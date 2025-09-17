Vészes a gyógyszerhiány, benne leszünk a slamasztikában, ha jön a megfázós szezon

Egyre sűrűbben találkozhatunk azzal a jelenséggel, ami egyre több gyógyszertárt sújtott az elmúlt időszakban. Vészharangot kongatnak a gyógyszergyárak, jobb, ha már most más alternatívákban gondolkozunk, lehet a bevált szereket nem találjuk meg a patikákban. A legfrissebb adatok szerint, már most több mint 500 gyógyszer rendszeresen előforduló hiányát jegyzik.

Vajon lesz elég gyógyszer az őszi megfázós szezonra?

Fotó: Lang Róbert

Gyermekeknek szánt antibiotikumos szirupok, a szalbutamol asztma gyógyszer, valamint bizonyos ADHD-val és mentális betegségekkel küzdőknek szánt gyógyszerek hiánya erősödött fel a gyógyszer piacon, de a nátha kezelésére alkalmas tabletták is korlátozott számban elérhetők. A dolog különösen aggasztó most, hogy a gyerekek visszakerültek az oktatási intézményekbe, ahonnan – mint ahogy az elmúlt évek tapasztalatai mutatják – mindenféle nyavaját a nyakunkra hoznak. Lássuk, milyen a helyzet a somogyi ellátásban.

Gyógyszer hiány – Somogyban is létezik?

Közeledik a megfázás szezon, mi pedig már most előre azon agyalunk, melyik forró italtól várhatjuk majd a megváltást. Felreppent a hír, mely szerint Németországban már most nagy a baj – már a gyógyszerellátmányt illetőleg – hiszen egyes készítmények igencsak készlethiányosak, s ezek pótlását már nem feltétlenül az európai piacról lehet megoldani.

A Német Gyógyszerészek Szövetségének elnöke, Thomas Preis rámutat: egyre több gyógyszert állítanak elő külföldön, és a vezető EU-s ország már erősen függ Kínától és Indiától a megfizethető orvosságok tekintetében, míg az Egyesült Államoktól való függés az innovatív medicinák piacán jelentős. Jogosan tesszük fel a kérdést, hogy érinti ez a magyar, sőt, még inkább a somogyi polgárokat.

Mivel a hiányt Németországban is csak a külföldi piacokról tudják pótolni, így ez a folyamat tovább fogja terheli az európai ellátást, ami pedig az itthoni gyógyszertárakban is elakadást jelenhet.

– Jelenleg semmiféle hivatalos tájékoztatást nem kaptunk arról, hogy számítanunk kellene készlethiányára. A Magyar Gyógyszerészi Kamara eddig még semmiféle hivatalos tájékoztatást nem adott azt illetőleg, hogy a fent említett szerek közül valamelyik is korlátozott számban lenne elérhető. Eddig jól fel vagyunk szerelkezve, készen állunk a szezonra – mondta el Mészáros Ágoston, barcsi gyógyszerész.