Gyopáros Alpár Somogyban: a falvak a saját ötleteiket valósítják meg a fejlesztésekkel

Pénteken Potonyba látogatott Gyopáros Alpár, aki egy nappal előtte Öreglakon járt somogyi körútján. Potony a Magyar Falu Programnak köszönhetően tudott előrelépni az utóbbi években, mondta érdeklődésünkre Riez Tamás polgármester. Hat-hét nyertes pályázatot tartanak nyilván 2017 óta, a kormánybiztosi látogatás alkalmával áttekintették az eddig elért eredményeket, majd fórumot tartottak a dél-somogyi polgármestereknek. A találkozón Kelei Zita őrtilosi polgármester és Szászfalvi László, a térség jelenlegi országgyűlési képviselője is részt vett.

Gyopáros Alpár Öreglakon

Gyopáros Alpár somogyi körútja

A Magyar Falu Programnak köszönhetően Potonyban egy egykor életveszélyes gazdasági épületet újítottak fel 12 millió forintért, eszközöket szereztek be a fűnyírótól a traktorig, de még a helyi művelődésszervezők bérét is támogatták, falubuszt vásároltak. A kultúrházat is felújították, a többfunkciós épületben van a könyvtár és a helyi nyugdíjas klub foglalkoztatója is.

15. alkalommal látogatott el Somogy vármegyébe Gyopáros Alpár kormánybiztos, aki minden találkozón ötleteket kap a folytatáshoz.

– A hasonló találkozókból folyamatosan táplálkozunk, mert amikor Orbán Viktor miniszterelnök úr 2018-ban meghirdette a Magyar Falu Programot, akkor határozott célunk volt, hogy olyan programot valósítsunk meg, melyet maguk a falvak írnak – mondta Öreglakon Gyopáros Alpár. – Évről évre a helyi lakosok igényeinek megfelelően alakítjuk a Magyar Falu Programot, és talán ezért is ilyen népszerű. Hogy mennyire sikeres, azt bizonyítja, hogy a somogyi kistelepülések több mint 55 milliárd forint fejlesztési forrást tudtak lehívni.

Gyopáros Alpár hozzátette: ezeken a kistelepüléseken korábban csökkent a lélekszám, de ez trend megfordult a támogatásoknak köszönhetően, sőt újra „trendi" falvakban élni.