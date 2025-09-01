Sok minden eltűnt azóta – ritka fotók a bezárt balatoni golfklubról

A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon egy különleges balatoni helyszínt örökített meg: egy golfklub bisztróját, amely 2018-ban működhetett utoljára. Az urbex képeken olyan benyomást kelt az enteriőr, mintha bármelyik pillanatban megérkezhetnének a vendégek. A poharak katonás rendben sorakoznak a polcokon, a pénztárgép a pulton áll, az irodában még mindig ott vannak a szétdobált, régi irattartók.

Golfklub a Balatonnál – itt már elhagyatottan áll, állítólag mára mindent elhordtak a vandálok

Forrás: Facebook/A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon

A balatoni golfklubból alig maradt valami

A fotók tanúsága szerint a helyiségekben megmaradt a bárpult klasszikus fa burkolata, a zöld lámpák, a fehér bőrszékek. A vitrinben ott sorakoztak a versenyek díjai. A kommentelők viszont azt írják, az egykor jól menő hely azóta eladó, és a fotók készítése óta sok minden eltűnt innen. Ezért is tartják különösen értékesnek ezeket a felvételeket, hiszen lehet, hogy az utolsó pillanatokat rögzítik, amikor még szinte teljes egészében állt a golfklub bisztrója.