Ha már látod a traffipaxot, hiába fékezel– nem úszod meg a büntetést

Kevés olyan autós van, aki ne lépte volna át soha a megengedett sebességet. A mai felgyorsult világban a gyorshajtás sokszor a kapkodás, türelmetlenség vagy figyelmetlenség következménye. A közlekedés során sokakban kialakult egy reflex, miszerint amint meglátják az út szélén a sebességmérő eszközt, azonnal lassítanak. Abban bíznak, hogy ezzel elkerülhetik a pénzbírságot. Ez azonban téves hozzáállás, ugyanis a mai modern traffipaxok már jóval a fékezés előtt bemérik az autókat.

Észrevétlenül is lecsap a traffipax, a gyorshajtás mindig nyomot hagy

Jellemzően már több száz méteres távolságból képesek érzékelni és rögzíteni a járművek sebességét. A hirtelen fékezés emiatt teljesen felesleges, ráadásul nem is veszélytelen. A forgalomban ugyanis ez a manőver balesetveszélyes lehet, és bizonyos esetekben szabálytalanságnak is minősülhet.

– Sokak számára teljesen ösztönös reakció, hogy amint meglátnak egy traffipaxot, reflexből a fékre lépnek. Ez azonban a legtöbb esetben már nem segít – mire észrevesszük a sebességmérő eszközt, a járművünk már be is lett mérve. Ez az esetek nagy részében így van.

Néhány évvel ezelőtt a traffipaxok hatótávolsága 1000 méter volt. Azóta a technológia tovább fejlődött, így a modern eszközök még gyorsabban és pontosabban dolgoznak– mondta el Somogyvári János, a kaposvári Somogy Classic Oldtimer Egyesület elnöke.

Olyan esély lehet a bírság elkerülésére, ha a traffipaxot működtető járműben nem állították be a maximális mérési hatótávolságot, amely szabályozza, hogy milyen messziről kezdje a mérést. Ez jelenthet némi „kiskaput” az autósok számára. Fontos tudni azt is, hogy hátulról is képesek bemérni a járműveket. A fixen telepített készülékek esetében – azok beállítási szögéből kiindulva – nagyjából 50 méteres hatótávval számolhatunk, de ez típusonként eltérhet. Ami a toleranciát illeti, elvileg 10 százalékos sebességtúllépésig nincs automatikus bírság, de ez a szabályozás tavasszal is viták tárgyát képezte – tette hozzá.

A büntetések súlyosak lehetnek

A gyorshajtásért kiszabható pénzbírságok mértéke jelentős. A jogszabályok alapján a gyorshajtási díj 50 ezer forinttól akár 468 ezer forintig is terjedhet, attól függően, mennyivel lépte túl az autós a megengedett tempót és hol történt a szabálysértés.