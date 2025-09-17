1 órája
Vészes a gyógyszerhiány, benne leszünk a slamasztikában, ha jön a megfázós szezon
Készülj fel lelkileg, nem biztos, hogy lesz mihez nyúlnod. Gyógyszerhiánnyal küzdenek nyugati barátaink, hozzánk is elérhet a vész.
Fotó: Szakony Attila
Egyre sűrűbben találkozhatunk azzal a jelenséggel, ami egyre több gyógyszertárt sújtott az elmúlt időszakban. Vészharangot kongatnak a gyógyszergyárak, jobb, ha már most más alternatívákban gondolkozunk, lehet a bevált szereket nem találjuk meg a patikákban. A legfrissebb adatok szerint, már most több mint 500 gyógyszer rendszeresen előforduló hiányát jegyzik.
Gyermekeknek szánt antibiotikumos szirupok, a szalbutamol asztma gyógyszer, valamint bizonyos ADHD-val és mentális betegségekkel küzdőknek szánt gyógyszerek hiánya erősödött fel a gyógyszer piacon, de a nátha kezelésére alkalmas tabletták is korlátozott számban elérhetők. A dolog különösen aggasztó most, hogy a gyerekek visszakerültek az oktatási intézményekbe, ahonnan – mint ahogy az elmúlt évek tapasztalatai mutatják – mindenféle nyavaját a nyakunkra hoznak. Lássuk, milyen a helyzet a somogyi ellátásban.
Gyógyszer hiány – Somogyban is létezik?
Közeledik a megfázás szezon, mi pedig már most előre azon agyalunk, melyik forró italtól várhatjuk majd a megváltást. Felreppent a hír, mely szerint Németországban már most nagy a baj – már a gyógyszerellátmányt illetőleg – hiszen egyes készítmények igencsak készlethiányosak, s ezek pótlását már nem feltétlenül az európai piacról lehet megoldani.
A Német Gyógyszerészek Szövetségének elnöke, Thomas Preis rámutat: egyre több gyógyszert állítanak elő külföldön, és a vezető EU-s ország már erősen függ Kínától és Indiától a megfizethető orvosságok tekintetében, míg az Egyesült Államoktól való függés az innovatív medicinák piacán jelentős. Jogosan tesszük fel a kérdést, hogy érinti ez a magyar, sőt, még inkább a somogyi polgárokat.
Mivel a hiányt Németországban is csak a külföldi piacokról tudják pótolni, így ez a folyamat tovább fogja terheli az európai ellátást, ami pedig az itthoni gyógyszertárakban is elakadást jelenhet.
– Jelenleg semmiféle hivatalos tájékoztatást nem kaptunk arról, hogy számítanunk kellene készlethiányára. A Magyar Gyógyszerészi Kamara eddig még semmiféle hivatalos tájékoztatást nem adott azt illetőleg, hogy a fent említett szerek közül valamelyik is korlátozott számban lenne elérhető. Eddig jól fel vagyunk szerelkezve, készen állunk a szezonra – mondta el Mészáros Ágoston, barcsi gyógyszerész.
Mi áll a dolog hátterében és hogyan oldjuk meg a problémát?
- A gyógyszerhiány kialakulása több tényező következménye, és általában nem vezethető vissza egyetlen okra. Gyakran előfordul, hogy a gyártás során technikai vagy minőségi problémák lépnek fel, esetleg leáll egy üzem, vagy hiányzik a szükséges alapanyag, amelyet sokszor külföldről, főként Ázsiából szereznek be. Ha ezen a szinten akad fenn az ellátás, annak globális következményei lehetnek.
- Más esetekben a kereslet hirtelen növekedése – például egy járvány, egy új kezelési irányelv, vagy szezonális megbetegedések miatt – okoz átmeneti hiányt. A szállítási lánc zavarai, háborús helyzetek vagy vámproblémák szintén megakaszthatják az ellátást.
– A legfontosabb az, hogy keressük alternatívát, ami a legtöbb esetben van is. Ha mi magunk nem vagyunk biztosak abban, mivel lehetne helyettesíteni egy általunk kedvelt készítményt, akkor mindenképp bízzuk a patikusra, vagy az orvosra a választást. Alternatíva a legtöbb esetben van, és indokolt esetben még a külföldről történő gyógyszer behozatal is engedélyezett, speciális esetekben és komoly szabályokat betartva – mondta el Malga Anita, gyógyszerügynök.
Az egészségügyi hatóságok, mint például a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Magyarországon, folyamatosan nyomon követik a hiányokat, listákat vezetnek, és igyekeznek elősegíteni a megfelelő helyettesítést. A téma kapcsán megkerestük a hatóságot, vajon van-e okunk aggódni a gyógyszerhiány kapcsán. Amit válaszukat megkapjuk, frissítjük cikkünket.