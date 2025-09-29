szeptember 29., hétfő

Gyászol a rendőrség, elhunyt a legendás rendőrfőkapitány

Gyászol a rendőrség, elhunyt a legendás rendőrfőkapitány

Elhunyt Piros Attila rendőr dandártábornok, aki 2012 őszétől töltötte be a főkapitányi tisztséget Somogyban, előtte az ORFK hivatalvezetője volt, korábban pedig az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkára. Piros Attilát sokan szigorú átszervezőként tartották számon a megyében, vezetése alatt jelentősen javultak a mutatók. Míg 2012-ben 18724 bűncselekményt regisztráltak Somogyban, 2016-ban mindössze 7068-at. A somogyi rendőrség közösségi oldalán úgy fogalmaz:

A rendőr-főkapitányság vezetése és a testület teljes személyi állománya részvéttel osztozik a gyászban.

 

 

