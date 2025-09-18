Tragédia
49 perce
Gyász: két bajtársát veszítette el a Siófoki Mentőállomás
Szomorú hírt közölt a Siófoki Mentőállomás: szinte egy időben hunyt el két, hosszú évtizedeken át szolgáló munkatársuk.
Elment Verbovszki István mentőápoló és Horváth János gépkocsivezető, akik szombat hajnalban egy utolsó „kivonulásra” indultak.
Mindketten több évtizeden át erősítették a siófoki mentős közösséget, munkájukkal számtalan életet segítettek megmenteni.
A bajtársak búcsúznak tőlük, emléküket tisztelettel és szeretettel őrzik, és rengetegen emlékeztek meg róluk a közösségi oldalon is, köztük egykori kollégák, akik felidézték: mindig volt egy jó kívánságuk egymásnak a munkában, és jó volt velük dolgozni.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre