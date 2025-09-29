szeptember 29., hétfő

Szívügyek a KÁN forgatagában

2 órája

Gyuri gazda bevallotta, mire vágyik valójában – még mindig szabad a szíve

Címkék#Gyuri#Takács György#Hobby Horse Kupa#Kaposvári Állattenyésztési Napok

Vasárnap a KÁN-on, a Hobby Horse Kupa zsűriasztalánál beszélgettünk vele, ahol egyszerre zsűriként és a verseny levezénylőjeként tevékenykedett. Takács György, azaz a párkeresős reality után Gyuri gazda, készségesen válaszolt kérdéseinkre. A versenyző gyerekek láthatóan szerették és felnéztek rá, amihez közvetlen, mosolygós személyisége is hozzájárult. Kérdeztük kicsit a magánéletéről és magáról a sportágról is.

Lugosi Laura

A KÁN vasárnapi napjának egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó eseménye a Hobby Horse Kupa volt, ahol reggel tíztől délután öt óráig több mint nyolcvan versenyző mérte össze tudását – összesen mintegy háromszáz starttal. Bár a szeszélyes időjárás miatt többen visszamondták a részvételt, így is hatalmas mezőny gyűlt össze, és az ország minden pontjáról érkeztek indulók, egészen Miskolcról is - mondta el Gyuri gazda. 

Takács György (Gyuri gazda) mindig mosolygós
Takács György (Gyuri gazda) mindig mosolygós Fotó: Facebook

Gyuri gazda pörgős élete: hobby horsing, lovarda, vendéglátás és szerelemkeresés

A verseny motorja és lelke Takács György, közismertebb nevén Gyuri gazda, aki mára a magyar hobby horsing egyik legfontosabb szervezőjévé vált. A történet édesanyjával kezdődött, aki évekkel ezelőtt hobby horse-okat készített, majd egyszer megkérdezte tőle, miért nem szerveznek versenyeket is. Akkoriban Gyuri úgy érezte, nincs ideje erre, ám amikor valaki más próbálkozott, a kezdeményezés nagyon rosszul sült el, és a gyerekek sok támadást kaptak. – Akkor azt mondtam: majd én megcsinálom – mesélte.

Így rendezte meg két éve az első hobby horse versenyt, Somogyjádon, a St. Johns Lovasudvarban, ahol húsz–harminc gyerek indult. Azóta hatalmasat nőtt az érdeklődés: a sportcsarnokban tartott versenyek a legnépszerűbbek, ahol 150–200 induló is részt vesz, ami Gyuri szerint „brutál”. Tavaly vezették be először, hogy a versenyzők egész évben gyűjthetik a bajnoki pontokat, a szezont pedig nagyszabású díjátadó zárja, dobogóval, trófeákkal és tárgynyereményekkel.

Szinte mentorálta a versenyzőket, akik örömmel vették körbe őt
Szinte mentorálta a versenyzőket, akik örömmel vették körbe őt Fotó: Lugosi Laura

Gyuri szerint a hobby horsing nem pusztán játék. – Ez maximálisan sport. Lehet sportolva játszani vagy játszva sportolni, de brutális erőt vesz ki a gyerekekből. Van olyan versenyző, aki 120 centis pályát ugrik végig. Tavaly az egyesülettel rekordot is állítottunk fel: 137 centiméter a hivatalos magyar csúcs magasugrásban. Ha a futás és a gátugrás sport, akkor ez is az, hiszen ugyanazt csináljuk – futunk és átugrunk az akadályokon.

A KÁN-on magabiztos fellépésével, jó szervezésével és hangulatos felkonferálásaival még a szkeptikusok számára is élvezetessé tette a Hobby Horse Kupát. Jó zenékkel színesítette a versenyt, amivel szinte bulihangulatot varázsolt a pálya köré.

Gyuri volt a Hobby Horse Kupa levezénylője
Gyuri volt a Hobby Horse Kupa levezénylője Fotó: Lugosi Laura

De ki is ő a versenyek világán kívül? 

Gyuri kaposvári születésű, ahonnan 18 évesen költözött el. Azóta a lovak, a versenyek és a hobby horsing világában építette fel életét. A felsőlajosi Mámor Lovasudvar tulajdonosa, ahol más állatok mellett tizenkilenc ló él. A vállalkozás fő profilja a lovasoktatás, tereplovaglás és versenyszervezés. Bár a szakítás után is exével közösen vezetik a lovardát, ez nem akadályozza abban, hogy a mindennapi feladatokat rendben ellássák. A 29 éves gazda nemcsak a lovakkal foglalkozik: a lovarda mellett bárt is üzemeltet, ahol maga keveri a koktélokat. A jóképű gazda mindennapjait teljesen kitölti a lovak gondozása, a hobby horsing versenyek szervezése és a vendéglátás, így aki a szívét szeretné meghódítani, annak bizony fel kell vennie a ritmust ezzel a pörgős életstílussal.

A versenyzők nagyon élvezték a napot
A versenyzők nagyon élvezték a napot Fotó: Lugosi Laura

Gyurit a tévénézők a Házasodna a gazda című műsorból is ismerhetik, amelynek nyolcadik évadában a felsőlajosi lovasudvarában fogadta a barátnőjelölteket. – Amikor Emesével szakítottunk, nem volt mellettem senki, és jó lehetőségnek éreztem a műsort. Úgy voltam vele, így olyan emberekkel is találkozhatok, akikkel máskor biztosan nem – mesélte. Bár a műsorban nem találta meg élete párját, és végül minden jelölt kiesett – köztük egy kaposvári versenyző, Kitti is –, jelenleg szíve szabad – jegyezte meg huncut mosollyal.

  • Magabiztos és vidám kisugárzásával igazi közönségkedvenc volt a KÁN-on – és lányok, ki tudja, talán épp most vár arra, hogy valaki ne csak a pályán, hanem a szívében is győzelmet arasson.

 

 

