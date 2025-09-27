szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
KRESZ

1 órája

Bíráság a félrelépésért: a piacra tartott a gyalogos, 46 ezer forintra büntette a rendőr

Címkék#rendőrség#gyalogos#bírság#KRESZ#szabály

A közlekedési szabályok nem csak az autósokra vonatkoznak. Piacra tartott a gyalogos, 46 ezer forintra büntette a rendőr.

Kovács Gábor László

Sokan hiszik, hogy a szabályok csak az autósokra vonatkoznak, pedig gyalogosnak is könnyű hibázni. Egy nő piacra indult, pár lépéssel a zebra mellett kelt át, majd később a piros jelzést sem vette figyelembe. A többszöri szabályszegésnek 46 ezer forintos csekk lett a vége, írta meg a fővárosi esetet a hovege.hu.  A történet jól mutatja, hogy a gyalogos közlekedés szabályai figyelmet érdemelnek, hiszen a mulasztás akár súlyos pénzbüntetéssel járhat.

A gyalogos közlekedés szabályait be kel tartani Fotó: Szakony Attila
A gyalogos közlekedés szabályait be kel tartani
 Fotó: Szakony Attila

Gyalogos közlekedés szabályai 

A KRESZ előírja, hogy a gyalogosnak alapvetően a járdán van a helye. Ha ez hiányzik, akkor az útpadkán, a leállósávban vagy a kerékpárúton lehet közlekedni. Csak végső esetben léphetünk az úttestre, és ott is szabály szerint kell haladni: lakott területen lehetőleg a bal oldalon, lakott területen kívül pedig kötelezően a forgalommal szemben. Továbbá a gyalogosnak kimondottan tilos híd, alagút, aluljáró, vagy felüljáró úttestjén áthaladni.

Átkelni elsőként a kijelölt gyalogátkelőhelyen szabad. Ha ilyen nincs a közelben, akkor az útkereszteződésnél, a járdaszigetnél vagy a legrövidebb áthaladást biztosító szakaszon lehet átmenni. Bár bizonyos helyzetekben a gyalogosnak elsőbbsége van, például zebrán vagy kanyarodó járművel szemben, az úttestre mindig csak akkor léphet, ha meggyőződött arról, hogy veszélytelen.

Mennyire büntethetik meg a gyalogost? 

A „közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése” hatályos szabályozás szerint 24 ezer és 46 800 forint közötti bírság szabható ki. 2025-ben is ez az összeghatár érvényes. A rendőr mérlegelési jogkörrel él, így a büntetés mértéke függhet attól, mennyire volt súlyos vagy veszélyes a szabályszegés.

Az enyhébb, 24–26 ezer forintos bírság jellemzően kisebb szabályszegésnél kerül elő, a maximumhoz közeli, 46–47 ezer forintos összeg viszont akkor, ha a gyalogos komolyan veszélyeztette önmagát vagy a forgalmat.  

  • A járdát mindig elsőként kell választani. 
  • Ha nincs járda, akkor útpadka, leállósáv vagy kerékpárút következik. 
  • Lakott területen kívül gyalog mindig a bal oldalon kell menni, szemben a forgalommal. 

Átkelni elsősorban zebrán lehet, ha pedig nincs, akkor a szabályok szerinti alternatív helyeken pl. a legrövidebb áthaladást biztosító irányban.     

Sok gyalogos nem szabálykövető

Tisztelet a kivételnek, de a gyalogosok tudatlan résztvevői közlekedésnek, már ami a szabályokat illeti, tapasztalta Pohner István, az egyik kaposvári autósiskola vezetője. Akinek dolga van az út túloldalán, bárhol könnyen az úttestre lép, és megfeledkezik róla, hogy a járműforgalommal szemben nincs elsőbbsége, ám ilyen esetben igen körül kellene tekintenie, és nem zavarhatja az autókat, fejtette ki. Ha van a közelben gyalogos-átkelőhely, alul- vagy felüljáró, akkor csak ott szabad átkelnie az úttesten, tette hozzá.     

Zebra terv a gyalogosokért 

Zebra terv elnevezéssel akciót szervezett a somogyi rendőrség néhány éve, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a közlekedés legvédtelenebb résztvevőire, a gyalogosokra. Az ellenőrzés alatt a somogyi városok gyalogos-átkelőhelyeinek környékén kiemelt rendőri jelenlétre számíthattak az arra közlekedők.  Leggyakrabban az volt baleseti ok, hogy a kijelölt gyalogátkelőhelyen az autósok nem adták meg az elsőbbséget a járókelőknek.
Lényegesen kevesebbszer, de közlekedési balesetek okozói is voltak a gyalogosok. Leginkább akkor idéztek elő balesetet, ha hirtelen, körültekintés nélkül léptek az úttestre, vagy a tilos jelzésen, tiltott helyen haladtak át, illetve takarás mögül léptek az úttestre. A rendőrség szerint fontos nyomatékosítani, hogy az autóvezetők a zebrán szabályosan áthaladó gyalogosokkal szemben elsőbbség­adásra kötelezettek, de a gyalogosoknak is be kell tartaniuk a rájuk vonatkozó közlekedési szabályokat. 

Borítóképünk illusztráció!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu