat fogtam eddig, de álmomba se gondoltam, hogy valaha ekkora akad majd a horgomra – így a fiatalember. – Korábban a merenyei tavon egy 47,5 kilós harcsát emeltem ki, a töröcskei példány ezt jóval felülmúlta.
Méghozzá annyira, hogy a hagyományos mérleg a mérésnél kiakadt. Ezért digitális mérleggel próbálkoztak. Amúgy jellemző a hal méretére, hogy az óriási harcsát csak egy utánfutón lehetett elszállítani.
Gigantikus halszörnyet fogtakFotók: Lang Róbert
Biztos, hogy a Töröcskei tóban most is vannak hatalmas harcsák
- Farkas Szilárd, a Kaposvári Sporthorgász Egyesület (KSHE) elnöke érdeklődésünkre azt mondta: országos hírű esemény volt annak idején a töröcskei rekord, nagy büszkeség, hogy Kovács Gábor kifogta a halat. Az eredmény több mint 10 évig hivatalos országos rekordnak számított.
- – Biztos vagyok, hogy a Töröcskei tóban még most is vannak nagy harcsák, mert idén tavasszal már fogtak egy több mint 60 kilós halat – közölte a KSHE elnöke. – A Deseda is híres harcsaállományáról, s benne lehet az új országos rekord.