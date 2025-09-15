szeptember 15., hétfő

Cukorka bomba

Ezt a cukrot így, bármikor eheted

Címkék#pohár#joghurt#anyag#kalória#szénhidrát

Mi sem finomabb egy érett szaftos mangónál vagy éppen egy jól lehűtött magyar dinnyedarabnál? De vajon diéta idején megengedett a gyümölcscukor?

Dombi Regina

Habár a nyári bikiniforma már nem annyira számít, sokan vannak, akik továbbra is igyekeznek vigyázni a kemény munkával megszerzett szépséges idomaikra. A diéta kényes kérdés, sokféle van belőle. Van, ami megengedi a gyümölcs fogyasztást, más teljesen elzárkózik tőle. Tegyünk tiszta vizet a pohárba: most akkor lehet vagy sem gyümölcsöt enni, ha épp megszabadulnánk a felesleges kilóktól? Árt vagy sem a gyümölcscukor?

gyümölcscukor
Ártalmas vagy sem a diétásnak a gyümölcscukor fogyasztása? 
Fotó: Németh András Péter

Sokan mondják, hogy az egészséges élet titka, ha minél több zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk, s ha étrendünkből megpróbálunk mindent kizárni, ami mű. A diétázók azonban sokszor bajba kerülnek a gyümölcsfogyasztás kapcsán, sőt, még a cukorbetegek is kétszer meg kell gondolják, milyen formában és mennyiségben fogyaszthatják a gyümölcsöt. Lássuk, mit gondol erről a dietetikus. 

Mi az a gyümölcscukor és hol találod meg?

A gyümölcscukor, más néven fruktóz, egy egyszerű cukorfajta, amely természetes módon megtalálható a természetben. Természetes formájában elsősorban friss gyümölcsökben, bogyósokban, dinnyében, almában, körtében, valamint a mézben fordul elő, ahol rostokkal, vitaminokkal és antioxidánsokkal együtt van jelen. Ezek az összetevők lassítják a cukor felszívódását, így kevésbé terhelik meg a szervezetet. 

A feldolgozott formában azonban a fruktóz gyakran édesítőszerként kerül felhasználásra, például magas fruktóztartalmú kukoricaszirup (HFCS) vagy kristályos fruktóz formájában, amit üdítőitalokban, édességekben, pékárukban és különféle ipari termékekben alkalmaznak. Ezekben a feldolgozott élelmiszerekben a fruktóz koncentráltan, a természetes kísérő anyagok nélkül jelenik meg, ami túlzott fogyasztás esetén megterhelheti a májat, hozzájárulhat zsírmáj kialakulásához, növelheti a trigliceridszintet és hosszabb távon elősegítheti az elhízást vagy az inzulinrezisztencia kialakulását.

Kiviültetvény Miklós Ákos Márton-04
A gyümölcscukor is szénhidrát, mégsem olyan ártalmas mint egy pohár kivis joghurt
Fotó: Németh András Péter

Ártalmas vagy sem a gyümölcscukor?

– Ha természetes formában fogyasztjuk a gyümölcscukrot, akkor nyugodt szívvel fogyaszthatjuk diéta idején is. A nagyobb gond akkor van, ha ezeket már feldolgozott formájukban, például gyümölcsjoghurtokon keresztül juttatjuk a szervezetünkbe, mert akkor ez már üres kalória, ami igen is ártalmas – mondta el Hartmann Tímea, kaposvári dietetikus. 
A gyümölcsben is van cukor, tehát van szénhidrát tartalmuk, így elfogyasztásuk után ugyanúgy megemelkedik a vércukorszintünk, mint például egy darab kockacukor elfogyasztása során. Azonban a szénhidrát mellett jelen vannak benne az ásványi anyagok, az anti-oxidánsok, a nyomelemek is, amiket így természetes módon tudunk a szervezetünkbe juttatni. Dietetikusok szerint nem az alacsony vércukorszint a jó, hanem az, hogy annak emelkedése után vissza tud menni a normális tartományba. 

 

