Sok minden eltűnt azóta – ritka fotók a bezárt balatoni golfklubról
Mintha csak a következő nyitásra készülne, olyan állapotban maradt fenn ezeken a képeken a Balaton egyik elhagyott sportközpontja. A golfklub 2018-ban működött utoljára. A Felfedező urbex fotós felvételei most talán az utolsó pillanatokat rögzítik, amikor még szinte teljes egészében látható volt az egykor jól menő hely.
Forrás: Facebook/A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon
A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon egy különleges balatoni helyszínt örökített meg: egy golfklub bisztróját, amely 2018-ban működhetett utoljára. Az urbex képeken olyan benyomást kelt az enteriőr, mintha bármelyik pillanatban megérkezhetnének a vendégek. A poharak katonás rendben sorakoznak a polcokon, a pénztárgép a pulton áll, az irodában még mindig ott vannak a szétdobált, régi irattartók.
A balatoni golfklubból alig maradt valami
A fotók tanúsága szerint a helyiségekben megmaradt a bárpult klasszikus fa burkolata, a zöld lámpák, a fehér bőrszékek. A vitrinben ott sorakoztak a versenyek díjai. A kommentelők viszont azt írják, az egykor jól menő hely azóta eladó, és a fotók készítése óta sok minden eltűnt innen. Ezért is tartják különösen értékesnek ezeket a felvételeket, hiszen lehet, hogy az utolsó pillanatokat rögzítik, amikor még szinte teljes egészében állt a golfklub bisztrója.
