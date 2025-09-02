szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Nagy baj van, baj van, hol a szívem...!

19 perce

Döbbenet! Veszélyes a nőkre ez a régi szívgyógyszer

Úgy tűnik, nem minden arany, aminek fénylik. Ezúttal egy népszerű szívgyógyszerről derült ki, hogy ártalmas, különösen ha orvosod nem a modernebb változatát írja fel.

Dombi Regina
Döbbenet! Veszélyes a nőkre ez a régi szívgyógyszer

Nőket veszélyeztet ez a régi gyógyszer

Fotó: PN

Szerte a világon millió ember szed szívroham után béta-blokkolót, úgy, hogy nincs annak tudatában, mekkora veszélynek lehet kitéve a gyógyszer alkalmazásával. A legfrissebb kutatási eredmények szerint a nők különösen nagy veszélyben vannak, de csak akkor, ha a ”régi iskola” készítményeit írják fel nekik.

gyógyszer
Rémisztő tanulmány látott napvilágot, mi szerint a szívroham utáni gyógyszerek veszélyesek lehetnek a nőkre
Fotó: Kállai Márton

Egy nemzetközi kutató csoport újabb rémisztő tanulmányt tárt a nagyvilág szeme és füle elé. A legújabb hír pedig nem más: a szívroham utáni béta-blokkoló veszélyes a nőkre, hiszen az általuk végzett vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a szert alkalmazó hölgyek nagy része újra kórházi kezelésre szorult, vagy meghalt. Utána jártunk, van-e igazság a történet hátterében.

Az egyik legnépszerűbb szívgyógyszer teheti tönkre az életed

A REBOOT klinikai vizsgálat – amelyet közösen vezettek Spanyolország és Olaszország 109 kórházában – arra kereste a választ, valóban szükséges-e rutinszerűen béta-blokkolókat adni szívinfarktus utáni betegeknek. 

A több mint 8 400 résztvevőt két csoportra osztották: béta-blokkolóval és anélkül kezelték őket; a követés közel négy évig tartott. Az összesített eredményeket tekintve nem mutatkozott szignifikáns különbség halálozásban, ismételt infarktusban vagy szívelégtelenség miatti kórházi felvételben a két csoport között.

Akadt azonban pár aggasztó adat:

  • A normál szívműködésű nők esetében, akik béta-blokkolót kaptak, 2,7 %-kal magasabb volt a halálozási arány, és fokozott volt a szívelégtelenség vagy újabb szívinfarktus kockázata is, azon nőkhöz képest, akik nem szedték a gyógyszert
  • Ezzel szemben férfiaknál és enyhén csökkent szívműködésű nők esetében nem mutattak ki ilyen kockázatnövekedést

A két dolgot összevetve a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy az infarktus utáni kezelési protokollokat nem lehet egy kaptafára végezni: szükség van nem-specifikus, nemre szabott beavatkozásokra.

Arteriográf berendezés (2)
Szívroham után egyes gyógyszerek alkalmazása elkerülhetetlen, de nem mindegy mit szedünk be
Fotó: Kállai Márton

A mostani REBOOT-vizsgálat és egy korábbi AHA-tanulmány is egy irányba mutat: kritikus újragondolásra van szükség, nem feltétlenül ügyféloldalról, hanem orvosi és protokoll-szinten.

Milyen út vezet az infarktushoz?

– A szívroham kialakulása általában két dologhoz vezethető vissza: van, a hirtelen bekövetkezett szívroham, ami főként azoknál a fiataloknál vagy középkorúaknál következik be, akiknél annak kialakulásáig az alapbetegség tünetei mindvégig rejtve maradtak. Itt a dolgok hátterében általában valamilyen szívfejlődési rendellenesség áll. A másik dolog pedig, amikor ”valaki mindent megtesz azért, hogy az a szívroham ki is alakuljon”. Ezt azért mondom így, mert maga a páciens sokszor a legfőbb okozója annak, hogy kialakul a szívbetegség. Amikor a metabolikus paraméterek – vércukorszint, koleszterin-szint vagy éppen vérnyomás – magasak, akkor igencsak megnő a szívroham kockázata, tehát nagyobb az esélye, hogy megtörténjen a baj – mondta el Csuka László, barcsi háziorvos, belgyógyász, diabetológus.

– A béta-blokkolók szedését én mindenképpen támogatom, de fontos hangsúlyozni, hogy a modern készítmények alkalmazását kell preferálni a gyógyászatban. Valóban, a korábban forgalomban lévő gyógyszerek több mellékhatással is rendelkeztek, de a mostani készítmények ennél sokkal korszerűbbek és abszolút szükség van rájuk a szívbetegségek kezelése során – tette hozzá a szakember. 

Sziv_01
A szakember szerint mi magunk lehetünk az egyik legnagyobb kockázat saját magunkra – ne jussunk el a gyógyszer alkalmazásáig
Fotó: Ujvári Sándor

Mivel védjük meg magunkat?

Az infarktus (szívinfarktus) megelőzésének legfontosabb eszközei a mindennapi életmódbeli szokások és a kockázati tényezők tudatos kezelése. Bár teljes biztonság nincs, nagyon sokat tehetünk azért, hogy jelentősen csökkentsük a szívroham esélyét. Íme néhány praktikus, orvosilag is alátámasztott tipp:

  • Ne dohányozz!
  • Mozogj rendszeresen!
  • Alkalmazz szívbarát étrendet!
  • Tartsd a testsúlyod normál tartományban!
  • Rendszeresen ellenőrizd a vérnyomásodat!
  • Kezeld a vércukorszintedet!
  • Figyeld a koleszterinszintet!
  • Csökkentsd a stresszt és aludj eleget!

 

