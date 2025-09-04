Vészhelyzet a parton: jól vizsgázott a balatoni gyermekmentők új bázisa

A Magyar Gyermekmentő Alapítvány számára a nyár mindig a legmozgalmasabb időszak. Miközben sokan a pihenést, a nyaralást választják, a gyermekmentők éppen ilyenkor dolgoznak a legtöbbet. Gesztesi Éva, az alapítvány szakmai igazgatója arról számolt be, hogy az idén valamivel kevesebb esetük volt, mint korábban, és ezek többsége nem bizonyult súlyosnak – ugyanakkor akadt egy-két olyan beavatkozás, amely komolyabb feladat elé állította őket.

Békésebb volt a nyár a gyermekmentőknek.

Fotó: mgya Facebook

– Korábbi években nagyobb számban fordult elő vízbe fulladás, de ezek idén szerencsére elkerültek minket. Sokféle esethez riasztották a bajtársainkat, allergiás reakcióktól kezdve közúti baleseteken át fulladásos rohamokig mindenféle esettel találkoztunk, mondta Gesztesi Éva. A tapasztalatok szerint a betegek 60 százaléka gyermek, 40 százalékuk pedig felnőtt volt.

Gyermekmentők akcióban

A szakemberek munkáját nehezíti, hogy a térségben gyengébb az orvosi ellátottság. Ezért a gyermekmentőknél nyaranta olyan orvosok és szakápolók dolgoznak, akik év közben Budapesten, Győrben vagy Pécsen látnak el feladatokat. – Az állomány megvan, de mindenki többletmunkát vállal a nyári időszakban. Míg mások nyaralnak, mi sokkal többet dolgozunk, hangsúlyozta a szakmai igazgató.

Az idei év azonban pozitív változást is hozott: a csapat már az új állomáshelyen teljesített szolgálatot Balatonlellén. Az új bázis minden szükséges feltételnek megfelel, és nagymértékben megkönnyíti a mindennapi munkát. A felszereltség is bővült, hiszen a nyáron már egy vadonatúj mentőautót használhattak. – Minden elképzelésünket felülmúlják a lehetőségek, amelyek most rendelkezésünkre állnak, emelte ki Gesztesi Éva.

A Magyar Gyermekmentő Alapítvány hiánypótló munkát végez a szezonban a Balatonon és környékén. A fokozott forgalom és a vízparti veszélyek miatt a balesetek száma ilyenkor megemelkedik, a szakemberek áldozatos munkájának köszönhetően azonban sok esetben sikerül elkerülni a tragédiát.