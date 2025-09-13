4 órája
Ha már látod a traffipaxot, hiába fékezel– nem úszod meg a büntetést
Sok autós ösztönösen a fékre lép, ha traffipaxot lát. Csakhogy ez nem mindig elég a gyorshajtásnál, sőt, olykor még többet árt, mint használ.
Fotó: © Cseh Gábor
Kevés olyan autós van, aki ne lépte volna át soha a megengedett sebességet. A mai felgyorsult világban a gyorshajtás sokszor a kapkodás, türelmetlenség vagy figyelmetlenség következménye. A közlekedés során sokakban kialakult egy reflex, miszerint amint meglátják az út szélén a sebességmérő eszközt, azonnal lassítanak. Abban bíznak, hogy ezzel elkerülhetik a pénzbírságot. Ez azonban téves hozzáállás, ugyanis a mai modern traffipaxok már jóval a fékezés előtt bemérik az autókat.
Jellemzően már több száz méteres távolságból képesek érzékelni és rögzíteni a járművek sebességét. A hirtelen fékezés emiatt teljesen felesleges, ráadásul nem is veszélytelen. A forgalomban ugyanis ez a manőver balesetveszélyes lehet, és bizonyos esetekben szabálytalanságnak is minősülhet.
– Sokak számára teljesen ösztönös reakció, hogy amint meglátnak egy traffipaxot, reflexből a fékre lépnek. Ez azonban a legtöbb esetben már nem segít – mire észrevesszük a sebességmérő eszközt, a járművünk már be is lett mérve. Ez az esetek nagy részében így van.
Néhány évvel ezelőtt a traffipaxok hatótávolsága 1000 méter volt. Azóta a technológia tovább fejlődött, így a modern eszközök még gyorsabban és pontosabban dolgoznak– mondta el Somogyvári János, a kaposvári Somogy Classic Oldtimer Egyesület elnöke.
Olyan esély lehet a bírság elkerülésére, ha a traffipaxot működtető járműben nem állították be a maximális mérési hatótávolságot, amely szabályozza, hogy milyen messziről kezdje a mérést. Ez jelenthet némi „kiskaput” az autósok számára. Fontos tudni azt is, hogy hátulról is képesek bemérni a járműveket. A fixen telepített készülékek esetében – azok beállítási szögéből kiindulva – nagyjából 50 méteres hatótávval számolhatunk, de ez típusonként eltérhet. Ami a toleranciát illeti, elvileg 10 százalékos sebességtúllépésig nincs automatikus bírság, de ez a szabályozás tavasszal is viták tárgyát képezte – tette hozzá.
A büntetések súlyosak lehetnek
A gyorshajtásért kiszabható pénzbírságok mértéke jelentős. A jogszabályok alapján a gyorshajtási díj 50 ezer forinttól akár 468 ezer forintig is terjedhet, attól függően, mennyivel lépte túl az autós a megengedett tempót és hol történt a szabálysértés.
Sokan csak a traffipax közelsége miatt lassítanak, nem pedig a szabályok betartása érdekében. Pedig a büntetések elkerülésének legbiztosabb módja az, ha már eleve a megengedett sebességhatárokon belül közlekedünk – legyen szó állandó vagy ideiglenesen telepített sebességmérőkről.
Gyorshajtás éjjel, ködben, messziről
- A fixen telepített radaros sebességmérők általában 3 és 20 méter közötti távolságban képesek pontosan rögzíteni a járművek sebességét. Ennek oka, hogy a radarhullámok csak egy meghatározott szögben – jellemzően 10 és 25 fok között – tudnak megbízható adatokat szolgáltatni. Ezek a kamerák rendszerint körülbelül 6,5 méteres magasságban vannak felszerelve, és legfeljebb 19 méteres távolságig képesek hiteles mérést végezni.
- Sokan abban a hitben vannak, hogy ködben vagy sötétben a traffipaxok nem működnek, pedig ez tévhit. Az ilyen időjárási és fényviszonyok alig befolyásolják a készülékek működését, így azok ilyenkor is megbízhatóan mérnek.