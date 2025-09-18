Gyász: két bajtársát veszítette el a Siófoki Mentőállomás

Elment Verbovszki István mentőápoló és Horváth János gépkocsivezető, akik szombat hajnalban egy utolsó „kivonulásra” indultak.

Mindketten több évtizeden át erősítették a siófoki mentős közösséget, munkájukkal számtalan életet segítettek megmenteni.

A bajtársak búcsúznak tőlük, emléküket tisztelettel és szeretettel őrzik, és rengetegen emlékeztek meg róluk a közösségi oldalon is, köztük egykori kollégák, akik felidézték: mindig volt egy jó kívánságuk egymásnak a munkában, és jó volt velük dolgozni.