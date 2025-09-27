1 órája
Bíráság a félrelépésért: a piacra tartott a gyalogos, 46 ezer forintra büntette a rendőr
A közlekedési szabályok nem csak az autósokra vonatkoznak. Piacra tartott a gyalogos, 46 ezer forintra büntette a rendőr.
Sokan hiszik, hogy a szabályok csak az autósokra vonatkoznak, pedig gyalogosnak is könnyű hibázni. Egy nő piacra indult, pár lépéssel a zebra mellett kelt át, majd később a piros jelzést sem vette figyelembe. A többszöri szabályszegésnek 46 ezer forintos csekk lett a vége, írta meg a fővárosi esetet a hovege.hu. A történet jól mutatja, hogy a gyalogos közlekedés szabályai figyelmet érdemelnek, hiszen a mulasztás akár súlyos pénzbüntetéssel járhat.
Gyalogos közlekedés szabályai
A KRESZ előírja, hogy a gyalogosnak alapvetően a járdán van a helye. Ha ez hiányzik, akkor az útpadkán, a leállósávban vagy a kerékpárúton lehet közlekedni. Csak végső esetben léphetünk az úttestre, és ott is szabály szerint kell haladni: lakott területen lehetőleg a bal oldalon, lakott területen kívül pedig kötelezően a forgalommal szemben. Továbbá a gyalogosnak kimondottan tilos híd, alagút, aluljáró, vagy felüljáró úttestjén áthaladni.
Átkelni elsőként a kijelölt gyalogátkelőhelyen szabad. Ha ilyen nincs a közelben, akkor az útkereszteződésnél, a járdaszigetnél vagy a legrövidebb áthaladást biztosító szakaszon lehet átmenni. Bár bizonyos helyzetekben a gyalogosnak elsőbbsége van, például zebrán vagy kanyarodó járművel szemben, az úttestre mindig csak akkor léphet, ha meggyőződött arról, hogy veszélytelen.
Mennyire büntethetik meg a gyalogost?
A „közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése” hatályos szabályozás szerint 24 ezer és 46 800 forint közötti bírság szabható ki. 2025-ben is ez az összeghatár érvényes. A rendőr mérlegelési jogkörrel él, így a büntetés mértéke függhet attól, mennyire volt súlyos vagy veszélyes a szabályszegés.
Az enyhébb, 24–26 ezer forintos bírság jellemzően kisebb szabályszegésnél kerül elő, a maximumhoz közeli, 46–47 ezer forintos összeg viszont akkor, ha a gyalogos komolyan veszélyeztette önmagát vagy a forgalmat.
- A járdát mindig elsőként kell választani.
- Ha nincs járda, akkor útpadka, leállósáv vagy kerékpárút következik.
- Lakott területen kívül gyalog mindig a bal oldalon kell menni, szemben a forgalommal.
Átkelni elsősorban zebrán lehet, ha pedig nincs, akkor a szabályok szerinti alternatív helyeken pl. a legrövidebb áthaladást biztosító irányban.
Sok gyalogos nem szabálykövető
Tisztelet a kivételnek, de a gyalogosok tudatlan résztvevői közlekedésnek, már ami a szabályokat illeti, tapasztalta Pohner István, az egyik kaposvári autósiskola vezetője. Akinek dolga van az út túloldalán, bárhol könnyen az úttestre lép, és megfeledkezik róla, hogy a járműforgalommal szemben nincs elsőbbsége, ám ilyen esetben igen körül kellene tekintenie, és nem zavarhatja az autókat, fejtette ki. Ha van a közelben gyalogos-átkelőhely, alul- vagy felüljáró, akkor csak ott szabad átkelnie az úttesten, tette hozzá.
Zebra terv a gyalogosokért
Zebra terv elnevezéssel akciót szervezett a somogyi rendőrség néhány éve, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a közlekedés legvédtelenebb résztvevőire, a gyalogosokra. Az ellenőrzés alatt a somogyi városok gyalogos-átkelőhelyeinek környékén kiemelt rendőri jelenlétre számíthattak az arra közlekedők. Leggyakrabban az volt baleseti ok, hogy a kijelölt gyalogátkelőhelyen az autósok nem adták meg az elsőbbséget a járókelőknek.
Lényegesen kevesebbszer, de közlekedési balesetek okozói is voltak a gyalogosok. Leginkább akkor idéztek elő balesetet, ha hirtelen, körültekintés nélkül léptek az úttestre, vagy a tilos jelzésen, tiltott helyen haladtak át, illetve takarás mögül léptek az úttestre. A rendőrség szerint fontos nyomatékosítani, hogy az autóvezetők a zebrán szabályosan áthaladó gyalogosokkal szemben elsőbbségadásra kötelezettek, de a gyalogosoknak is be kell tartaniuk a rájuk vonatkozó közlekedési szabályokat.
