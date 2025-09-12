szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Látogatás

1 órája

Gyopáros Alpár Somogyban: a falvak a saját ötleteiket valósítják meg a fejlesztésekkel

Címkék#Öreglak#Potonyban#Gyopáros Alpár

A falvak a saját ötleteiket valósítják meg a fejlesztésekkel. Pénteken Potonyba látogatott Gyopáros Alpár kormánybiztos, aki egy nappal előtte Öreglakon járt somogyi körútján.

Kovács Gábor László
Gyopáros Alpár Somogyban: a falvak a saját ötleteiket valósítják meg a fejlesztésekkel

Pénteken Potonyba látogatott Gyopáros Alpár, aki egy nappal előtte Öreglakon járt somogyi körútján. Potony a Magyar Falu Programnak köszönhetően tudott előrelépni az utóbbi években, mondta érdeklődésünkre Riez Tamás polgármester. Hat-hét nyertes pályázatot tartanak nyilván 2017 óta, a kormánybiztosi látogatás alkalmával áttekintették az eddig elért eredményeket, majd fórumot tartottak a dél-somogyi polgármestereknek. A találkozón Kelei Zita őrtilosi polgármester és Szászfalvi László, a térség jelenlegi országgyűlési képviselője is részt vett. 

Gyopáros Alpár Öreglakon
Gyopáros Alpár Öreglakon

   Gyopáros Alpár somogyi körútja

A Magyar Falu Programnak köszönhetően Potonyban egy egykor életveszélyes gazdasági épületet újítottak fel 12 millió forintért, eszközöket szereztek be a fűnyírótól a traktorig, de még a helyi művelődésszervezők bérét is támogatták, falubuszt vásároltak. A kultúrházat is felújították, a többfunkciós épületben van a könyvtár és a helyi nyugdíjas klub foglalkoztatója is.  

15. alkalommal látogatott el Somogy vármegyébe Gyopáros Alpár kormánybiztos, aki minden találkozón ötleteket kap a folytatáshoz. 

– A hasonló találkozókból folyamatosan táplálkozunk, mert amikor Orbán Viktor miniszterelnök úr 2018-ban meghirdette a Magyar Falu Programot, akkor határozott célunk volt, hogy olyan programot valósítsunk meg, melyet maguk a falvak írnak – mondta Öreglakon Gyopáros Alpár. – Évről évre a helyi lakosok igényeinek megfelelően alakítjuk a Magyar Falu Programot, és talán ezért is ilyen népszerű. Hogy mennyire sikeres, azt bizonyítja, hogy a somogyi kistelepülések több mint 55 milliárd forint fejlesztési forrást tudtak lehívni.  

Gyopáros Alpár hozzátette: ezeken a kistelepüléseken korábban csökkent a lélekszám, de ez trend megfordult a támogatásoknak köszönhetően, sőt újra „trendi" falvakban élni. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu