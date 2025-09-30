„Nem csokival kell jutalmazni, hanem az anya és apa örömével..." – Így lesz a kuplerájból rend otthon?

Sok családban még ma is tabutéma, hogy a gyermeknek mennyit kell részt vennie az otthoni feladatokban. Vannak szülők, akik teljesen kiszolgálják őket, és nincsenek elvárásaik feléjük. Pedig a szakértők szerint ez hosszú távon komoly nevelési hibához vezethet.

Mennyi házimunkát érdemes a gyermekekre bízni? Fotó: Béres Attila

A kaposvári pszichológus tapasztalati szerint elmondta: Most én azt látom, hogy a legtöbb gyerek felé a szülőknek nincsen semmilyen elvárása. Kiszolgálják őket, a gyerek kihisztizi magának, amit akar, semmi módon nem vesz részt munka szempontjából a család életében. Ez azért nagyon rossz, mert egy hamis illúziót ültet el a gyerekben – emelte ki, Mátraházi Tibor, kaposvári pszichológus. A probléma gyökere az, hogy ha a gyermek megszokja, hogy minden kiszolgálásra kerül, akkor nem tanulja meg a felelősségvállalást, és nem érzi át, hogy ő maga is alakítója a közös életnek. Fontos megérteni, hogy a házimunka nem büntetés, hanem nevelési eszköz – a közösséghez való tartozás egyik alapélménye.

Vonjuk be a család életébe a gyermeket

A szakértő szerint a megoldás az, ha a szülő már a legkisebb kortól bevonja a gyereket – Nem úgy kell ezt csinálnunk, hogy kiosztom a feladatokat, hanem egészen pici kortól kezdve együtt csinálni vele. Erre egy jó példa, hogy Ő vágja fel a paradicsomot az ebédhez, és azt mindenki jóízűen megeszi. Ezáltal átéli, hogy ügyes, hozzátesz valamit a család életéhez – mondta Mátraházi Tibor, kaposvári pszichológus. A kulcs a folyamatosság és a fokozatosság. Először közös tevékenységként jelenjen meg a munka, majd fokozatosan váljon önálló feladattá, például a saját szoba rendben tartása, a szemét kivitele. Az öröm és a dicséret ilyenkor a legerősebb visszajelzés – Nem csokival kell jutalmazni, hanem az anya és apa örömével. A gyereknek ez a legnagyobb jutalom – emelte ki Mátraházi Tibor, kaposvári pszichológus.

Természetesen előfordul, hogy a gyerek ellenáll, nem rak rendet, vagy kuplerájt hagy maga után. A szakértő szerint ilyenkor nem a szülőnek kell beugrania, hanem hagyni kell, hogy a gyerek átélje a következményeket. A gyereknek nemcsak a rendet kell megszoknia, hanem a kuplerájt is meg kell élnie. Ha elkezdi magát rosszul érezni abban a közegben, akkor válik belsővé az igény a rendre.