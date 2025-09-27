Bíráság a félrelépésért: a piacra tartott a gyalogos, 46 ezer forintra büntette a rendőr

Sokan hiszik, hogy a szabályok csak az autósokra vonatkoznak, pedig gyalogosnak is könnyű hibázni. Egy nő piacra indult, pár lépéssel a zebra mellett kelt át, majd később a piros jelzést sem vette figyelembe. A többszöri szabályszegésnek 46 ezer forintos csekk lett a vége, írta meg a fővárosi esetet a hovege.hu. A történet jól mutatja, hogy a gyalogos közlekedés szabályai figyelmet érdemelnek, hiszen a mulasztás akár súlyos pénzbüntetéssel járhat.

A gyalogos közlekedés szabályait be kel tartani

Fotó: Szakony Attila

Gyalogos közlekedés szabályai

A KRESZ előírja, hogy a gyalogosnak alapvetően a járdán van a helye. Ha ez hiányzik, akkor az útpadkán, a leállósávban vagy a kerékpárúton lehet közlekedni. Csak végső esetben léphetünk az úttestre, és ott is szabály szerint kell haladni: lakott területen lehetőleg a bal oldalon, lakott területen kívül pedig kötelezően a forgalommal szemben. Továbbá a gyalogosnak kimondottan tilos híd, alagút, aluljáró, vagy felüljáró úttestjén áthaladni.

Átkelni elsőként a kijelölt gyalogátkelőhelyen szabad. Ha ilyen nincs a közelben, akkor az útkereszteződésnél, a járdaszigetnél vagy a legrövidebb áthaladást biztosító szakaszon lehet átmenni. Bár bizonyos helyzetekben a gyalogosnak elsőbbsége van, például zebrán vagy kanyarodó járművel szemben, az úttestre mindig csak akkor léphet, ha meggyőződött arról, hogy veszélytelen.

Mennyire büntethetik meg a gyalogost?

A „közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése” hatályos szabályozás szerint 24 ezer és 46 800 forint közötti bírság szabható ki. 2025-ben is ez az összeghatár érvényes. A rendőr mérlegelési jogkörrel él, így a büntetés mértéke függhet attól, mennyire volt súlyos vagy veszélyes a szabályszegés.

Az enyhébb, 24–26 ezer forintos bírság jellemzően kisebb szabályszegésnél kerül elő, a maximumhoz közeli, 46–47 ezer forintos összeg viszont akkor, ha a gyalogos komolyan veszélyeztette önmagát vagy a forgalmat.

A járdát mindig elsőként kell választani.

Ha nincs járda, akkor útpadka, leállósáv vagy kerékpárút következik.

Lakott területen kívül gyalog mindig a bal oldalon kell menni, szemben a forgalommal.

Átkelni elsősorban zebrán lehet, ha pedig nincs, akkor a szabályok szerinti alternatív helyeken pl. a legrövidebb áthaladást biztosító irányban.