1 órája

Vészes a gyógyszerhiány, benne leszünk a slamasztikában, ha jön a megfázós szezon

Címkék#eu#Egyesült Állam#gyógyszer#alapanyag#orvosság#piac#Kína#hiány

Készülj fel lelkileg, nem biztos, hogy lesz mihez nyúlnod. Gyógyszerhiánnyal küzdenek nyugati barátaink, hozzánk is elérhet a vész.

Dombi Regina
Gyógyszerhiány is lehet, jobb felkészülni rá

Fotó: Szakony Attila

Egyre sűrűbben találkozhatunk azzal a jelenséggel, ami egyre több gyógyszertárt sújtott az elmúlt időszakban. Vészharangot kongatnak a gyógyszergyárak, jobb, ha már most más alternatívákban gondolkozunk, lehet a bevált szereket nem találjuk meg a patikákban. A legfrissebb adatok szerint, már most több mint 500 gyógyszer rendszeresen előforduló hiányát jegyzik. 

gyógyszer
Vajon lesz elég gyógyszer az őszi megfázós szezonra? 
Fotó: Lang Róbert

Gyermekeknek szánt antibiotikumos szirupok, a szalbutamol asztma gyógyszer, valamint bizonyos ADHD-val és mentális betegségekkel küzdőknek szánt gyógyszerek hiánya erősödött fel a gyógyszer piacon, de a nátha kezelésére alkalmas tabletták is korlátozott számban elérhetők. A dolog különösen aggasztó most, hogy a gyerekek visszakerültek az oktatási intézményekbe, ahonnan – mint ahogy az elmúlt évek tapasztalatai mutatják – mindenféle nyavaját a nyakunkra hoznak. Lássuk, milyen a helyzet a somogyi ellátásban. 

Gyógyszer hiány – Somogyban is létezik?

Közeledik a megfázás szezon, mi pedig már most előre azon agyalunk, melyik forró italtól várhatjuk majd a megváltást. Felreppent a hír, mely szerint Németországban már most nagy a baj – már a gyógyszerellátmányt illetőleg – hiszen egyes készítmények igencsak készlethiányosak, s ezek pótlását már nem feltétlenül az európai piacról lehet megoldani. 

A Német Gyógyszerészek Szövetségének elnöke, Thomas Preis rámutat: egyre több gyógyszert állítanak elő külföldön, és a vezető EU-s ország már erősen függ Kínától és Indiától a megfizethető orvosságok tekintetében, míg az Egyesült Államoktól való függés az innovatív medicinák piacán jelentős. Jogosan tesszük fel a kérdést, hogy érinti ez a magyar, sőt, még inkább a somogyi polgárokat. 

Mivel a hiányt Németországban is csak a külföldi piacokról tudják pótolni, így ez a folyamat tovább fogja terheli az európai ellátást, ami pedig az itthoni gyógyszertárakban is elakadást jelenhet. 

– Jelenleg semmiféle hivatalos tájékoztatást nem kaptunk arról, hogy számítanunk kellene készlethiányára. A Magyar Gyógyszerészi Kamara eddig még semmiféle hivatalos tájékoztatást nem adott azt illetőleg, hogy a fent említett szerek közül valamelyik is korlátozott számban lenne elérhető. Eddig jól fel vagyunk szerelkezve, készen állunk a szezonra – mondta el Mészáros Ágoston, barcsi gyógyszerész. 

DSC_7879
Németországban már hiány van a nátha kezelésére szánt gyógyszerekből
Fotó: Rákóczy Ádám

Mi áll a dolog hátterében és hogyan oldjuk meg a problémát?

  • A gyógyszerhiány kialakulása több tényező következménye, és általában nem vezethető vissza egyetlen okra. Gyakran előfordul, hogy a gyártás során technikai vagy minőségi problémák lépnek fel, esetleg leáll egy üzem, vagy hiányzik a szükséges alapanyag, amelyet sokszor külföldről, főként Ázsiából szereznek be. Ha ezen a szinten akad fenn az ellátás, annak globális következményei lehetnek.
  • Más esetekben a kereslet hirtelen növekedése – például egy járvány, egy új kezelési irányelv, vagy szezonális megbetegedések miatt – okoz átmeneti hiányt. A szállítási lánc zavarai, háborús helyzetek vagy vámproblémák szintén megakaszthatják az ellátást.

– A legfontosabb az, hogy keressük alternatívát, ami a legtöbb esetben van is. Ha mi magunk nem vagyunk biztosak abban, mivel lehetne helyettesíteni egy általunk kedvelt készítményt, akkor mindenképp bízzuk a patikusra, vagy az orvosra a választást. Alternatíva a legtöbb esetben van, és indokolt esetben még a külföldről történő gyógyszer behozatal is engedélyezett, speciális esetekben és komoly szabályokat betartva – mondta el Malga Anita, gyógyszerügynök. 

20220317-B02I1515
Érdemes alternatívákat keresni
Fotó: Novotni Ákos

Az egészségügyi hatóságok, mint például a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Magyarországon, folyamatosan nyomon követik a hiányokat, listákat vezetnek, és igyekeznek elősegíteni a megfelelő helyettesítést. A téma kapcsán megkerestük a hatóságot, vajon van-e okunk aggódni a gyógyszerhiány kapcsán. Amit válaszukat megkapjuk, frissítjük cikkünket. 

 

 

 

 

 

