Tragédia

49 perce

Gyász: két bajtársát veszítette el a Siófoki Mentőállomás

Címkék#bajtárs#Siófoki Mentőállomás#Verbovszki István#Horváth János#gyász

Szomorú hírt közölt a Siófoki Mentőállomás: szinte egy időben hunyt el két, hosszú évtizedeken át szolgáló munkatársuk.

Lugosi Laura

Elment Verbovszki István mentőápoló és Horváth János gépkocsivezető, akik szombat hajnalban egy utolsó „kivonulásra” indultak. 

Mindketten több évtizeden át erősítették a siófoki mentős közösséget, munkájukkal számtalan életet segítettek megmenteni.

A bajtársak búcsúznak tőlük, emléküket tisztelettel és szeretettel őrzik, és rengetegen emlékeztek meg róluk a közösségi oldalon is, köztük egykori kollégák, akik felidézték: mindig volt egy jó kívánságuk egymásnak a munkában, és jó volt velük dolgozni.

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
