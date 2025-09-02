Döbbenet! Veszélyes a nőkre ez a régi szívgyógyszer

Szerte a világon millió ember szed szívroham után béta-blokkolót, úgy, hogy nincs annak tudatában, mekkora veszélynek lehet kitéve a gyógyszer alkalmazásával. A legfrissebb kutatási eredmények szerint a nők különösen nagy veszélyben vannak, de csak akkor, ha a ”régi iskola” készítményeit írják fel nekik.

Rémisztő tanulmány látott napvilágot, mi szerint a szívroham utáni gyógyszerek veszélyesek lehetnek a nőkre

Fotó: Kállai Márton

Egy nemzetközi kutató csoport újabb rémisztő tanulmányt tárt a nagyvilág szeme és füle elé. A legújabb hír pedig nem más: a szívroham utáni béta-blokkoló veszélyes a nőkre, hiszen az általuk végzett vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a szert alkalmazó hölgyek nagy része újra kórházi kezelésre szorult, vagy meghalt. Utána jártunk, van-e igazság a történet hátterében.

Az egyik legnépszerűbb szívgyógyszer teheti tönkre az életed

A REBOOT klinikai vizsgálat – amelyet közösen vezettek Spanyolország és Olaszország 109 kórházában – arra kereste a választ, valóban szükséges-e rutinszerűen béta-blokkolókat adni szívinfarktus utáni betegeknek.

A több mint 8 400 résztvevőt két csoportra osztották: béta-blokkolóval és anélkül kezelték őket; a követés közel négy évig tartott. Az összesített eredményeket tekintve nem mutatkozott szignifikáns különbség halálozásban, ismételt infarktusban vagy szívelégtelenség miatti kórházi felvételben a két csoport között.

Akadt azonban pár aggasztó adat:

A normál szívműködésű nők esetében, akik béta-blokkolót kaptak, 2,7 %-kal magasabb volt a halálozási arány, és fokozott volt a szívelégtelenség vagy újabb szívinfarktus kockázata is, azon nőkhöz képest, akik nem szedték a gyógyszert

Ezzel szemben férfiaknál és enyhén csökkent szívműködésű nők esetében nem mutattak ki ilyen kockázatnövekedést

A két dolgot összevetve a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy az infarktus utáni kezelési protokollokat nem lehet egy kaptafára végezni: szükség van nem-specifikus, nemre szabott beavatkozásokra.

Szívroham után egyes gyógyszerek alkalmazása elkerülhetetlen, de nem mindegy mit szedünk be

Fotó: Kállai Márton

A mostani REBOOT-vizsgálat és egy korábbi AHA-tanulmány is egy irányba mutat: kritikus újragondolásra van szükség, nem feltétlenül ügyféloldalról, hanem orvosi és protokoll-szinten.