Gőzkacsa is megérkezett a nem mindennapi boglári találkozóra

A gőzcsónak-találkozót szombaton Kopasz Balázs, a Balatoni Hajós Kultúráért Egyesület elnöke nyitotta meg Balatonbogláron. A bemutatón a hajók a vízen is felvonultak, a közönség pedig nemcsak kívülről szemlélhette, hanem ki is próbálhatta őket. A látogatók beülhettek, és a kikötőben, valamint a nyílt vízen is hajózhattak. A gőzcsónakok között ott volt a Gőzkacsa is, amely különleges helyet foglal el a hazai hajózás történetében.

Gőzcsónak-találkozó résztvevői a balatonboglári kikötőben, ahol a látogatók kipróbálhatták a különleges hajókat

Fotó: Kopasz Balázs

Három különleges hajó a balatonboglári gőzcsónak-találkozón

Kopasz Árpád, a Balaton Csavargőzös Műemlékhajó vezetője felidézte, hogy az első magyar hobbi gőzcsónakot a villamosmérnök Málits György és felesége, Erzsike építette hét éven keresztül, saját terveik alapján. A Balatonlellén állomásozó Gőzkacsát 2015-ben avatták fel Balatonbogláron, és azóta is rendszeres résztvevője a találkozóknak. Utánfutón érkezett Sopronból az Englandman nevű gőzcsónak, amelynek neve az alkotóelemek eredetére utal: a test Lengyelországban készült, a motor Indiából származik, a tulajdonos pedig magyar. A St. Martin gőzcsónak pedig egy Magyarországon élő német tulajdonos munkája, amely főként a Balaton északi partján látható. Kopasz Árpád hozzátette: ahogy elkészültek a hajók, fokozatosan csatlakoztak a Csavargőzös Múzeum hajó égisze alatt szervezett rendezvényekhez, így indultak el az évenkénti gőzcsónak-találkozók, amelyeket hagyománnyá tettek, és a jövőben is folytatni szeretnének.

Fával fűtik fel a csónakok kazánját

– Nyugat-Európában a gőzcsónakokat kezdetben városi folyóátkelésre, áruszállításra, valamint kiránduló- és sétahajózásra építették, még abban az időben, amikor a benzin- és dízelmotorok nem álltak rendelkezésre. Ezeknek a csónakoknak a kazánját fával fűtik, a felfűtés körülbelül háromnegyed órát vesz igénybe, mire a víz eléri azt a hőmérsékletet, ahol már gőzt termel. A nyomást onnantól folyamatosan újabb tüzelő adagolásával tartják fenn – éppen úgy, mint egykor a gőzmozdonyoknál – mondta a Sonline.hu-nak Kopasz Árpád, aki hozzátette, hogy a parton álló Csavargőzös Múzeum idén új kiállítással bővült. A Bahart történetét, a révfülöpi és a balatonboglári kikötő múltját, valamint Kaáli Nagy Dezső életét bemutató új tárlat – előzetes bejelentkezéssel – szeptember után is látogatható.

