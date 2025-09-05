Legendás évek: 60 éve diplomáztak Kaposváron, nyolc hallgatót köszöntöttek az egyetemen

A MATE Kaposvári Campusán tartott gyémántdiploma átadó ünnepségen elhangzott: ötvennégyen kezdték meg a képzést, és a hallgatók mintegy 90 százaléka szerezte meg az agrárvégzettséget. Tanáruk volt a legendás Guba Sándor, aki 1961-ben Kaposváron megalapította a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumot, amelynek tíz éven át igazgatója is volt. 1971-ben pedig a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola – a mai Kaposvári Egyetem egyik elődje – alapító főigazgatója lett.

Gyémántdiploma oklevelüket vehették át a 60 éve végzett agrárszakemberek Kaposváron

Fotó: Muzslay Péter

Kedvet csináltak az agrárdiplomához

– Örömmel hallgattam az élménybeszámolókat, és különösen megilletődtem, amikor Guba Sándor neve került szóba. Én magam gyakran elmegyek a szobra mellett, számomra ő egy legenda. Nekem csak a szobrát volt lehetőségem látni, önök viszont nap mint nap találkozhattak vele a képzés során, személyesen gyűjthettek élményeket, tapasztalatokat. Azt hallottam, hogy kiváló tanárként ismerték, és nagyon sokat tanultak tőle – mondta köszöntőjében Gombos Péter, a MATE Kaposvári Campusának általános főigazgató-helyettese. Mint kiemelte, az agrárképzésben csak úgy lehet előre haladni, ha az egyetem egyszerre épít a múltra és a jövőre. – Az, hogy önök itt szakmát és diplomát szereztek, majd többségük ezen a területen dolgozta le az egész életét, alapot adott arra, hogy a környezetükben élő embereknek is kedvet csináljanak a szakmához. Így kerülhetett sor arra, hogy az ismerőseik, gyermekeik, szomszédaik közül ma sokan hallgatóink lehetnek – tette hozzá Gombos Péter.

A termelőszövetkezetek gyerekcipőben jártak

Miseta Lajos gyémántdiplomás visszaemlékezésében elmondta: sok emlék fűződik a diákévekhez. Nehézséget jelentett számukra, hogy a szocialista termelőszövetkezetek akkoriban még gyerekcipőben jártak, nem volt elegendő szakember. Ezért a mezőgazdaságban sok feladat várt rájuk, például a takarmánygazdálkodás, a gépesítés vagy a tenyésztés területén. A köszöntők után a gyémántdiplomások néma főhajtással emlékeztek meg közel harminc csoporttársukról, akik már nem lehetnek az élők sorában.

Kaposváron személyesen vette át gyémántdiploma oklevelét: